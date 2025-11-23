గిల్ మెడ గాయానికి ఇంజెక్షన్- ఇప్పట్లో రావడం కష్టమే- రీ ఎంట్రీ వచ్చే ఏడాదే!
శుభ్మన్ గిల్ రాక మరింత ఆలస్యం- సౌతాఫ్రికాతో వైట్బాల్ సిరీస్కు దూరం!
Published : November 23, 2025 at 10:25 AM IST
Shubman Gill Injury Update : టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ రాక మరింత ఆలస్యం అయ్యేలా కనిపిస్తుంది. తొలుత అనుకున్న దానికంటే గాయం తీవ్రత పెద్దదిగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల కోలక్తా టెస్టులో గాయపడ్డ గిల్, గువాహటి టెస్టు సమయానికి కోలుకుంటాడని తొలుత భావించారు. కానీ, అది జరగలేదు. దీంతో వన్డే సిరీస్ వరకు అయినా రీ ఎంట్రీ ఇస్తాడని అనుకున్నారు. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితిని బట్టి చూస్తే అతడు సౌతాఫ్రికాతో వచ్చే నెలలో జరగనున్న టీ20 సిరీస్కు కూడా అందుబాటులోకి రావడం కష్టమే అని తెలుస్తోంది.
గిల్కు ఇంజక్షన్!
ప్రస్తుతం ముంబయిలో వైద్యుల పర్యవేక్షనలో ఉన్న గిల్కు పలు రకాల టెస్టులు చేయించారు. అతడు వెన్నుముక స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ అభన్ నేనే పర్యవేక్షనలో ఉన్నాడు. గాయం మెడకు మాత్రమే పరిమితమైందా? లేదా వెన్నుముకు కూడా పాకిందా అని తెలుసుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అతడి మెడికల్ రిపోర్టులు ఎప్పటికప్పుడు బీసీసీఐ చీఫ్ సెలక్టర్ అజిత్ అగార్కర్కు పంపుతున్నారు.
అయితే ప్రస్తుతానికి నొప్పి తగ్గేందుకు గిల్కు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చినట్లు బీసీసీఐ వర్గాలు తెలిపాయి. "గిల్కు నొప్పి తగ్గించేందుకు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చాం. అయితే రీహబిలిటేషన్ ప్రారంభం అయ్యేందుకు కాస్త సమయం పట్టవచ్చు. ఇప్పుడు అతడికి కొంత కాలం విశ్రాంతి అవసరం. అందుకే వచ్చే నెలలో సౌతాఫ్రికాతో జరగనున్న సిరీస్లో ఆడడం కూడా డౌటే" అని క్రీడా వర్గాలు పేర్కొన్నట్లు జాతీయ మీడియా తెలిపింది.
Shubman Gill likely to make his comeback in January through the New Zealand series. (TOI). pic.twitter.com/m2rl1Dh8gd— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 23, 2025
నేరుగా అప్పుడేనా?
వచ్చే ఏడాది టీ20 వరల్డ్కప్ ఉన్నందున, సెలక్టర్లు గిల్ పూర్తిగా కోలుకోకముందే జట్టులోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలు చేయరు. గాయం నుంచి కోలుకున్నాక అతడు రిహబిలిటేషన్లో ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఫిట్నెస్ క్లియర్ చేసి జట్టులోకి రావాల్సి ఉంటుంది. దీనంతటికి సమయం పట్టేలా ఉంది. అందుకే సౌతాఫ్రికాతో జరగనున్న వన్డే, టీ20 సిరీస్లకు గిల్ను ఎంపిక చేయడం దాదాపు అసాధ్యం.
నేరుగా అతడిని వచ్చే ఏడాది న్యూజిలాండ్ సిరీస్లోనే దింపే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. 2026 జనవరిలో న్యూజిలాండ్, భారత్ పర్యటనకు రానుంది. ఈ టూర్లో ముందుగా 3 వన్డేలు, తర్వాత 5 మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ ఆడనుంది. తొలి వన్డే జనవరి 11న ప్రారంభం కానుంది. ప్రస్తుత పరిస్థితులు బట్టి చూస్తే, ఆ మ్యాచ్లోనే గిల్ రీ ఎంట్రీ ఇచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.
🚨 NO SHUBMAN GILL IN T20I SERIES Vs SOUTH AFRICA 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) November 23, 2025
- Shubman Gill is doubtful for the T20I series Vs South Africa. (PTI). pic.twitter.com/76PPiKEabD
పంత్తో రిప్లేస్మెంట్
కాగా, గువాహటి టెస్టుకు గిల్ దూరం కావడంతో వైస్ కెప్టెన్ రిషభ్ పంత్ కెప్టెన్గా ఎంపికయ్యాడు. ఈ టెస్టులో అతడే టీమ్ఇండియాను నడిపిస్తున్నాడు. అయితే వన్డే సిరీస్లో జట్టుకు ఎవరు నాయకత్వం వహిస్తారనేది ఆసక్తిగా ఉంది. వన్డే వైస్ కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ కూడా గాయం కారణంగా జట్టుకు దూరమయ్యాడు. అతడు ఇప్పట్లో వచ్చే సూచనలు కనిపించడం లేదు.
దీంతో బీసీసీఐ వన్డేల్లోనూ రిషభ్ పంత్కే కెప్టెన్సీ అప్పగించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. లేదంటే సీనియర్ బ్యాటర్ కేఎల్ రాహుల్ ఆ బాధ్యతలు స్వీకరించవచ్చు. ఇక రోహిత్ శర్మతో కలిసి యశస్వీ జైస్వాల్ ఓపెనింగ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది.
