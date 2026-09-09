వరల్డ్ ఆర్చరీ సిరీస్ - గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన శీతల్ దేవి
వరల్డ్ ఆర్చరీ పారా సిరీస్ 2026 - స్వర్ణం దక్కించుకున్న శీతల్ దేవి
Published : September 9, 2026 at 10:57 PM IST
World Archery Sheetal Devi : భారత పారా ఆర్చర్ శీతల్ దేవీ మరోసారి సత్తా చాటింది. అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరుగుతున్నవరల్డ్ ఆర్చరీ పారా సిరీస్ 2026లో ఆమె స్వర్ణం ముద్దాడింది. కాంపౌండ్ ఈవెంట్లో బరిలో దిగిన శీతల్ ఫైనల్లో కజికిస్థాన్కు చెందిన ఐజాదా సీడన్తో పోటీపడింది. అయితే ఇద్దరూ పోటీపోటీగా ఆడడంతో ఫైనల్ ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది. ఇందులో ఇరువురు 144- 144తో సమంగా నిలిచారు. అనంతరం ఆట షూట్-ఆఫ్కు వెళ్లింది. అక్కడ శీతల్ 10 - 9తో తేడాతో విజయం సాధించి పసిడి పతకం పట్టేసింది. కాగా, వరల్డ్ ఆర్చరీ పారా సిరీస్లో శీతల్కు ఇదే తొలి వ్యక్తిగత స్వర్ణ పతకం.
మిక్స్డ్లోనూ శీతల్కు పతకం
మిక్స్డ్ టీమ్ విభాగంలోనూ శీతల్ పతకం ముద్దాడింది. ఆమె తోమన్ కుమార్తో కలిసి కాంస్య పతకం సాధించింది. కాంస్య పతక పోరులో ఈ భారత ద్వయం 157-145 తేడాతో ఇరాక్ జోడీ సారా అల్- హమీద్ను ఓడించింది. ఇక పారా రికర్వ్ మహిళల వ్యక్తిగత విభాగంలో భావన కాంస్యం నెగ్గింది. ఆమె భారత్కే చెందిన రాజశ్రీ రాథోడ్ను 6- 0 తేడాతో ఓడించి కాంస్య పతకం అందుకుంది.
పారా కాంపౌండ్ మహిళల వ్యక్తిగత విభాగంలో సరిత 141- 140 తేడాతో చైనా షూటర్ వాంగ్ హ్యుటింగ్పై నెగ్గి కాంస్య పతకం ముద్దాడింది. పారా కాంపౌండ్ పురుషుల వ్యక్తిగత విభాగంలో తోమన్ కుమార్ 143-138 తేడాతో ఇరాక్ పారాఅథ్లెట్ అబ్బాస్ కాధిమ్పై నెగ్గి కాంస్య పతకం గెలిచాడు. మరోవైపు, రికర్వ్ మిక్స్డ్ టీమ్ ఫైనల్లో రెండుసార్లు పారాలింపిక్స్ మెడల్ విన్నర్ హర్విందర్ సింగ్- భావన 6-0 తేడాతో చైనా జోడీ లియాంగ్ కియురోంగ్- షియా లేపై నెగ్గి గోల్డ్ మెడల్ దక్కించుకున్నారు.
భారత్కు 15 పతకాలు
కాగా, ఈ వరల్డ్ ఆర్చరీ పారా సిరీస్ 2026 స్టేజ్ 3ను భారత్ మొత్తం 15 పతకాలతో ముగించింది. ఇందులో నాలుగు స్వర్ణాలు, మూడు రజతాలు, ఎనిమిది కాంస్యాలు ఉన్నాయి.