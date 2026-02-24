రెండో పెళ్లి వేళ వివాదాస్పద పోస్టు వైరల్- అసత్య ప్రచారంపై శిఖర్ ధావన్ ఆగ్రహం
తన వ్యక్తిగత జీవితంపై వస్తున్న అసత్య ప్రచారాలను ఖండించిన శిఖర్ ధావన్ - సోషల్ మీడియాలో పోస్టు ద్వారా వివరణ
Published : February 24, 2026 at 7:29 AM IST
Shikhar Dhawan Marriage Post : భారత మాజీ క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్ మైదానంలో ఎంత దూకుడుగా ఉంటారో, బయట అంత ప్రశాంతంగా ఉంటారని పేరు. అయితే తన వ్యక్తిగత జీవితం చుట్టూ అల్లుకున్న కల్పిత కథనాలపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నటి సోఫీ షైన్తో రెండో వివాహం జరిగిన నేపథ్యంలో, తన మాజీ భార్యను కించపరుస్తూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న పోస్టులపై తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. అవన్నీ అబద్ధమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన తన సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా క్లారిటీ ఇచ్చారు. తన మాజీ భార్యను ఉద్దేశించి తాను కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు వస్తున్న వార్తలను ఆయన ఖండించారు.
"నా వ్యక్తిగత జీవితం గురించి సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న కొన్ని నిరాధారమైన వ్యాఖ్యలను నేను గమనించాను. నేను మైదానంలో ఉన్నా, బయట ఉన్నా ఎప్పుడూ గతాన్ని మోయడానికి ఇష్టపడను. నా గతాన్ని నేను గౌరవిస్తాను. జీవితంలో సానుకూల దృక్పథం పైన నాకు నమ్మకం ఉంది. నా జీవితంలో ఇది కొత్త అధ్యాయం. నా అభిమానులు, స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, శ్రేయోభిలాషులు, మీడియా నుంచి నాకు లభిస్తున్న ప్రేమ, ఆశీర్వాదాలకు నేను నిజంగా కృతజ్ఞుడిని. కేవలం క్లిక్-బైట్ కోసం నా పేరును వాడుకుంటూ సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రకటనలను ప్రచారం చేయవద్దని కోరుతున్నాను. ద్వేషాన్ని కాకుండా ప్రేమను పంచుదాం" అని శిఖర్ ధావన్ రాసుకొచ్చారు.
STATEMENT— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) February 23, 2026
I have come across some posts on social media attributing a disappointing statement about my personal life. I have never carried baggage from the past be it on the pitch or outside. I firmly believe in the power of positivity while respecting my past.
This is a new…
వివాదానికి కారణమైన ఈ పోస్ట్ ఏంటి?
శిఖర్ ధావన్ తన మొదటి భార్య అయేషా ముఖర్జీతో అక్టోబర్ 2023లో విడాకులు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత కొంతకాలం పాటు ఒంటరిగా ఉన్న ధావన్, ఇటీవల సోఫీ షైన్ను రెండో వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ విపరీతంగా వైరల్ అయ్యింది. ‘నీకు విడాకులు ఇచ్చాక నిన్ను ఎవరూ పెళ్లి చేసుకోరు అని నా మాజీ భార్య గతంలో నాతో అన్నది. ఇప్పుడు నేను రెండో పెళ్లి చేసుకోవడం ద్వారా ఆమెకు సరైన సమాధానం ఇచ్చాను' అని ధావన్ అన్నట్లుగా ఆ పోస్టులోని సారాంశం. ఈ పోస్టు విపరీతంగా వైరల్ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో ధావన్కు అనుకూలంగా, వ్యతిరేకంగా సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరిగింది. ఈ పోస్టుపై తాజాగా ధవన్ స్పందించారు. అది పూర్తిగా కల్పితమని, తాను అటువంటి వ్యాఖ్యలు ఎప్పుడూ చేయలేదని ధావన్ స్పష్టం చేశారు. తన సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక సుదీర్ఘ వివరణ ఇస్తూ, ఎవరినీ కించపరచడం తన ఉద్దేశ్యం కాదన్నారు.
ఎవరీ సోఫీ షైన్?
ఇదిలా ఉండగా, శిఖర్ ధావన్ రెండో భార్య సోఫీ షైన్ గురించి నెటిజన్లు తెగ వెతికేస్తున్నారు. సోఫీ షైన్ ఐర్లాండ్కు చెందిన మహిళ. ఆమె ప్రస్తుతం ప్రఖ్యాత అమెరికన్ ఆర్థిక సేవల సంస్థ 'నార్తర్న్ ట్రస్ట్ కార్పొరేషన్'లో సెకండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, ప్రొడక్ట్ కన్సల్టెంట్గా పనిచేస్తున్నారు. ధావన్, సోఫీలకు యూఏఈలో పరిచయం ఏర్పడినట్లు తెలుస్తోంది. 2025 మే నెలలో వీరిద్దరూ తమ రిలేషన్షిప్ను వెల్లడించారు. జనవరి 12న ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా తాము ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నట్లు ప్రకటించారు. ఫిబ్రవరి 21న దుబాయ్లో అతికొద్ది మంది సన్నిహితుల సమక్షంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు.
Mr. & Mrs. Dhawan ❤️ pic.twitter.com/paUVWSmwGf— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) February 22, 2026
ఇక ధవన్ విషయానికి వస్తే 2024, ఆగస్టులో అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలికిన ధావన్, భారత క్రికెట్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. భారత్ తరపున 34 టెస్టులు, 167 వన్డేలు, 68 టీ20 మ్యాచ్లు ఆడారు. వన్డేల్లో ఆయన 6,700పైన పరుగులు సాధించారు. టీమిండియా ఈ ట్రోఫీని గెలవడంలో ధావన్ పాత్ర మరువలేనిది. ఆ టోర్నమెంట్లో అత్యధిక పరుగులు చేసి 'గోల్డెన్ బ్యాట్' అందుకోవడమే కాకుండా, 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్'గా నిలిచారు.