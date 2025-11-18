సన్రైజర్స్ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్ విషయంలో నో ఛేంజ్
కొత్త కెప్టెన్ను నియమిస్తారనే ప్రచారానికి ఫుల్స్టాప్ పెట్టిన యాజమాన్యం
Published : November 18, 2025 at 10:09 AM IST
SRH Captain Pat Cummins : సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టుకు కొత్త కెప్టెన్ను నియమిస్తారనే ప్రచారానికి యాజమాన్యం ఫుల్స్టాప్ పెట్టింది. వచ్చే IPL సీజన్లోనూ పాట్ కమిన్సే కెప్టెన్గా ఉంటారంటూ సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్టర్ను షేర్ చేసింది. అతని సారథ్యంలో 2024లో ఫైనల్ చేరిన SRH, 2025లో ఆరోస్థానంలో నిలిచింది. మొత్తంగా కమిన్స్ కెప్టెన్సీలో 30 మ్యాచ్లు ఆడగా అందులో 15 గెలిచి, 14 ఓడింది. ఓ మ్యాచ్లోనైతే ఫలితం తేలనేలేదు. అతడిని వేలంలో రూ. 20.50 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది.
P.S. 𝘞𝘦 𝘢𝘭𝘭 𝘨𝘰𝘯𝘯𝘢 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘪𝘴 😉🧡— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) November 17, 2025
Pat Cummins | #PlayWithFire pic.twitter.com/r4gtlypAY9