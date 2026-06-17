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గిల్, ఇషాన్ ధమాకా ఇన్నింగ్స్- టీమ్ఇండియా భారీ స్కోర్

భారత్ వర్సెస్ అఫ్గానిస్థాన్ - రెండో వన్డేలో టీమ్ఇండియా భారీ స్కోర్- సెంచరీలతో రాణించిన గిల్, ఇషాన్

India vs Afghanistan
India vs Afghanistan (Source : Associated Press)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 17, 2026 at 5:25 PM IST

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Ind vs Afg 2nd ODI 2026 :టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్, యంగ్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్​ భారీ సెంచరీల మోత మోగించడంతో అఫ్గానిస్థాన్​తో జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో భారత్ భారీ స్కోర్ సాధించింది. బుధవారం ఎకాన స్టేడియం వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్​లో 49.5 ఓవర్లలో టీమ్ఇండియా 402 పరుగులకు ఆలౌటైంది. గిల్ (154 పరుగులు), ఇషాన్ కిషన్ (125 పరుగులు) శతకాలు బాదారు. రోహిత్ శర్మ (48 పరుగులు) ఆకట్టుకున్నాడు. అఫ్గాన్ బౌలర్లలో ఖరోటి 4, రషీద్ ఖాన్ 3, సలీమ్ సఫీ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్​కు దిగిన భారత్​కు ఆరంభంలో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఈ మ్యాచ్​లో తుదిజట్టులో చోటు దక్కించుకున్న యశస్వి జైస్వాల్ (4) విఫలమయ్యాడు. రెండో ఓవర్ చివరి బంతికి సలీమ్ బౌలింగ్​లో పెవిలియన్ చేరాడు. వన్​డౌన్​లో వచ్చిన గిల్​తో కలిసిన మరో ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ స్కోర్ బోర్డును నడిపించాడు. ఈ ఇద్దరూ మంచి రన్​రేట్​తో ఆడారు. రోహిత్ బౌండరీలతో హాఫ్ సెంచరీ దిశగా దూసుకెళ్లాడు. కానీ 48 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద రషీద్ ఖాన్ వేసిన గూగ్లికి బౌల్డయ్యాడు. దీంతో రెండో వికెట్​కు 87 పరుగుల భాగస్వామ్యానికి తెర పడింది.

ఇషాన్- గిల్ ధనాధన్
రోహిత్ ఔటవ్వడంతో క్రీజులోకి వచ్చిన ఇషాన్ తొలుత నెమ్మదిగానే ఆడాడు. అప్పటికే గిల్ హాఫ్ సెంచరీ చేసేశాడు. అయితే తొలి 48 బంతుల్లో 45 పరుగులలే బాదిన ఇషాన్ ఆ తర్వాత రెచ్చిపోయాడు. గనజ్​ఫర్ వేసిన 29వ ఓవర్లో రెండు ఫోర్లు, తర్వాత హష్మతుల్లా ఓవర్లో మరో రెండు ఫోర్లు, సిక్స్​తో షురూ చేశాడు. ఆ తర్వాత రషీద్ ఓవర్లోనూ రెండు ఫోర్లు, సిక్స్​ బాది 90ల్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. దీంతో గిల్​ కంటే ముందే ఇషాన్ సెంచరీ మార్క్ అందుకుంటాడనిపించింది. అటు గిల్​ కూడా బ్యాట్​కు పని చెప్పాడు. పోటీ పడి మరీ బౌండరీలు బాదేశాడు. 33వ ఓవర్లోనే ఇద్దరూ సెంచరీలు పూర్తి చేశారు. గిల్ 77 బంతుల్లో, ఇషాన్ 71 బంతుల్లో 100 మార్క్ అందుకున్నారు.

సెంచరీ తర్వాత అదే జోరు కొనసాగించారు. దీంతో 36 ఓవర్లకే స్కోర్ 307-2తో నిలిచింది. కానీ 37వ ఓవర్లో రెండు సిక్స్​లు బాదిన ఇషాన్ మూూడో బంతికి క్యాచౌట్​గా వెనుదిరిగాడు. మరోవైపు గిల్ 150 కూడా పూర్తి చేశాడు. అతడిని ఖటోరి ఔట్ చేశాడు. అయ్యర్ 26 పరుగులు వేగంగా ఆడే క్రమంలో ఔటయ్యాడు. కేఎల్ రాహుల్ (0) డకౌట్​ కాగా, గుర్నూర్ 3 పరుగులే చేశాడు.

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SHUBMAN GILL CENTURY
ISHAN KISHAN ODI CENTURY
ROHIT SHARMA VS AFG ODI 2026
IND VS AFG 2026

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