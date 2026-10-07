శ్రేయస్ అయ్యర్ ఆల్టైమ్ బెస్ట్ ర్యాంకింగ్ - 9ఏళ్ల కెరీర్లో తొలిసారి టాప్ 10లోకి
ICC టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో టాప్ 10లోకి దూసుకెళ్లిన అయ్యర్ - వన్డేల్లో శుభ్మన్ గిల్దే అగ్రస్థానం
Published : October 7, 2026 at 4:01 PM IST
ICC rankings 2026 : అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ తాజాగా రిలీజ్ చేసిన టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ కెరీర్ అత్యుత్తమ ర్యాంక్ సాధించాడు. అతడు తొలిసారి టాప్ 10లోకి దూసుకొచ్చాడు. ప్రస్తుత ర్యాంకింగ్స్లో 18 స్థానాలు మెరుగుపర్చుకొని ప్రస్తుతం ఏడో ప్లేస్ (786 రేటింగ్స్)లో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక యంగ్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ టాప్లోనే ఉండగా, అభిషేక్ శర్మ రెండో ప్లేస్లో కొనసాగుతున్నాడు. మిడిలార్డర్ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ పదో స్థానంలో ఉన్నాడు. దీంతో టాప్ 10లో నలుగురు భారత బ్యాటర్లు ఉండడం విశేషం.
టాప్ 5 బ్యాటర్లు
- ఇషాన్ కిషన్ (భారత్) - 902 రేటింగ్స్
- అభిషేక్ శర్మ (భారత్) - 887 రేటింగ్స్
- షాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (పాకిస్థాన్) - 818 రేటింగ్స్
- హ్యారీ బ్రూక్ (ఇంగ్లాండ్) - 793 రేటింగ్స్
- జాస్ బట్లర్ (ఇంగ్లాండ్) - 789 రేటింగ్స్
A rankings first for India's inspirational skipper following his heroics against the West Indies in Lucknow 🔥 Read more 👇 https://t.co/b3U80YakJ9— ICC (@ICC) October 7, 2026
రోహిత్, సూర్య సరసన అయ్యర్
వెస్టిండీస్తో టీ20 సిరీస్లో భాగంగా మంగళవారం లఖ్నవూ వేదికగా జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో శ్రేయస్ అయ్యర్ సెంచరీ సాధించాడు. 43 బంతుల్లోనే 102 పరుగులు బాది అజేయంగా నిలిచాడు. దీంతో టీమ్ఇండియా 172 పరుగుల లక్ష్యాన్ని రెండు వికెట్లే కోల్పోయి 14.4 ఓవర్లలోనే అందుకుంది. అయికే టీ20 కెరీర్లో అయ్యర్కు ఇదే తొలి సెంచరీ. మొదటి ఈ సెంచరీతోనే అతడు అరుదైన ఘతన సాధించాడు. అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో సెంచరీ నమోదు చేసిన కెప్టెన్ భారత మూడో కెప్టెన్గా నిలిచాడు. అతడికంటే ముందు రోహిత్ శర్మ (2024), సూర్యకుమార్ యాదవ్ (2025) ఈ ఫీట్ అందుకున్నారు. అయితే ఈ ముగ్గురు బ్యాటర్లు కూడా ముంబయికి చెందిన క్రికెటర్లే కావడం విశేషం.
కాగా, అయ్యర్ 2017లో న్యూజిలాండ్పై అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేశాడు. ఇప్పటిదాకా 68 మ్యాచ్ల్లో 1615 పరుగులు బాదాడు. స్టైక్ రేట్ 140.07గా ఉంది. ఇందులో 1 సెంచరీ, 10 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.
Latest ODI Rankings : మరోవైపు వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో కేఎల్ రాహుల్ 7 స్థానాలు ఎగబాకి 10వ ర్యాంక్ దక్కించుకున్నాడు. అతడు ప్రస్తుతం 653 రేటింగ్స్తో 10వ ప్లేస్లో ఉన్నాడు. ఇక టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ అగ్రస్థానంలోనే కొనసాగుతున్నాడు. న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్ డారిల్ మిచెల్ ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకొని రెండో ప్లేస్కు చేరుకున్నాడు. టీమ్ఇండియా సీనియర్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ ఒక స్థానం దిగజారి మూడులో ఉండగా, రోహిత్ శర్మ నాలుగో ప్లేస్లో కొనసాగుతున్నాడు.
వన్డే ర్యాకింగ్స్ టాప్ 5 బ్యాటర్లు
- శుభ్మన్ గిల్ (భారత్) - 841 రేటింగ్స్
- డారిల్ మిచెల్ (న్యూజిలాండ్) - 794 రేటింగ్స్
- విరాట్ కోహ్లీ (భారత్) - 781 రేటింగ్స్
- రోహిత్ శర్మ (భారత్) - 770 రేటింగ్స్
- ఇబ్రహీమ్ జర్దాన్ (అఫ్గానిస్థాన్) - 719 రేటింగ్స్