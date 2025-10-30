ETV Bharat / sports

గాయం తర్వాత శ్రేయస్ అయ్యర్ తొలి స్టేట్​మెంట్- ఏమన్నాడంటే?

తన గాయంపై స్పందించిన అయ్యర్- సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ షేర్

Shreyas Iyer Injury Update
Shreyas Iyer Injury Update (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2025 at 10:26 AM IST

2 Min Read
Shreyas Iyer Injury Update : ఆస్ట్రేలియా పర్యటన వన్డే సిరీస్​లో తీవ్రంగా గాయపడ్డ టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ శ్రేయస్ అయ్యర్ ప్రస్తుతం కోలుకుంటున్నాడు. గాయపడ్డ తర్వాత అయ్యర్ తొలిసారి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశాడు. తాజాగా తన గాయం గురించి అప్డేట్​ను అభిమానులతో షేర్ చేసుకున్నాడు. ఇంతకీ అతడు ఏమన్నాడంటే?

'ప్రస్తుతం నేను కోలుకుంటున్నాను. రోజు రోజుకు నా పరిస్థితి మెరుగుపడుతోంది. నాకు మద్దతుగా ఉంటూ, నేను త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థించిన మీ అందరికీ థాంక్స్. మీ ప్రేమను పొందుతున్న నేను కృతజ్ఞతడను' అని అయ్యర్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో స్టోరీలో రాసుకొచ్చాడు. కాగా, అయ్యర్ పూర్తిగా కోలుకోవడానికి రెండు నెలల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. దీంతో నవంబర్​లో సౌతాఫ్రికాతో జరగనున్న వన్డే సిరీస్​కు అయ్యర్ దూరం కానున్నాడు.

Shreyas Iyer Instagram
శ్రేయస్ అయ్యర్ ఇన్​స్టా స్టోరీ (Source : Iyer InstaStory Screenshot)

గాయం ఎలా అయ్యిందంటే?
సిడ్నీ వేదికగా ఇటీవల ఆసీస్​తో జరిగిన మూడో వన్డేలో అయ్యర్ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. అలెక్స్ కేరీ బాదిన షాక్​ను క్యాచ్ అందుకునే క్రమంలో అయ్యర్ కింద పడ్డాడు. దీంతో అతడి పక్కటెములకు బలంగా దెబ్బ తాకింది. నొప్పితో విలవిల్లాడిపోయిన అయ్యర్​ను వెంటనే మేనేజ్​మెంట్ హాస్పిటల్​లో చేర్పించి ట్రీట్​మెంట్ అందిస్తోంది. పక్కెటెముకల్లో అంతర్గతంగా రక్తస్రావం గుర్తించారు. దీంతో అయ్యర్​ను ఐసీయూలో చేర్చారు. అతడి ప్లీహా (Spleen Injury)కు గాయమైంది. అంతర్గతంగా బ్లీడింగ్ జరుగుతోందని రిపోర్ట్స్​లో తేలింది. ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే అతన్ని ఐసీయూలో అడ్మిట్ చేశారు. దీంతో అభిమానులు ఆందోళనకు గురయ్యారు.

అయితే ప్రస్తుతం అతడు కోలుకుంటున్నాడని, ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదని రీసెంట్​గా బీసీసీఐ అప్డేట్ షేర్ చేసుకుంది. అతడికి ఎలాంటి శస్త్రచికిత్స జరగలేదని బీసీసీఐ సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా వెల్లడించారు. అతడు చాలా త్వరగా రికవరీ అవుతున్నాడని పేర్కొన్నారు.

ఈ సిరీస్​కు ముందు అయ్యర్​ను వైస్ కెప్టెన్​గా నియమించారు. తొలి మ్యాచ్​లో ఫెయిలైన అయ్యర్ రెండో వన్డే హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. అడిలైడ్​ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్​లో ఆయ్యర్ 61 పరుగులు చేశాడు. ఇక మూడో వన్డేలో ఫీల్డింగ్ చేస్తుండగానే గాయపడ్డాడు. అయితే మూడు వన్డేల ఈ సిరీస్​ను భారత్ 2-1 తేడాతో కోల్పోయింది. ప్రస్తుతం ఇదే పర్యటనలో టీ20 సిరీస్​ ఆడుతోంది. ఐదు మ్యాచ్​ల సిరీస్​లో భాగంగా కాన్​బెర్రా వేదికగా బుధవారం తొలి టీ20 జరిగింది. కానీ వర్షం అంతరాయం కలిగించడంతో 9.4 ఓవర్ల వద్ద ఆటను రద్దు చేశారు. ఇక రెండు జట్ల మధ్య రెండో టీ20 ఈ నెల 31న జరగనుంది.

శ్రేయస్‌ పరిస్థితి నిలకడగానే ఉంది- ఎలాంటి సర్జరీ జరగలేదు: బీసీసీఐ

అయ్యర్‌ పరిస్థితి ఎలా ఉంది? అప్డేట్ ఇచ్చిన సూర్య కుమార్

