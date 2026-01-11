ETV Bharat / sports

గిల్ కెరీర్​కు అసలైన టెస్ట్- ప్రిన్స్ నుంచి కింగ్​లా మారతాడా?

సచిన్, కోహ్లీ తర్వాత ఆ రేంజ్​లో గిల్ రాణిస్తాడని ఫ్యాన్స్ ఆశలు- 2026లో కివీస్ సిరీస్​తో మళ్లీ తన ఫామ్​ను ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిందే!

January 11, 2026

Shubman Gill : టీమ్ఇండియా టెస్టు కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్​ను అందరూ టీమ్ఇండియా ఫ్యూచర్ స్టార్ అనుకున్నారు. సచిన్ తెందుల్కర్, విరాట్ కోహ్లీ తర్వాత ఆ రేంజ్​లో గిల్ రాణిస్తాడని ఫ్యాన్స్ ఆశపడ్డారు. కానీ, గడిచిన ఏడాది గిల్​కు చాలా పాఠాలు నేర్పింది. ఒకపక్క కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు, ఇంకోపక్క బ్యాటింగ్​లో నిలకడ లేమి అతడిని ఇబ్బంది పెట్టాయి. అసలు గిల్​కు ఎందుకు టీ20 వరల్డ్ కప్​లో చోటు దక్కలేదు? కెప్టెన్​గా అతను తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఏంటి? 2026లో కివీస్ సిరీస్​తో మళ్లీ తన ఫామ్​ను ప్రూవ్ చేసుకుంటాడా? ఈ ప్రశ్నలన్నీ ఇప్పుడు గిల్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి. గిల్ కెరీర్​లో ఇప్పుడు ఒక కీలకమైన మలుపు మొదలైంది. ఇది కేవలం టాలెంట్​తోనే సమాధానం చెప్పాల్సిన సమయం.

వరల్డ్ కప్ ఛాన్స్ మిస్
2026 టీ20 వరల్డ్​కప్ టీమ్​లో గిల్ పేరు లేకపోవడం అందరినీ షాక్​కు గురిచేసింది. అన్ని ఫార్మాట్లలో కచ్చితంగా ఉంటాడనుకున్న గిల్​ను పక్కన పెట్టడం వెనుక చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఆసియా కప్ 2025 నుంచి గిల్​కు టీ20ల్లో చాలా ఛాన్సులు ఇచ్చారు. టీమ్ మేనేజ్​మెంట్ అతనికి ఫుల్ సపోర్ట్ ఇచ్చినా కూడా అతను తన రోల్​ను సరిగ్గా ప్లే చేయలేకపోయాడు. అటాకింగ్ ఆడాలా లేక ఇన్నింగ్స్ ని బిల్డ్ చేయాలా అనే కన్ఫ్యూజన్​లో అతను తక్కువ స్కోర్లకే ఔట్ అయ్యాడు. ఇంపాక్ట్ చూపించని ఆట తీరు వల్ల సెలెక్టర్లు అతడిని పక్కన పెట్టాల్సి వచ్చింది. ఇది గిల్ కెరీర్​లో ఒక పెద్ద ఎదురుదెబ్బ అని చెప్పొచ్చు.

కెప్టెన్​గా కొత్త గిల్
టీమ్ఇండియా కెప్టెన్సీ అంటే ఎప్పుడూ ఒత్తిడితో కూడుకున్న పని. గిల్ యువ కెప్టెన్ కావడంతో ప్రతి ఒక్కరూ అతని మీద విమర్శలు చేస్తున్నారు. అయితే ఐపీఎల్ 2025లో గుజరాత్ టైటాన్స్ టీమ్​ను ప్లేఆఫ్స్​ తీసుకెళ్లడం ద్వారా తన కెప్టెన్సీ పవర్​ను చూపించాడు. అక్కడ తీసుకున్న కొన్ని బోల్డ్ నిర్ణయాలు అతని మెచ్యూరిటీని బయటపెట్టాయి. ఇంటర్నేషనల్ వన్డే క్రికెట్​లో కూడా అలాంటి తెలివైన నిర్ణయాలతో జట్టును గెలిపించాలని గిల్ చూస్తున్నాడు. నాయకుడిగా తప్పుల నుంచి నేర్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నాడు. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా కూల్ గా ఉండటం అతనికి అలవాటు అవుతోంది.

