టీమ్ఇండియాకు బిగ్ షాక్- ICUలో శ్రేయస్ అయ్యర్!

ఆసీస్​తో మ్యాచ్​లో గాయపడ్డ శ్రేయస్- పక్కటెముకల్లో తీవ్రగాయం

Shreyas Iyer Injury
Shreyas Iyer Injury (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 27, 2025 at 1:06 PM IST

2 Min Read
Shreyas Iyer Injury Update : సిడ్నీలో ఆసీస్‌తో విజయం సాధించిన టీమ్​ఇండియాకు సిరీస్​లో ఊరట లభించింది. కానీ ఫీల్డింగ్‌లో శ్రేయస్ అయ్యర్​కు తీవ్ర గాయం అవ్వడంతో మైదానం నుంచి బయటకు వెళ్లడం షాక్ ఇచ్చింది. వెనక్కి పరుగులు పెడుతూ క్యాచ్ అందుకునే క్రమంలో ఒక్కసారిగా నేలపై పడ్డాడు.
దీంతో పక్కటెములకు గట్టి దెబ్బ తగిలింది. వెంటనే బీసీసీఐ మెడికల్ టీమ్ అతడ్ని ఆసుపత్రికి తరలించింది. తాజాగా పక్కెటెముకల్లో అంతర్గతంగా రక్తస్రావం గుర్తించారు. దీంతో అతడిని ఐసీయూలో చేర్చినట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి.

'శ్రేయస్ ప్లీహా (Spleen Injury)కు గాయమైంది. స్కాన్‌లు, టెస్టులు చేశాం. అంతర్గతంగా బ్లీడింగ్ జరుగుతోందని తేలింది. రిస్క్ తీసుకోకుండా వెంటనే ఐసీయూలో అడ్మిట్ చేశాం. కనీసం 2 నుంచి 7 రోజులు అబ్జర్వేషన్‌లో ఉంటాడు. బ్లీడింగ్ ఆగితే, ఇన్ఫెక్షన్ రాకపోతే తర్వాత స్టెప్ చూస్తాం. టీమ్ డాక్టర్, ఫిజియో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించారు. లేకపోతే ప్రాణాంతకం అయ్యేది. ప్రస్తుతం స్థితి స్టేబుల్‌గానే ఉంది. శ్రేయస్ ఫైటర్ త్వరలోనే కోలుకొని వస్తాడు' అని క్రికెట్ వర్గాలు తెలిపాయి.

బీసీసీఐ అధికారిక ప్రకటనలో 'ఎడమ పక్కటేముకల వద్ద ప్లీహాకు తీవ్ర గాయం అయ్యింది. ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నాం' అని పేర్కొంది. అయితే ఐసీయూ విషయం మాత్రం ప్రస్తావించలేదు. మీడియాలో మాత్రం ఐసీయూలోనే ఉన్నాడని వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

బీసీసీఐ ప్రకటన
అక్టోబర్ 25న సిడ్నీలో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మూడో వన్డేలో ఫీల్డింగ్ చేస్తున్నప్పుడు శ్రేయాస్ అయ్యర్ ఎడమ పక్కటెముకకు గాయమైందని బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా తెలిపారు. తదుపరి చికిత్స కోసం ఆయనను ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. స్కాన్ నివేదికలో గాయం తీవ్రంగా ఉందని తేలింది. ప్రస్తుతం ఆయన చికిత్స పొందుతున్నారు. ఆయన వైద్యుల పరిశీలనలో ఉన్నారు. బీసీసీఐ వైద్య బృందం సిడ్నీ, భారతదేశంలోని నిపుణులతో సంప్రదించి ఆయన పరిస్థితిని నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది. భారత జట్టు వైద్యుడు సిడ్నీలోనే ఉండి ఆయనను పర్యవేక్షిస్తారు.

కాగా, ఈ సిరీస్​కు ముందు అయ్యర్​ను వైస్ కెప్టెన్​గా నియమించారు. తొలి మ్యాచ్​లో ఫెయిలైన అయ్యర్ రెండో వన్డే హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. అడిలైడ్​ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్​లో ఆయ్యర్ 61 పరుగులు చేశాడు. ఇక మూడో వన్డేలో ఫీల్డింగ్ చేస్తుండగానే గాయపడ్డాడు.

