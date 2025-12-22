ETV Bharat / sports

T20 వరల్డ్​కప్​లో నో ఛాన్స్- అయినా అభిషేక్, అర్షదీప్​ జట్టులో ఆడనున్న గిల్

శుభ్​మన్ ఫ్యాన్స్​కు గుడ్​న్యూస్ - రెండు రోజుల్లో బరిలోకి దిగనున్న గిల్ - ఏ టోర్నమెంట్​లో ఆడనున్నాడంటే?

Shubman Gill
Shubman Gill (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 22, 2025 at 3:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Shubman Gill Up Coming Match : 2026 టీ20 వరల్డ్​కప్​లో పాల్గొననున్న 15మందితో కూడిన భారత జట్టును బీసీసీఐ ఇటీవల ప్రకటించింది. అయితే ఈ జట్టులో టీమ్ఇండియా వైట్​బాల్ ఫార్మాట్ రెగ్యులర్ వైస్​కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్​కు చోటు దక్కలేదు. ఇక వరల్డ్​కప్ కోసం ప్రకటించిన జట్టుతోనే టీమ్ఇండియా 2026 జనవరి నెలలో న్యూజిలాండ్​తో టీ20 సిరీస్​లో ఆడనుంది. ఈ క్రమంలో గిల్​ ఆటను చాలా రోజుల దాకా చూడడం కుదరదేమోనని అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్న వేళ అతడి ఫ్యాన్స్​కు కిక్కిచ్చే న్యూస్. గిల్ మరో రెండు రోజుల్లోనే బరిలో దిగనున్నాడు.

యాక్షన్​లోకి గిల్
భారత క్రికెటర్లు జాతీయ జట్టుకు ఆడని సమయంలో దేశవాళీలో ఏదైనా జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించాల్సిందేనని బీసీసీఐ ఇప్పటికే నిబంధన తీసుకొచ్చింది. దీంతో టీమ్ఇండియాకు ఆడని సమయంలో ప్లేయర్లు డొమెస్టిక్ క్రికెట్​లో బరిలోకి దిగుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే గిల్​ కూడా 2025-26 విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో బరిలో దిగేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. అతడు పంజాబ్ జట్టు తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నాడు. ఈ మేరకు పంజాబ్ రీసెంట్​గా ప్రకటించిన జట్టులో గిల్​కు​ చోటు దక్కింది.

అభిషేక్ - అర్ష్‌దీప్​తో కలిసి!
పంజాబ్​ జట్టులో గిల్​తోపాటు టీమ్ఇండియా యంగ్ ప్లేయర్లు అభిషేక్ శర్మ, అర్షదీప్ సింగ్​ కూడా ఉన్నారు. దీంతో పంజాబ్​ జట్టు పటిష్ఠంగా కనిపిస్తోంది. ఈ ఇద్దరితో కలిసి గిల్ పంజాబ్​కు ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నారు. ఇక రెండు రోజుల్లోనే ఈ టోర్నీలో పంజాబ్ తన తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది. డిసెంబర్ 24న మహారాష్ట్ర జట్టును పంజాబ్ జైపుర్ వేదికగా ఢీ కొట్టనుంది. ఈ సీజన్​లో పంజాబ్ జట్టును ఎలైట్ గ్రూప్ Cలో ఉంచారు. ఇక గత సీజన్​లో క్వార్టర్- ఫైనలిస్ట్‌లో నిష్క్రమించిన పంజాబ్ ఈసారి పక్కా ఛాంపియన్​గా నిలవాలని ఆశిస్తోంది.

రో-కో కూడా!
టీమ్ఇండియా తన తదుపరి వన్డే సిరీస్​ను వచ్చే నెల 11న ఆడనుంది. సొంతగడ్డపై న్యూజిలాండ్​తో మూడు మ్యాచ్​ల సిరీస్ ఉండనుంది. అయితే ఈ సిరీస్​ కంటే మూడు రోజుల ముందే (జనవరి 08) లీగ్ మ్యాచ్​లు ముగుస్తాయి. దీంతో టీమ్ఇండియా స్టార్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ కూడా ఈ టోర్నీలో ఆడనున్నారు. రోహిత్ ముంబయికి ప్రాతినిధ్యం వహించనుండగా, విరాట్ దిల్లీ జట్టుకు ఆడనున్నాడు. వీళ్లతోపాటు దాదాపు భారత క్రికెటర్లంతా ఈ టోర్నీలో పాల్గొనే ఛాన్స్ ఉంది.

కివీస్​ వన్డే సిరీస్
2026 జనవరి 11న న్యూజిలాండ్‌తో వన్డే సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. అయితే టీ20లకు ఎంపికకాకపోయినా, వన్డే సిరీస్​కు మాత్రం టీమ్ఇండియాకు శుభ్​మన్ గిల్ నాయకత్వం వహించనున్నాడు. ఈ సిరీస్​లో కివీస్​​తో భారత్ మూడు మ్యాచ్​ల సిరీస్​ ఆడనుంది.

న్యూజిలాండ్- భారత్ వన్డే షెడ్యూల్

  • తొలి వన్డే- జనవరి 11- వడోదర
  • రెండో వన్డే- జనవరి 14- రాజ్​కోట్
  • మూడో వన్డే- జనవరి 18- ఇందౌర్

పంజాబ్ విజయ్ హజారే ట్రోఫీ జట్టు:
శుభ్‌మన్ గిల్, అభిషేక్ శర్మ, అర్షదీప్ సింగ్, ప్రభ్‌సిమ్రాన్ సింగ్ (వికెట్ కీపర్), హర్నూర్ పన్ను, అన్‌మోల్‌ప్రీత్ సింగ్, ఉదయ్ సహారన్, నమన్ ధీర్, సలీల్ అరోరా (వికెట్ కీపర్), సన్వీర్ సింగ్, రమణదీప్ సింగ్, జష్న్‌ప్రీత్ సింగ్, గుర్నూర్ బ్ర్‌గార్, హర్‌ప్రీత్ బ్రార్, హర్‌ప్రీత్ భ్రార్, హర్‌ప్రీత్ బ్రార్, హర్‌ప్రీత్ బ్రార్, చౌదరి, సుఖదీప్ బజ్వా

'వరల్డ్​కప్​ జట్టు నుంచి గిల్‌ను ఎందుకు తప్పించారు?'- చీఫ్ సెలక్టర్ అగార్కర్‌ రిప్లై ఇదే!

'వాళ్లు ప్రపంచంలోనే బెస్ట్ క్రికెటర్లు - ఆ విషయంలో అస్సలు సిగ్గు పడను'- శుభ్​మన్ గిల్

TAGGED:

SHUBMAN GILL VIJAY HAZARE TROPHY
VIJAY HAZARE TROPHY 2025 SQUADS
VIJAY HAZARE TROPHY SCHEDULE
VIJAY HAZARE TROPHY TICKETS
VIJAY HAZARE TROPHY 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.