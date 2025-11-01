ETV Bharat / sports

ఆస్పత్రి నుంచి శ్రేయస్ అయ్యర్​ డిశ్చార్జ్‌- ఇప్పుడెలా ఉందంటే?

శ్రేయస్ అయ్యర్​ హెల్త్​ అప్డేట్

SHREYAS IYER HEALTH UPDATES
SHREYAS IYER HEALTH UPDaTES (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 1, 2025 at 11:15 AM IST

1 Min Read
Shreyas Iyer Discharge From Hospital : భారత వన్డే జట్టు వైస్‌ కెప్టెన్‌ శ్రేయాస్‌ అయ్యర్‌ గాయం నుంచి కోలుకుంటున్నాడు. ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మూడో వన్డేలో ఫీల్డింగ్‌ సమయంలో గాయపడిన అతడు, సిడ్నీ ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందుకున్నాడు. ఇప్పుడు శ్రేయస్ స్థిరంగా ఉన్నారని, ఆరోగ్యంగా కోలుకుంటున్నాడని బీసీసీఐ ప్రకటనలో తెలిపింది. "శ్రేయాస్‌ ఇప్పుడు స్థిరంగా ఉన్నాడు. బీసీసీఐ మెడికల్‌ టీమ్‌, సిడ్నీ, భారత వైద్య నిపుణులు కోలుకునే విధానంపై సంతృప్తిగా ఉన్నారు. ఈరోజు ఆయన ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్‌ అయ్యాడు" అని బీసీసీఐ శనివారం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

