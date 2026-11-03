కివీస్ వన్డేలకు బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ ప్లాన్ ఇదే- 5, 6 స్థానాల్లో గిల్ ట్విస్ట్!
IND vs NZ ODI Updates : న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్కు టీమ్ఇండియా బ్యాటింగ్ ఆర్డర్పై శుభ్మన్ గిల్ క్లారిటీ ఇచ్చాడు. 5, 6 స్థానాల్లో కీలక మార్పులు ఉండవచ్చని హింట్ ఇచ్చాడు.
Published : November 3, 2026 at 12:36 PM IST
ఇండియా న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్లో తమ జట్టు బ్యాటింగ్ ఆర్డర్పై శుభ్మన్ గిల్ క్లారిటీ ఇచ్చాడు. టాప్ ఆర్డర్లో ఎలాంటి ప్రయోగాలు ఉండని తేల్చిచెప్పాడు. అయితే ఐదు, ఆరు స్థానాల్లో మాత్రం మ్యాచ్ను బట్టి మార్పులు చేసే అవకాశముందని చెప్పాడు. న్యూజిలాండ్తో ఐదు వన్డేల సిరీస్ నవంబర్ 4న ఆక్లాండ్లో మొదలవుతుంది. అయితే ఈ వన్డే సిరీస్కు ముందు టీమ్ఇండియా బ్యాటింగ్ ఆర్డర్పై శుభ్మన్ గిల్ కొన్ని విషయాలు ముందుగానే చెప్పేశాడు. టాప్ ఆర్డర్లో ఎవరుంటారన్నది దాదాపుగా ఫిక్స్ అయింది. కానీ నాలుగో స్థానం తర్వాత మాత్రం ప్రతి మ్యాచ్లో ఒకే లైనప్ ఉండదు. అక్కడ ఇద్దరు బ్యాటర్లను పరిస్థితిని బట్టి ముందుకు వెనక్కు పంపే అవకాశం ఉందట. ఎందుకు ఆ మార్పు అవసరమవుతుందో కూడా గిల్ వివరించాడు. ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్ మొదలయ్యే ముందు భారత్ బ్యాటింగ్ ప్లాన్లో ఆసక్తికరమైన భాగం ఇదే. మొదటి వన్డే ఆక్లాండ్లో జరగనుండటంతో, ఆ మ్యాచ్ నుంచే ఈ ప్లాన్ అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
టాప్ 4లో ఈ నలుగురే
రోహిత్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయస్ అయ్యర్ తొలి నాలుగు స్థానాల్లో ఉంటారని గిల్ స్పష్టం చేశాడు. అంటే ఓపెనింగ్ నుంచి నాలుగో స్థానం వరకు భారత్కు పెద్దగా మార్పులు ఉండవు. అయితే ఈ నలుగురూ రైట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్లే. అందుకే ఆ తర్వాతి రెండు స్థానాలను ముందే ఫిక్స్ చేయకుండా ఉంచాలని టీమ్ నిర్ణయించింది. ఒక దశలో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్ అవసరమైతే ఆ ఆప్షన్ను ఉపయోగించుకోవచ్చు. టాప్ 4ను అలాగే ఉంచి, 5, 6 స్థానాల్లో మాత్రమే పరిస్థితికి తగ్గట్టు మార్పు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. సిరీస్ ప్రారంభానికి ముందు జరిగిన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో గిల్ ఈ విషయాన్ని చెప్పాడు.
రాహుల్ అక్షర్ స్థానాలు ఫిక్స్ కాదు
ఐదు, ఆరు స్థానాల్లో కేఎల్ రాహుల్, అక్షర్ పటేల్ ఉంటారు. కానీ రాహుల్ ఐదో స్థానంలోనే రావాలి, అక్షర్ ఆరో స్థానంలోనే రావాలి అన్న ఫిక్స్డ్ ప్లాన్ లేదని గిల్ చెప్పాడు. టాప్ 6లో అక్షర్ ఒక్కరే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్. అందుకే అవసరమైతే అతడిని ముందుగా పంపుతారు. మరో పరిస్థితిలో రాహుల్ ముందుగా బ్యాటింగ్కు వస్తాడు. దీనినే గిల్ “ఫ్లోటింగ్ అప్రోచ్”గా చెప్పాడు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఐదు, ఆరు స్థానాలకు ఒకే క్రమం ఉండదు. మ్యాచ్ అప్పటి పరిస్థితిని బట్టి ఇద్దరిలో ఎవరిని ముందుగా పంపాలో నిర్ణయిస్తారు. ఈ మార్పు టాప్ 4పై ప్రభావం చూపకుండా కింద ఉన్న రెండు స్థానాల్లోనే ఉంటుంది.
