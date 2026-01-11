గిల్ కెరీర్కు అసలైన టెస్ట్- ప్రిన్స్ నుంచి కింగ్లా మారతాడా?
సచిన్, కోహ్లీ తర్వాత ఆ రేంజ్లో గిల్ రాణిస్తాడని ఫ్యాన్స్ ఆశలు- 2026లో కివీస్ సిరీస్తో మళ్లీ తన ఫామ్ను ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిందే!
Published : January 11, 2026 at 9:31 AM IST
Shubman Gill : టీమ్ఇండియా టెస్టు కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ను అందరూ టీమ్ఇండియా ఫ్యూచర్ స్టార్ అనుకున్నారు. సచిన్ తెందుల్కర్, విరాట్ కోహ్లీ తర్వాత ఆ రేంజ్లో గిల్ రాణిస్తాడని ఫ్యాన్స్ ఆశపడ్డారు. కానీ, గడిచిన ఏడాది గిల్కు చాలా పాఠాలు నేర్పింది. ఒకపక్క కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు, ఇంకోపక్క బ్యాటింగ్లో నిలకడ లేమి అతడిని ఇబ్బంది పెట్టాయి. అసలు గిల్కు ఎందుకు టీ20 వరల్డ్ కప్లో చోటు దక్కలేదు? కెప్టెన్గా అతను తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఏంటి? 2026లో కివీస్ సిరీస్తో మళ్లీ తన ఫామ్ను ప్రూవ్ చేసుకుంటాడా? ఈ ప్రశ్నలన్నీ ఇప్పుడు గిల్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి. గిల్ కెరీర్లో ఇప్పుడు ఒక కీలకమైన మలుపు మొదలైంది. ఇది కేవలం టాలెంట్తోనే సమాధానం చెప్పాల్సిన సమయం.
వరల్డ్ కప్ ఛాన్స్ మిస్
2026 టీ20 వరల్డ్కప్ టీమ్లో గిల్ పేరు లేకపోవడం అందరినీ షాక్కు గురిచేసింది. అన్ని ఫార్మాట్లలో కచ్చితంగా ఉంటాడనుకున్న గిల్ను పక్కన పెట్టడం వెనుక చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఆసియా కప్ 2025 నుంచి గిల్కు టీ20ల్లో చాలా ఛాన్సులు ఇచ్చారు. టీమ్ మేనేజ్మెంట్ అతనికి ఫుల్ సపోర్ట్ ఇచ్చినా కూడా అతను తన రోల్ను సరిగ్గా ప్లే చేయలేకపోయాడు. అటాకింగ్ ఆడాలా లేక ఇన్నింగ్స్ ని బిల్డ్ చేయాలా అనే కన్ఫ్యూజన్లో అతను తక్కువ స్కోర్లకే ఔట్ అయ్యాడు. ఇంపాక్ట్ చూపించని ఆట తీరు వల్ల సెలెక్టర్లు అతడిని పక్కన పెట్టాల్సి వచ్చింది. ఇది గిల్ కెరీర్లో ఒక పెద్ద ఎదురుదెబ్బ అని చెప్పొచ్చు.
కెప్టెన్గా కొత్త గిల్
టీమ్ఇండియా కెప్టెన్సీ అంటే ఎప్పుడూ ఒత్తిడితో కూడుకున్న పని. గిల్ యువ కెప్టెన్ కావడంతో ప్రతి ఒక్కరూ అతని మీద విమర్శలు చేస్తున్నారు. అయితే ఐపీఎల్ 2025లో గుజరాత్ టైటాన్స్ టీమ్ను ప్లేఆఫ్స్ తీసుకెళ్లడం ద్వారా తన కెప్టెన్సీ పవర్ను చూపించాడు. అక్కడ తీసుకున్న కొన్ని బోల్డ్ నిర్ణయాలు అతని మెచ్యూరిటీని బయటపెట్టాయి. ఇంటర్నేషనల్ వన్డే క్రికెట్లో కూడా అలాంటి తెలివైన నిర్ణయాలతో జట్టును గెలిపించాలని గిల్ చూస్తున్నాడు. నాయకుడిగా తప్పుల నుంచి నేర్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నాడు. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా కూల్ గా ఉండటం అతనికి అలవాటు అవుతోంది.
టెస్టుల కోసం పక్కా ప్లాన్
కేవలం బ్యాటింగ్లోనే కాకుండా టీమ్మేనేజ్మెంట్ విషయంలో కూడా గిల్ ఇప్పుడు క్లారిటీగా ఉన్నాడు. ఏదైనా టెస్ట్ సిరీస్కు ముందు ప్లేయర్స్కు తగినంత ప్రిపరేషన్ టైమ్ కావాలని అతను పట్టుబడుతున్నాడు. హడావుడిగా సిరీస్లు ఆడటం వల్ల ప్లేయర్స్ సరిగ్గా ప్రదర్శన చేయలేకపోతున్నారని గిల్ గుర్తించాడు. ఇలాంటి పక్కా ప్లానింగ్తో వెళ్తేనే లాంగ్ రన్లో సక్సెస్ అవుతామని అతను భావిస్తున్నాడు. ఇది గిల్లో కనిపిస్తున్న ఒక మంచి లీడర్ షిప్ క్వాలిటీ అని చెప్పొచ్చు. టెక్నికల్గా కూడా తన ఆటను ఇంప్రూవ్ చేసుకునేందుకు ఈ సమయం వాడుకుంటున్నాడు.
కివీస్ సిరీస్పైనే కన్ను
2026 మొదట్లో న్యూజిలాండ్తో జరిగే వన్డే సిరీస్ గిల్కు చాలా ముఖ్యం. వన్డే ఫార్మాట్ గిల్కు చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ మంచి స్కోర్లు సాధిస్తే అతని మీద ఉన్న విమర్శలన్నీ ఆగిపోతాయి. ఇప్పుడున్న టైట్ షెడ్యూల్లో అన్ని ఫార్మాట్లు ఆడటం ఛాలెంజ్తో కూడుకున్నదే. గిల్కు ఇంకా 26 ఏళ్లే కాబట్టి తనని తాను మళ్లీ ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి టైమ్ ఉంది. ఈ సిరీస్లో గిల్ ఎలా ఆడతాడు అనే దానిమీదనే అతని ఫ్యూచర్ కెరీర్ డిసైడ్ అవుతుంది. ఒక గొప్ప బ్యాటర్గా తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకోవాలని గిల్ ఫిక్స్ అయ్యాడు.
ప్రిన్స్ నుంచి కింగ్
గిల్ ఒక కఠినమైన టైమ్ లైన్లో ఉన్నాడని అందరికీ తెలుసు. ఇది ఒక చిన్న బ్రేక్ మాత్రమే తప్ప ఎండ్ కార్డు కాదని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. తన రోల్ మీద ఫోకస్ పెట్టి బ్యాటింగ్ను సెట్ చేసుకుంటే గిల్ మళ్లీ గర్జించడం ఖాయం. ప్రిన్స్ నుంచి కింగ్ గా ఎదిగే దారిలో ఇలాంటి ఒడిదుడుకులు సహజమే. 2026లో గిల్ తన మార్క్ చూపిస్తాడని ఫ్యాన్స్ ఆశగా వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా వచ్చే మ్యాచ్లలో గిల్ ఇచ్చే పర్ఫార్మెన్స్ అతని కెరీర్కు ఒక కొత్త దిశను ఇస్తుంది. తనపై పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని గిల్ ఎలా నిలబెట్టుకుంటాడో చూడాలి.