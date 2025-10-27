టీమ్ఇండియాకు బిగ్ షాక్- ICUలో శ్రేయస్ అయ్యర్!
ఆసీస్తో మ్యాచ్లో గాయపడ్డ శ్రేయస్- పక్కటెముకల్లో తీవ్రగాయం
Published : October 27, 2025 at 1:06 PM IST
Shreyas Iyer Injury Update : సిడ్నీలో ఆసీస్తో విజయం సాధించిన టీమ్ఇండియాకు సిరీస్లో ఊరట లభించింది. కానీ ఫీల్డింగ్లో శ్రేయస్ అయ్యర్కు తీవ్ర గాయం అవ్వడంతో మైదానం నుంచి బయటకు వెళ్లడం షాక్ ఇచ్చింది. వెనక్కి పరుగులు పెడుతూ క్యాచ్ అందుకునే క్రమంలో ఒక్కసారిగా నేలపై పడ్డాడు.
దీంతో పక్కటెములకు గట్టి దెబ్బ తగిలింది. వెంటనే బీసీసీఐ మెడికల్ టీమ్ అతడ్ని ఆసుపత్రికి తరలించింది. తాజాగా పక్కెటెముకల్లో అంతర్గతంగా రక్తస్రావం గుర్తించారు. దీంతో అతడిని ఐసీయూలో చేర్చినట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి.
'శ్రేయస్ ప్లీహా (Spleen Injury)కు గాయమైంది. స్కాన్లు, టెస్టులు చేశాం. అంతర్గతంగా బ్లీడింగ్ జరుగుతోందని తేలింది. రిస్క్ తీసుకోకుండా వెంటనే ఐసీయూలో అడ్మిట్ చేశాం. కనీసం 2 నుంచి 7 రోజులు అబ్జర్వేషన్లో ఉంటాడు. బ్లీడింగ్ ఆగితే, ఇన్ఫెక్షన్ రాకపోతే తర్వాత స్టెప్ చూస్తాం. టీమ్ డాక్టర్, ఫిజియో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించారు. లేకపోతే ప్రాణాంతకం అయ్యేది. ప్రస్తుతం స్థితి స్టేబుల్గానే ఉంది. శ్రేయస్ ఫైటర్ త్వరలోనే కోలుకొని వస్తాడు' అని క్రికెట్ వర్గాలు తెలిపాయి.
బీసీసీఐ అధికారిక ప్రకటనలో 'ఎడమ పక్కటేముకల వద్ద ప్లీహాకు తీవ్ర గాయం అయ్యింది. ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నాం' అని పేర్కొంది. అయితే ఐసీయూ విషయం మాత్రం ప్రస్తావించలేదు. మీడియాలో మాత్రం ఐసీయూలోనే ఉన్నాడని వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
Shreyas Iyer sustained an impact injury to his left lower rib cage region. Scans have revealed a laceration injury to the spleen. He is under treatment, medically stable, and recovering well.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 27, 2025
- Get well soon, Shreyas!! pic.twitter.com/mSrwJiAUJa
బీసీసీఐ ప్రకటన
అక్టోబర్ 25న సిడ్నీలో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మూడో వన్డేలో ఫీల్డింగ్ చేస్తున్నప్పుడు శ్రేయాస్ అయ్యర్ ఎడమ పక్కటెముకకు గాయమైందని బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా తెలిపారు. తదుపరి చికిత్స కోసం ఆయనను ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. స్కాన్ నివేదికలో గాయం తీవ్రంగా ఉందని తేలింది. ప్రస్తుతం ఆయన చికిత్స పొందుతున్నారు. ఆయన వైద్యుల పరిశీలనలో ఉన్నారు. బీసీసీఐ వైద్య బృందం సిడ్నీ, భారతదేశంలోని నిపుణులతో సంప్రదించి ఆయన పరిస్థితిని నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది. భారత జట్టు వైద్యుడు సిడ్నీలోనే ఉండి ఆయనను పర్యవేక్షిస్తారు.
కాగా, ఈ సిరీస్కు ముందు అయ్యర్ను వైస్ కెప్టెన్గా నియమించారు. తొలి మ్యాచ్లో ఫెయిలైన అయ్యర్ రెండో వన్డే హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. అడిలైడ్ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో ఆయ్యర్ 61 పరుగులు చేశాడు. ఇక మూడో వన్డేలో ఫీల్డింగ్ చేస్తుండగానే గాయపడ్డాడు.
కొత్త కెప్టెన్ ప్రచారంపై BCCI క్లారిటీ- రేస్లోకి మరో యంగ్ ప్లేయర్!