మెడ నొప్పి లేదన్న గిల్
గిల్ ఫిట్నెస్పై కూడా సిరీస్కు ముందు ఓ ప్రశ్న ఎదురైంది. గతంలో ఇబ్బంది పెట్టిన మెడ నొప్పి ఇప్పుడు లేదని అతడు చెప్పాడు. దాదాపు గంటన్నర పాటు బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేశానని, ఫీల్డింగ్ కూడా ఎలాంటి సమస్య లేకుండా పూర్తి చేశానని తెలిపాడు. ప్రస్తుతం తనకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని స్పష్టం చేశాడు. గిల్ తొలి మూడు వన్డేల్లో మాత్రమే జట్టుతో ఉంటాడు. ఆ తర్వాత ఈ నెలలోనే జరగనున్న రెండు టెస్టుల సిరీస్కు సిద్ధమయ్యేందుకు వన్డే జట్టు నుంచి విడుదలవుతాడు. కాబట్టి చివరి రెండు వన్డేల్లో అతడు లేకపోవడం ఫిట్నెస్ సమస్య వల్ల కాదు. ముందే నిర్ణయించిన టెస్ట్ ప్రిపరేషన్లో భాగంగానే అతడిని జట్టు నుంచి విడుదల చేయనున్నారు.
కివీస్లో గిల్ ఇలా!
న్యూజిలాండ్లో గిల్ ఇప్పటివరకు ఐదు వన్డేలు ఆడి 124 పరుగులు చేశాడు. ఈసారి సిరీస్కు ముందే అక్కడికి వెళ్లి ఎక్కువ సమయం ప్రాక్టీస్కు కేటాయించాడు. గత నెల మూడో టీ20కు ముందే ఆక్లాండ్ చేరుకున్న గిల్, వన్డేలకు సిద్ధమవుతూ నెట్స్లో బ్యాటింగ్ చేశాడు. మంచి ప్రాక్టీస్ దొరకాలని నలుగురు నుంచి ఐదుగురు నెట్ బౌలర్లను ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లు రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి. వారి వసతి ఖర్చును కూడా గిల్ తన సొంత డబ్బుతో భరించినట్లు సమాచారం. వన్డే సిరీస్ తర్వాత టెస్టులు కూడా ఉండటంతో అతడికి బిజీ షెడ్యూల్ ముందుంది. అందుకే ఆక్లాండ్కు ముందుగానే చేరుకుని సాధ్యమైనంత ఎక్కువ బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ తీసుకున్నాడు. తొలి మూడు వన్డేల్లోనే తన భాగం పూర్తవుతుండటంతో, సిరీస్ మొదలయ్యేలోపు ప్రిపరేషన్కు ఎక్కువ సమయం కేటాయించాడు.
చివరి రెండు మ్యాచ్లకు అతనే కెప్టెన్
గిల్ తొలి మూడు మ్యాచ్ల్లో మాత్రమే కెప్టెన్గా ఉంటాడు. ఆ తర్వాత టెస్ట్ సిరీస్కు సిద్ధమయ్యేందుకు జట్టు నుంచి బయటకు వస్తాడు. చివరి రెండు వన్డేలకు శ్రేయస్ అయ్యర్ కెప్టెన్సీ తీసుకుంటాడు. గిల్ లేకపోతే రోహిత్తో కలిసి ఎవరు ఓపెన్ చేస్తారన్నది ఇంకా ప్రకటించలేదు. చివరి రెండు మ్యాచ్ల స్క్వాడ్లో రుతురాజ్ గైక్వాడ్, ఇషాన్ కిషన్ ఇద్దరికీ ఓపెనింగ్ చేసిన అనుభవం ఉంది. తిలక్ వర్మ కూడా ఆ రెండు మ్యాచ్లకు జట్టులోకి వస్తాడు. కాబట్టి గిల్ వెళ్లిన తర్వాత బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో మరో మార్పు తప్పదు.
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