సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

కొత్త కెప్టెన్​ను నియమిస్తారనే ప్రచారానికి ఫుల్​స్టాప్​ పెట్టిన యాజమాన్యం

SRH Captain Pat Cummins
SRH Captain Pat Cummins (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 18, 2025 at 10:09 AM IST

1 Min Read
SRH Captain Pat Cummins : సన్​ రైజర్స్ హైదరాబాద్​ జట్టుకు కొత్త కెప్టెన్​ను నియమిస్తారనే ప్రచారానికి యాజమాన్యం ఫుల్​స్టాప్​ పెట్టింది. వచ్చే IPL సీజన్​లోనూ పాట్​ కమిన్సే కెప్టెన్​గా ఉంటారంటూ సోషల్​ మీడియాలో ఓ పోస్టర్​ను షేర్​ చేసింది. అతని సారథ్యంలో 2024లో ఫైనల్​ చేరిన SRH, 2025లో ఆరోస్థానంలో నిలిచింది. మొత్తంగా కమిన్స్​ కెప్టెన్సీలో 30 మ్యాచ్​లు ఆడగా అందులో 15 గెలిచి, 14 ఓడింది. ఓ మ్యాచ్​లోనైతే ఫలితం తేలనేలేదు. అతడిని వేలంలో రూ. 20.50 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది.

SRH CAPTAIN 2026
SRH CAPTAIN PAT CUMMINS

