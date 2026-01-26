ETV Bharat / sports

టీమ్ఇండియాతోనే శ్రేయస్ అయ్యర్- మిగిలిన రెండు మ్యాచ్​లకూ తిలక్ వర్మ దూరం!

భారత్ వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ సిరీస్- టీమ్ఇండియా స్క్వాడ్ అప్డేట్- మిగిలిన రెండు మ్యాచ్​లకూ తిలక్ వర్మ దూరం

Ind vs NZ T20 Series 2026
Ind vs NZ T20 Series 2026 (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 26, 2026 at 4:59 PM IST

2 Min Read
Ind vs NZ T20 Series 2026 : భారత్​లో న్యూజిలాండ్‌తో జరుగుతున్న ఐదు టీ20ల సిరీస్‌లో మిగిలిన రెండు మ్యాచ్‌లకు కూడా శ్రేయస్ అయ్యర్​ జట్టుతోనే కొనసాగనున్నాడు. యంగ్ బ్యాటర్​ తిలక్ వర్మకు సిరీస్​కు ముందు సర్జరీ కావడంతో అతడి స్థానంలో తొలి మూడు మ్యాచ్​లకు అయ్యర్​ను ఎంపిక చేశారు. అయితే తిలక్ ఇంకా పూర్తిగా ఫిట్​నెస్ సాధించకపోవడంతో మిగిలిన రెండు టీ20లకు కూడా అయ్యర్​ను కొనసాగిస్తున్నట్లు బీసీసీఐ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

ఈ సిరీస్​లో ఇప్పటికే మూడు మ్యాచ్​లు ముగిశాయి. అయితే తిలక్ స్థానంలో జట్టులోకి వచ్చిన అయ్యర్​కు ఇప్పటిదాకా తుది జట్టులో చోటు దక్కలేదు. అతడు బెంచ్​కే పరిమితమయ్యాడు. మిగిలిన రెండు మ్యాచ్​ల్లోనైనా బరిలోకి దిగుతాడో లేదో చూడాలి మరి. ఇక ఈ సిరీస్​ను భారత్​ ఇప్పటికే 3- 0 తేడాతో కైవసం చేసుకుంది. తొలి మూడు మ్యాచ్​ల్లోనూ ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిన టీమ్ఇండియా హ్యాట్రిక్ కొట్టింది. ఇరుజట్ల మధ్య జనవరి 28న నాలుగో టీ20 జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్​కు విశాఖపట్టణం వేదిక కానుంది.

కాగా, గతేడాది చివర్లో విజయ్ హజారే మ్యాచ్ ఆడుతుండగా తిలక్ గాయపడ్డాడు. అతడి పొట్ట కింది భాగంలో నొప్పి రావడంతో శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నాడు. అనంతరం అతడు బెంగళూరులోని సెంటర్‌ ఆఫ్‌ ఎక్సలెన్స్‌లో కోలుకుంటున్నాడు. ఫిట్‌నెస్‌ సాధించేందుకు తిలక్ తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాడు. అయితే ఈనెల 31నాటికి పూర్తి ఫిట్​నెస్ సాధిస్తాడని ఉదయం వార్తలు వచ్చాయి. కానీ అప్పటికి తిలక్ ఫిట్​నెస్ సాధించినా, నేరుగా అతడు టీ20 వరల్డ్​కప్​లోనే దిగుతాడు. ఫిబ్రవరి 3న ముంబయిలో భారత జట్టుతో కలుస్తాడు. ఫిబ్రవరి 4న డీ.వై.పాటిల్ స్టేడియంలో సౌతాఫ్రికాతో జరిగే వార్మప్‌ మ్యాచ్‌లో ఆడుతాడు.

మిగిలిన రెండు టీ20లకు భారత్ జట్టు: సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), శ్రేయస్ అయ్యర్, హార్దిక్ పాండ్య, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్ (వైస్ కెప్టెన్), రింకు సింగ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, హర్షిత్ రాణా, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, కుల్దీప్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, ఇషాన్ కిషన్, రవి బిష్ణోయ్

సుందర్ మరో రెండు వారాలు!
ఇటీవల వడోదర వేదికగా న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన తొలి వన్డేలో పక్కటెముకల గాయం కారణంగా ఆల్​రౌండర్ వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ మిగిలిన వన్డేలు, టీ20 సిరీస్‌కు దూరమయ్యాడు. అయితే అతడికి ఇంకా రెండు వారాల విశ్రాంతి అవసరమని సమాచారం. అయితే భారత్ ఇప్పటికే ప్రకటించిన టీ20 వరల్డ్ కప్‌ జట్టులో సుందర్ ఉన్నాడు. కానీ సుందర్ కోలుకోడానికి సమయం పడితే ఎవరితో ఆ స్థానాన్ని రిప్లేస్​ చేస్తారని ఆసక్తిగా ఉంది. అయితే లెగ్‌ స్పిన్నర్‌ రవి బిష్ణోయ్‌ ప్రస్తుతం టీమ్‌ఇండియాకు బ్యాకప్‌ స్పిన్నర్‌గా ఉన్నాడు. వచ్చే నెల 7 నుంచి టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ ప్రారంభం కానుంది. భారత్, శ్రీలంక సంయుక్త వేదికలుగా ఈ టోర్నీ జరగనుంది.

టీమ్ఇండియా వరల్డ్​కప్ జట్టు : అభిషేక్‌ శర్మ, సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ (కెప్టెన్‌), సంజు శాంసన్‌, తిలక్‌ వర్మ, హార్దిక్‌ పాండ్య, శివమ్‌ దూబె, అక్షర్‌ పటేల్‌ ( వైస్‌ కెప్టెన్‌), రింకు సింగ్‌, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్షదీప్‌ సింగ్‌, హర్షిత్‌ రాణా, వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌, ఇషాన్‌ కిషన్‌, కుల్దీప్‌ యాదవ్‌, వరుణ్‌ చక్రవర్తి

