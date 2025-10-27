చరిత్రాత్మక విజయం!- 91ఏళ్ల రంజీ చరిత్రలో అతి తక్కువ ఓవర్లలో ముగిసిన మ్యాచ్
రంజీ ట్రోఫీలో 674ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్- రంజీ ట్రోఫీలో హిస్టరీలో అరుదైన ఫీట్
Published : October 27, 2025 at 9:08 AM IST|
Updated : October 27, 2025 at 9:19 AM IST
Ranji Trophy 2025 : రంజీ ట్రోఫీ చరిత్రలో అరుదైన సంఘటన నమోదైంది. కేవలం 90 ఓవర్లలోనే మ్యాచ్ ముగిసింది. 91 ఏళ్ల రంజీ ట్రోపీ హిస్టరీలో ఇంత తొందరగా (ఓవర్ల పరంగా) ముగిసిన మ్యాచ్ ఇదే కావడం విశేషం. పూర్తిగా బౌలర్లు ఆధిపత్యం కనబర్చిన ఈ మ్యాచ్లో నాలుగు ఇన్నింగ్స్ల్లో కలిపి 32 వికెట్లు నేలకూలాయి. ఓవరాల్గా 359 పరుగులు నమోదు అయ్యాయి. మరి ఈ మ్యాచ్ ఏయే జట్ల మధ్య జరిగిందంటే?
2025- 26 రంజీలో భాగంగా అక్టోబర్ 25న రెండో రౌండ్ మ్యాచ్లు ప్రారంభం అయ్యాయి. ఇందులో ఎలైట్ గ్రూప్ C నుంచి సర్వీసెస్- అసోం (Assam vs Services) జట్లు తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్లో ఇరు జట్ల బౌలర్లు చెలరేగిపోయారు. తొలి ఇన్నింగ్స్లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన అసోం 17.2 ఓవర్లలో 103 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. అనంతరం బరిలోకి దిగిన సర్వీసెస్ జట్టు 29.2 ఓవర్లకు 108 రన్స్కు కుప్పకూలింది. దీంతో తొలి రోజు ముగియక ముందే రెండు జట్లు మొదటి ఇన్నింగ్స్ల్లో ఆలౌట్ అయ్యాయి.
🚨A NEW RECORD 🚨— Cricbuzz (@cricbuzz) October 26, 2025
An extraordinary game unfolded in Tinsukia between Assam and Services in the #RanjiTrophy
The entire match lasted just 90 overs which is now a new record for the shortest Ranji fixture ever in terms of balls bowled.
మొదటి రోజు చివరి సెషన్లో అసోం జట్టు రెండో ఇన్నింగ్స్ బ్యాటింగ్ ప్రారంభించింది. రెండో ఇన్నింగ్స్లో కూడా తొలి రోజే అసోం 5 వికెట్లు కోల్పోయింది. 56-5 స్కోర్తో తొలి రోజు ఆట ముుగిసింది. ఇక రెండో రోజు మొదటి సెషన్లోనే అసోం ఆలౌటైంది. ఓవర్నైట్ స్కోర్ 56-5 కు అసోం కేవలం 19 రన్స్ జోడించి మిగిలిన 5 వికెట్లు కోల్పోయింది. 29.3 ఓవర్లలో 75 పరుగులకు కుప్పకూలింది.
ఇక 71 పరుగుల టార్గెట్తో బరిలోకి దిగిన సర్వీసెస్ జట్టు 13.5 ఓవర్లలో 2 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. ఇలా మొత్తం ఈ మ్యాచ్లో ఇరు జట్లు కలిపి 540 బంతులు మాత్రమే ఆడాయి. ఓవరాల్గా ఈ మ్యాచ్లో దీంతో రంజీ చరిత్రలోనే అతి తక్కువ ఓవర్లలో ముగిసిన మ్యాచ్గా ఇది రికార్డు కొట్టింది. గతంలో ఈ రికార్డు దిల్లీ- రైల్వేస్ మ్యాచ్పై ఉండేది. 1961-62లో దిల్లీ- రైల్వేస్ మధ్య మ్యాచ్ కేవలం 547 బంతుల్లోనే ముగిసింది. ఇందులో 221 పరుగులు నమోదు అయ్యాయి.
ఇరుజట్ల సంక్షిప్త స్కోర్లు
- అసోం - 103 &75
- సర్వీస్సె - 108 &73/2