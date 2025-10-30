గాయం తర్వాత శ్రేయస్ అయ్యర్ తొలి స్టేట్మెంట్- ఏమన్నాడంటే?
తన గాయంపై స్పందించిన అయ్యర్- సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ షేర్
Published : October 30, 2025 at 10:26 AM IST
Shreyas Iyer Injury Update : ఆస్ట్రేలియా పర్యటన వన్డే సిరీస్లో తీవ్రంగా గాయపడ్డ టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ శ్రేయస్ అయ్యర్ ప్రస్తుతం కోలుకుంటున్నాడు. గాయపడ్డ తర్వాత అయ్యర్ తొలిసారి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశాడు. తాజాగా తన గాయం గురించి అప్డేట్ను అభిమానులతో షేర్ చేసుకున్నాడు. ఇంతకీ అతడు ఏమన్నాడంటే?
'ప్రస్తుతం నేను కోలుకుంటున్నాను. రోజు రోజుకు నా పరిస్థితి మెరుగుపడుతోంది. నాకు మద్దతుగా ఉంటూ, నేను త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థించిన మీ అందరికీ థాంక్స్. మీ ప్రేమను పొందుతున్న నేను కృతజ్ఞతడను' అని అయ్యర్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్టోరీలో రాసుకొచ్చాడు. కాగా, అయ్యర్ పూర్తిగా కోలుకోవడానికి రెండు నెలల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. దీంతో నవంబర్లో సౌతాఫ్రికాతో జరగనున్న వన్డే సిరీస్కు అయ్యర్ దూరం కానున్నాడు.
గాయం ఎలా అయ్యిందంటే?
సిడ్నీ వేదికగా ఇటీవల ఆసీస్తో జరిగిన మూడో వన్డేలో అయ్యర్ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. అలెక్స్ కేరీ బాదిన షాక్ను క్యాచ్ అందుకునే క్రమంలో అయ్యర్ కింద పడ్డాడు. దీంతో అతడి పక్కటెములకు బలంగా దెబ్బ తాకింది. నొప్పితో విలవిల్లాడిపోయిన అయ్యర్ను వెంటనే మేనేజ్మెంట్ హాస్పిటల్లో చేర్పించి ట్రీట్మెంట్ అందిస్తోంది. పక్కెటెముకల్లో అంతర్గతంగా రక్తస్రావం గుర్తించారు. దీంతో అయ్యర్ను ఐసీయూలో చేర్చారు. అతడి ప్లీహా (Spleen Injury)కు గాయమైంది. అంతర్గతంగా బ్లీడింగ్ జరుగుతోందని రిపోర్ట్స్లో తేలింది. ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే అతన్ని ఐసీయూలో అడ్మిట్ చేశారు. దీంతో అభిమానులు ఆందోళనకు గురయ్యారు.
అయితే ప్రస్తుతం అతడు కోలుకుంటున్నాడని, ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదని రీసెంట్గా బీసీసీఐ అప్డేట్ షేర్ చేసుకుంది. అతడికి ఎలాంటి శస్త్రచికిత్స జరగలేదని బీసీసీఐ సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా వెల్లడించారు. అతడు చాలా త్వరగా రికవరీ అవుతున్నాడని పేర్కొన్నారు.
ఈ సిరీస్కు ముందు అయ్యర్ను వైస్ కెప్టెన్గా నియమించారు. తొలి మ్యాచ్లో ఫెయిలైన అయ్యర్ రెండో వన్డే హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. అడిలైడ్ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో ఆయ్యర్ 61 పరుగులు చేశాడు. ఇక మూడో వన్డేలో ఫీల్డింగ్ చేస్తుండగానే గాయపడ్డాడు. అయితే మూడు వన్డేల ఈ సిరీస్ను భారత్ 2-1 తేడాతో కోల్పోయింది. ప్రస్తుతం ఇదే పర్యటనలో టీ20 సిరీస్ ఆడుతోంది. ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో భాగంగా కాన్బెర్రా వేదికగా బుధవారం తొలి టీ20 జరిగింది. కానీ వర్షం అంతరాయం కలిగించడంతో 9.4 ఓవర్ల వద్ద ఆటను రద్దు చేశారు. ఇక రెండు జట్ల మధ్య రెండో టీ20 ఈ నెల 31న జరగనుంది.
