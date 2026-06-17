గిల్, ఇషాన్ ధమాకా ఇన్నింగ్స్- టీమ్ఇండియా భారీ స్కోర్
భారత్ వర్సెస్ అఫ్గానిస్థాన్ - రెండో వన్డేలో టీమ్ఇండియా భారీ స్కోర్- సెంచరీలతో రాణించిన గిల్, ఇషాన్
Published : June 17, 2026 at 5:25 PM IST
Ind vs Afg 2nd ODI 2026 :టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్, యంగ్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ భారీ సెంచరీల మోత మోగించడంతో అఫ్గానిస్థాన్తో జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో భారత్ భారీ స్కోర్ సాధించింది. బుధవారం ఎకాన స్టేడియం వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో 49.5 ఓవర్లలో టీమ్ఇండియా 402 పరుగులకు ఆలౌటైంది. గిల్ (154 పరుగులు), ఇషాన్ కిషన్ (125 పరుగులు) శతకాలు బాదారు. రోహిత్ శర్మ (48 పరుగులు) ఆకట్టుకున్నాడు. అఫ్గాన్ బౌలర్లలో ఖరోటి 4, రషీద్ ఖాన్ 3, సలీమ్ సఫీ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్కు ఆరంభంలో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఈ మ్యాచ్లో తుదిజట్టులో చోటు దక్కించుకున్న యశస్వి జైస్వాల్ (4) విఫలమయ్యాడు. రెండో ఓవర్ చివరి బంతికి సలీమ్ బౌలింగ్లో పెవిలియన్ చేరాడు. వన్డౌన్లో వచ్చిన గిల్తో కలిసిన మరో ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ స్కోర్ బోర్డును నడిపించాడు. ఈ ఇద్దరూ మంచి రన్రేట్తో ఆడారు. రోహిత్ బౌండరీలతో హాఫ్ సెంచరీ దిశగా దూసుకెళ్లాడు. కానీ 48 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద రషీద్ ఖాన్ వేసిన గూగ్లికి బౌల్డయ్యాడు. దీంతో రెండో వికెట్కు 87 పరుగుల భాగస్వామ్యానికి తెర పడింది.
ఇషాన్- గిల్ ధనాధన్
రోహిత్ ఔటవ్వడంతో క్రీజులోకి వచ్చిన ఇషాన్ తొలుత నెమ్మదిగానే ఆడాడు. అప్పటికే గిల్ హాఫ్ సెంచరీ చేసేశాడు. అయితే తొలి 48 బంతుల్లో 45 పరుగులలే బాదిన ఇషాన్ ఆ తర్వాత రెచ్చిపోయాడు. గనజ్ఫర్ వేసిన 29వ ఓవర్లో రెండు ఫోర్లు, తర్వాత హష్మతుల్లా ఓవర్లో మరో రెండు ఫోర్లు, సిక్స్తో షురూ చేశాడు. ఆ తర్వాత రషీద్ ఓవర్లోనూ రెండు ఫోర్లు, సిక్స్ బాది 90ల్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. దీంతో గిల్ కంటే ముందే ఇషాన్ సెంచరీ మార్క్ అందుకుంటాడనిపించింది. అటు గిల్ కూడా బ్యాట్కు పని చెప్పాడు. పోటీ పడి మరీ బౌండరీలు బాదేశాడు. 33వ ఓవర్లోనే ఇద్దరూ సెంచరీలు పూర్తి చేశారు. గిల్ 77 బంతుల్లో, ఇషాన్ 71 బంతుల్లో 100 మార్క్ అందుకున్నారు.
ABSOLUTE CARNAGE! 🤯🔥#ShubmanGill and #IshanKishan put on a batting masterclass to put India in a commanding position! 💪🇮🇳#INDvAFG | 2nd ODI | LIVE NOW 👉https://t.co/YiwP9pOAPC pic.twitter.com/wvnqR64sJD— Star Sports (@StarSportsIndia) June 17, 2026
సెంచరీ తర్వాత అదే జోరు కొనసాగించారు. దీంతో 36 ఓవర్లకే స్కోర్ 307-2తో నిలిచింది. కానీ 37వ ఓవర్లో రెండు సిక్స్లు బాదిన ఇషాన్ మూూడో బంతికి క్యాచౌట్గా వెనుదిరిగాడు. మరోవైపు గిల్ 150 కూడా పూర్తి చేశాడు. అతడిని ఖటోరి ఔట్ చేశాడు. అయ్యర్ 26 పరుగులు వేగంగా ఆడే క్రమంలో ఔటయ్యాడు. కేఎల్ రాహుల్ (0) డకౌట్ కాగా, గుర్నూర్ 3 పరుగులే చేశాడు.
𝐓𝐡𝐞 𝐈𝐬𝐡𝐚𝐧-𝐝𝐚𝐚𝐫 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐚𝐧 𝐬𝐡𝐨𝐰 𝐢𝐧 𝐋𝐮𝐜𝐤𝐧𝐨𝐰! 🤩— Star Sports (@StarSportsIndia) June 17, 2026
He switched gears seamlessly, completely taking the game away with a magnificent ton! 🔥#INDvAFG | 2nd ODI | LIVE NOW 👉https://t.co/YiwP9pOAPC pic.twitter.com/sMtq9hV2z8