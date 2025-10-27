ETV Bharat / sports

చరిత్రాత్మక విజయం!- 91ఏళ్ల రంజీ చరిత్రలో అతి తక్కువ ఓవర్లలో ముగిసిన మ్యాచ్

రంజీ ట్రోఫీలో 674ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్- రంజీ ట్రోఫీలో హిస్టరీలో అరుదైన ఫీట్

Assam Vs Services
Assam Vs Services (File Photo : PTI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 27, 2025 at 9:08 AM IST

Updated : October 27, 2025 at 9:19 AM IST

Ranji Trophy 2025 : రంజీ ట్రోఫీ చరిత్రలో అరుదైన సంఘటన నమోదైంది. కేవలం 90 ఓవర్లలోనే మ్యాచ్ ముగిసింది. 91 ఏళ్ల రంజీ ట్రోపీ హిస్టరీలో ఇంత తొందరగా (ఓవర్ల పరంగా) ముగిసిన మ్యాచ్ ఇదే కావడం విశేషం. పూర్తిగా బౌలర్లు ఆధిపత్యం కనబర్చిన ఈ మ్యాచ్​లో నాలుగు ఇన్నింగ్స్​ల్లో కలిపి 32 వికెట్లు నేలకూలాయి. ఓవరాల్​గా 359 పరుగులు నమోదు అయ్యాయి. మరి ఈ మ్యాచ్​ ఏయే జట్ల మధ్య జరిగిందంటే?

2025- 26 రంజీలో భాగంగా అక్టోబర్ 25న రెండో రౌండ్ మ్యాచ్​లు ప్రారంభం అయ్యాయి. ఇందులో ఎలైట్ గ్రూప్ C నుంచి సర్వీసెస్- అసోం (Assam vs Services) జట్లు తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్​లో ఇరు జట్ల బౌలర్లు చెలరేగిపోయారు. తొలి ఇన్నింగ్స్​లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన అసోం 17.2 ఓవర్లలో 103 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. అనంతరం బరిలోకి దిగిన సర్వీసెస్ జట్టు 29.2 ఓవర్లకు 108 రన్స్​కు కుప్పకూలింది. దీంతో తొలి రోజు ముగియక ముందే రెండు జట్లు మొదటి ఇన్నింగ్స్​ల్లో ఆలౌట్ అయ్యాయి.

మొదటి రోజు చివరి సెషన్​లో అసోం జట్టు రెండో ఇన్నింగ్స్ బ్యాటింగ్ ప్రారంభించింది. రెండో ఇన్నింగ్స్​లో కూడా తొలి రోజే అసోం 5 వికెట్లు కోల్పోయింది. 56-5 స్కోర్​తో తొలి రోజు ఆట ముుగిసింది. ఇక రెండో రోజు మొదటి సెషన్​లోనే అసోం ఆలౌటైంది. ఓవర్​నైట్ స్కోర్ 56-5 కు అసోం కేవలం 19 రన్స్​ జోడించి మిగిలిన 5 వికెట్లు కోల్పోయింది. 29.3 ఓవర్లలో 75 పరుగులకు కుప్పకూలింది.

ఇక 71 పరుగుల టార్గెట్​తో బరిలోకి దిగిన సర్వీసెస్ జట్టు 13.5 ఓవర్లలో 2 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. ఇలా మొత్తం ఈ మ్యాచ్​లో ఇరు జట్లు కలిపి 540 బంతులు మాత్రమే ఆడాయి. ఓవరాల్​గా ఈ మ్యాచ్​లో దీంతో రంజీ చరిత్రలోనే అతి తక్కువ ఓవర్లలో ముగిసిన మ్యాచ్​గా ఇది రికార్డు కొట్టింది. గతంలో ఈ రికార్డు దిల్లీ- రైల్వేస్ మ్యాచ్​పై ఉండేది. 1961-62లో దిల్లీ- రైల్వేస్ మధ్య మ్యాచ్​ కేవలం 547 బంతుల్లోనే ముగిసింది. ఇందులో 221 పరుగులు నమోదు అయ్యాయి.

ఇరుజట్ల సంక్షిప్త స్కోర్లు

  • అసోం - 103 &75
  • సర్వీస్సె - 108 &73/2
