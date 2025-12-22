T20 వరల్డ్కప్లో నో ఛాన్స్- అయినా అభిషేక్, అర్షదీప్ జట్టులో ఆడనున్న గిల్
శుభ్మన్ ఫ్యాన్స్కు గుడ్న్యూస్ - రెండు రోజుల్లో బరిలోకి దిగనున్న గిల్ - ఏ టోర్నమెంట్లో ఆడనున్నాడంటే?
Published : December 22, 2025 at 3:59 PM IST
Shubman Gill Up Coming Match : 2026 టీ20 వరల్డ్కప్లో పాల్గొననున్న 15మందితో కూడిన భారత జట్టును బీసీసీఐ ఇటీవల ప్రకటించింది. అయితే ఈ జట్టులో టీమ్ఇండియా వైట్బాల్ ఫార్మాట్ రెగ్యులర్ వైస్కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్కు చోటు దక్కలేదు. ఇక వరల్డ్కప్ కోసం ప్రకటించిన జట్టుతోనే టీమ్ఇండియా 2026 జనవరి నెలలో న్యూజిలాండ్తో టీ20 సిరీస్లో ఆడనుంది. ఈ క్రమంలో గిల్ ఆటను చాలా రోజుల దాకా చూడడం కుదరదేమోనని అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్న వేళ అతడి ఫ్యాన్స్కు కిక్కిచ్చే న్యూస్. గిల్ మరో రెండు రోజుల్లోనే బరిలో దిగనున్నాడు.
యాక్షన్లోకి గిల్
భారత క్రికెటర్లు జాతీయ జట్టుకు ఆడని సమయంలో దేశవాళీలో ఏదైనా జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించాల్సిందేనని బీసీసీఐ ఇప్పటికే నిబంధన తీసుకొచ్చింది. దీంతో టీమ్ఇండియాకు ఆడని సమయంలో ప్లేయర్లు డొమెస్టిక్ క్రికెట్లో బరిలోకి దిగుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే గిల్ కూడా 2025-26 విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో బరిలో దిగేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. అతడు పంజాబ్ జట్టు తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నాడు. ఈ మేరకు పంజాబ్ రీసెంట్గా ప్రకటించిన జట్టులో గిల్కు చోటు దక్కింది.
అభిషేక్ - అర్ష్దీప్తో కలిసి!
పంజాబ్ జట్టులో గిల్తోపాటు టీమ్ఇండియా యంగ్ ప్లేయర్లు అభిషేక్ శర్మ, అర్షదీప్ సింగ్ కూడా ఉన్నారు. దీంతో పంజాబ్ జట్టు పటిష్ఠంగా కనిపిస్తోంది. ఈ ఇద్దరితో కలిసి గిల్ పంజాబ్కు ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నారు. ఇక రెండు రోజుల్లోనే ఈ టోర్నీలో పంజాబ్ తన తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది. డిసెంబర్ 24న మహారాష్ట్ర జట్టును పంజాబ్ జైపుర్ వేదికగా ఢీ కొట్టనుంది. ఈ సీజన్లో పంజాబ్ జట్టును ఎలైట్ గ్రూప్ Cలో ఉంచారు. ఇక గత సీజన్లో క్వార్టర్- ఫైనలిస్ట్లో నిష్క్రమించిన పంజాబ్ ఈసారి పక్కా ఛాంపియన్గా నిలవాలని ఆశిస్తోంది.
🚨 SHUBMAN GILL IN VIJAY HAZARE 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) December 22, 2025
- PCA Confirms Shubman Gill will play this Vijay Hazare Trophy. pic.twitter.com/uutx5DXHiy
రో-కో కూడా!
టీమ్ఇండియా తన తదుపరి వన్డే సిరీస్ను వచ్చే నెల 11న ఆడనుంది. సొంతగడ్డపై న్యూజిలాండ్తో మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్ ఉండనుంది. అయితే ఈ సిరీస్ కంటే మూడు రోజుల ముందే (జనవరి 08) లీగ్ మ్యాచ్లు ముగుస్తాయి. దీంతో టీమ్ఇండియా స్టార్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ కూడా ఈ టోర్నీలో ఆడనున్నారు. రోహిత్ ముంబయికి ప్రాతినిధ్యం వహించనుండగా, విరాట్ దిల్లీ జట్టుకు ఆడనున్నాడు. వీళ్లతోపాటు దాదాపు భారత క్రికెటర్లంతా ఈ టోర్నీలో పాల్గొనే ఛాన్స్ ఉంది.
కివీస్ వన్డే సిరీస్
2026 జనవరి 11న న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. అయితే టీ20లకు ఎంపికకాకపోయినా, వన్డే సిరీస్కు మాత్రం టీమ్ఇండియాకు శుభ్మన్ గిల్ నాయకత్వం వహించనున్నాడు. ఈ సిరీస్లో కివీస్తో భారత్ మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్ ఆడనుంది.
న్యూజిలాండ్- భారత్ వన్డే షెడ్యూల్
- తొలి వన్డే- జనవరి 11- వడోదర
- రెండో వన్డే- జనవరి 14- రాజ్కోట్
- మూడో వన్డే- జనవరి 18- ఇందౌర్
పంజాబ్ విజయ్ హజారే ట్రోఫీ జట్టు:
శుభ్మన్ గిల్, అభిషేక్ శర్మ, అర్షదీప్ సింగ్, ప్రభ్సిమ్రాన్ సింగ్ (వికెట్ కీపర్), హర్నూర్ పన్ను, అన్మోల్ప్రీత్ సింగ్, ఉదయ్ సహారన్, నమన్ ధీర్, సలీల్ అరోరా (వికెట్ కీపర్), సన్వీర్ సింగ్, రమణదీప్ సింగ్, జష్న్ప్రీత్ సింగ్, గుర్నూర్ బ్ర్గార్, హర్ప్రీత్ బ్రార్, హర్ప్రీత్ భ్రార్, హర్ప్రీత్ బ్రార్, హర్ప్రీత్ బ్రార్, చౌదరి, సుఖదీప్ బజ్వా