టెస్టుల కోసం పక్కా ప్లాన్
కేవలం బ్యాటింగ్​లోనే కాకుండా టీమ్​మేనేజ్మెంట్ విషయంలో కూడా గిల్ ఇప్పుడు క్లారిటీగా ఉన్నాడు. ఏదైనా టెస్ట్ సిరీస్​కు ముందు ప్లేయర్స్​కు తగినంత ప్రిపరేషన్ టైమ్ కావాలని అతను పట్టుబడుతున్నాడు. హడావుడిగా సిరీస్​లు ఆడటం వల్ల ప్లేయర్స్ సరిగ్గా ప్రదర్శన చేయలేకపోతున్నారని గిల్ గుర్తించాడు. ఇలాంటి పక్కా ప్లానింగ్​తో వెళ్తేనే లాంగ్ రన్​లో సక్సెస్ అవుతామని అతను భావిస్తున్నాడు. ఇది గిల్​లో కనిపిస్తున్న ఒక మంచి లీడర్ షిప్ క్వాలిటీ అని చెప్పొచ్చు. టెక్నికల్​గా కూడా తన ఆటను ఇంప్రూవ్ చేసుకునేందుకు ఈ సమయం వాడుకుంటున్నాడు.

కివీస్ సిరీస్​పైనే కన్ను
2026 మొదట్లో న్యూజిలాండ్​తో జరిగే వన్డే సిరీస్ గిల్​కు చాలా ముఖ్యం. వన్డే ఫార్మాట్ గిల్​కు చాలా కంఫర్టబుల్​గా ఉంటుంది. ఇక్కడ మంచి స్కోర్లు సాధిస్తే అతని మీద ఉన్న విమర్శలన్నీ ఆగిపోతాయి. ఇప్పుడున్న టైట్ షెడ్యూల్​లో అన్ని ఫార్మాట్లు ఆడటం ఛాలెంజ్​తో కూడుకున్నదే. గిల్​కు ఇంకా 26 ఏళ్లే కాబట్టి తనని తాను మళ్లీ ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి టైమ్ ఉంది. ఈ సిరీస్​లో గిల్ ఎలా ఆడతాడు అనే దానిమీదనే అతని ఫ్యూచర్ కెరీర్ డిసైడ్ అవుతుంది. ఒక గొప్ప బ్యాటర్​గా తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకోవాలని గిల్ ఫిక్స్ అయ్యాడు.

ప్రిన్స్ నుంచి కింగ్
గిల్ ఒక కఠినమైన టైమ్ లైన్​లో ఉన్నాడని అందరికీ తెలుసు. ఇది ఒక చిన్న బ్రేక్ మాత్రమే తప్ప ఎండ్ కార్డు కాదని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. తన రోల్ మీద ఫోకస్ పెట్టి బ్యాటింగ్​ను సెట్ చేసుకుంటే గిల్ మళ్లీ గర్జించడం ఖాయం. ప్రిన్స్ నుంచి కింగ్ గా ఎదిగే దారిలో ఇలాంటి ఒడిదుడుకులు సహజమే. 2026లో గిల్ తన మార్క్ చూపిస్తాడని ఫ్యాన్స్ ఆశగా వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా వచ్చే మ్యాచ్​లలో గిల్ ఇచ్చే పర్ఫార్మెన్స్ అతని కెరీర్​కు ఒక కొత్త దిశను ఇస్తుంది. తనపై పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని గిల్ ఎలా నిలబెట్టుకుంటాడో చూడాలి.

