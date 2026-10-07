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శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ ఆల్​టైమ్ బెస్ట్ ర్యాంకింగ్ - 9ఏళ్ల కెరీర్​లో తొలిసారి టాప్​ 10లోకి

ICC టీ20 ర్యాంకింగ్స్‌లో టాప్​ 10లోకి దూసుకెళ్లిన అయ్యర్‌ - వన్డేల్లో శుభ్​మన్ గిల్​దే అగ్రస్థానం

ICC rankings
శ్రేయస్ అయ్యర్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 7, 2026 at 4:01 PM IST

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ICC rankings 2026 : అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ తాజాగా రిలీజ్ చేసిన టీ20 ర్యాంకింగ్స్​లో టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ కెరీర్​ అత్యుత్తమ ర్యాంక్ సాధించాడు. అతడు తొలిసారి టాప్ 10లోకి దూసుకొచ్చాడు. ప్రస్తుత ర్యాంకింగ్స్​లో 18 స్థానాలు మెరుగుపర్చుకొని ప్రస్తుతం ఏడో ప్లేస్ (786 రేటింగ్స్)​లో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక యంగ్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్​ టాప్​లోనే ఉండగా, అభిషేక్ శర్మ రెండో ప్లేస్​లో కొనసాగుతున్నాడు. మిడిలార్డర్ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ పదో స్థానంలో ఉన్నాడు. దీంతో టాప్ 10లో నలుగురు భారత బ్యాటర్లు ఉండడం విశేషం.

టాప్ 5 బ్యాటర్లు

  • ఇషాన్ కిషన్ (భారత్) - 902 రేటింగ్స్
  • అభిషేక్ శర్మ (భారత్) - 887 రేటింగ్స్
  • షాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (పాకిస్థాన్) - 818 రేటింగ్స్
  • హ్యారీ బ్రూక్ (ఇంగ్లాండ్) - 793 రేటింగ్స్
  • జాస్ బట్లర్ (ఇంగ్లాండ్) - 789 రేటింగ్స్

రోహిత్, సూర్య సరసన అయ్యర్
వెస్టిండీస్​తో టీ20 సిరీస్​లో భాగంగా మంగళవారం లఖ్​నవూ వేదికగా జరిగిన తొలి మ్యాచ్​లో శ్రేయస్ అయ్యర్ సెంచరీ సాధించాడు. 43 బంతుల్లోనే 102 పరుగులు బాది అజేయంగా నిలిచాడు. దీంతో టీమ్ఇండియా 172 పరుగుల లక్ష్యాన్ని రెండు వికెట్లే కోల్పోయి 14.4 ఓవర్లలోనే అందుకుంది. అయికే టీ20 కెరీర్​లో అయ్యర్​కు ఇదే తొలి సెంచరీ. మొదటి ఈ సెంచరీతోనే అతడు అరుదైన ఘతన సాధించాడు. అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో సెంచరీ నమోదు చేసిన కెప్టెన్​ భారత మూడో కెప్టెన్​గా నిలిచాడు. అతడికంటే ముందు రోహిత్ శర్మ (2024), సూర్యకుమార్ యాదవ్ (2025) ఈ ఫీట్ అందుకున్నారు. అయితే ఈ ముగ్గురు బ్యాటర్లు కూడా ముంబయికి చెందిన క్రికెటర్లే కావడం విశేషం.

కాగా, అయ్యర్ 2017లో న్యూజిలాండ్​పై అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేశాడు. ఇప్పటిదాకా 68 మ్యాచ్​ల్లో 1615 పరుగులు బాదాడు. స్టైక్ రేట్ 140.07గా ఉంది. ఇందులో 1 సెంచరీ, 10 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.

Latest ODI Rankings : మరోవైపు వన్డే ర్యాంకింగ్స్​లో కేఎల్ రాహుల్ 7 స్థానాలు ఎగబాకి 10వ ర్యాంక్ దక్కించుకున్నాడు. అతడు ప్రస్తుతం 653 రేటింగ్స్​తో 10వ ప్లేస్​లో ఉన్నాడు. ఇక టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్ అగ్రస్థానంలోనే కొనసాగుతున్నాడు. న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్ డారిల్ మిచెల్ ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకొని రెండో ప్లేస్​కు చేరుకున్నాడు. టీమ్ఇండియా సీనియర్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ ఒక స్థానం దిగజారి మూడులో ఉండగా, రోహిత్ శర్మ నాలుగో ప్లేస్​లో కొనసాగుతున్నాడు.

వన్డే ర్యాకింగ్స్ టాప్ 5 బ్యాటర్లు

  • శుభ్​మన్ గిల్ (భారత్) - 841 రేటింగ్స్
  • డారిల్ మిచెల్ (న్యూజిలాండ్) - 794 రేటింగ్స్
  • విరాట్ కోహ్లీ (భారత్) - 781 రేటింగ్స్
  • రోహిత్ శర్మ (భారత్) - 770 రేటింగ్స్
  • ఇబ్రహీమ్ జర్దాన్ (అఫ్గానిస్థాన్) - 719 రేటింగ్స్

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