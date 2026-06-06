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టీ20 కెప్టెన్‌గా శ్రేయస్ అయ్యర్‌: జాతీయ జట్టులోకి వైభవ్ సూర్యవంశీ- ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ టూర్లకు జట్టును ఇదే

సూర్యకుమార్ కుమార్ యాదవ్‌ను కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పించి శ్రేయస్ అయ్యర్‌కు బాధ్యతలు - తెలుగు కుర్రాడు తిలక్ వర్మకు వైస్ కెప్టెన్సీ పగ్గాలు

T20 Captaincy Shreyas Iyer
T20 Captaincy Shreyas Iyer (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 6, 2026 at 1:57 PM IST

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Team India T20 squad 2026 : జూన్, జులై నెలల్లో జరగబోయే ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ టూర్ల కోసం శనివారం బీసీసీఐ భారత జట్టును ప్రకటించింది. ఆసియా క్రీడలను దృష్టిలో పెట్టుకొని సెలెక్టర్లు జట్టులో కీలక మార్పులు చేశారు. టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 విజేత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ స్థానంలో స్టార్ బ్యాటర్ శ్రేయాస్ అయ్యర్‌ను కొత్త సారధిగా నియమించారు. అదే సమయంలో దేశవాళీ, ఐపీఎల్ క్రికెట్‌లో పరుగుల వరద పారించిన 15 ఏళ్ల బిహార్ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీని తొలిసారి జాతీయ జట్టులోకి సెలక్టర్లు తీసున్నారు. తెలుగు కుర్రాడు తిలక్ వర్మకు వైస్ కెప్టెన్సీ పగ్గాలను బీసీసీఐ అప్పగించింది. అయితే సూర్యకుమార్ యాదవ్ జట్టులోనూ చోటు దక్కించుకోకపోవడం గమనార్హం.

భారత జట్టు: శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్, శివమ్ దూబే, తిలక్ వర్మ (వైస్ కెప్టెన్), నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, వరుణ్ చక్రవర్తి, రవి బిష్ణోయ్, మహ్మద్ సిరాజ్, హర్షిత్ రాణా, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్, వైభవ్ సూర్యవంశీ.

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