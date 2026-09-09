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వరల్డ్ ఆర్చరీ సిరీస్​ - గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన శీతల్ దేవి

వరల్డ్ ఆర్చరీ పారా సిరీస్ 2026 - స్వర్ణం దక్కించుకున్న శీతల్ దేవి

World Archery Sheetal Devi
శీతల్ దేవి (Source : Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 10:57 PM IST

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World Archery Sheetal Devi : భారత పారా ఆర్చర్ శీతల్ దేవీ మరోసారి సత్తా చాటింది. అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరుగుతున్నవరల్డ్ ఆర్చరీ పారా సిరీస్ 2026లో ఆమె స్వర్ణం ముద్దాడింది. కాంపౌండ్ ఈవెంట్‌లో బరిలో దిగిన శీతల్ ఫైనల్​లో కజికిస్థాన్‌కు చెందిన ఐజాదా సీడన్‌తో పోటీపడింది. అయితే ఇద్దరూ పోటీపోటీగా ఆడడంతో ఫైనల్ ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది. ఇందులో ఇరువురు 144- 144తో సమంగా నిలిచారు. అనంతరం ఆట షూట్-ఆఫ్‌కు వెళ్లింది. అక్కడ శీతల్‌ 10 - 9తో తేడాతో విజయం సాధించి పసిడి పతకం పట్టేసింది. కాగా, వరల్డ్ ఆర్చరీ పారా సిరీస్‌లో శీతల్‌కు ఇదే తొలి వ్యక్తిగత స్వర్ణ పతకం.

మిక్స్​డ్​లోనూ శీతల్​కు పతకం
మిక్స్‌డ్ టీమ్ విభాగంలోనూ శీతల్ పతకం ముద్దాడింది. ఆమె తోమన్ కుమార్‌తో కలిసి కాంస్య పతకం సాధించింది. కాంస్య పతక పోరులో ఈ భారత ద్వయం 157-145 తేడాతో ఇరాక్ జోడీ సారా అల్- హమీద్​ను ఓడించింది. ఇక పారా రికర్వ్ మహిళల వ్యక్తిగత విభాగంలో భావన కాంస్యం నెగ్గింది. ఆమె భారత్‌కే చెందిన రాజశ్రీ రాథోడ్‌ను 6- 0 తేడాతో ఓడించి కాంస్య పతకం అందుకుంది.

పారా కాంపౌండ్ మహిళల వ్యక్తిగత విభాగంలో సరిత 141- 140 తేడాతో చైనా షూటర్ వాంగ్‌ హ్యుటింగ్‌పై నెగ్గి కాంస్య పతకం ముద్దాడింది. పారా కాంపౌండ్ పురుషుల వ్యక్తిగత విభాగంలో తోమన్‌ కుమార్‌ 143-138 తేడాతో ఇరాక్​ పారాఅథ్లెట్ అబ్బాస్ కాధిమ్‌పై నెగ్గి కాంస్య పతకం గెలిచాడు. మరోవైపు, రికర్వ్ మిక్స్‌డ్ టీమ్ ఫైనల్‌లో రెండుసార్లు పారాలింపిక్స్‌ మెడల్ విన్నర్ హర్విందర్ సింగ్- భావన 6-0 తేడాతో చైనా జోడీ లియాంగ్ కియురోంగ్- షియా లేపై నెగ్గి గోల్డ్ మెడల్ దక్కించుకున్నారు.

భారత్​కు 15 పతకాలు
కాగా, ఈ వరల్డ్ ఆర్చరీ పారా సిరీస్ 2026 స్టేజ్ 3ను భారత్ మొత్తం 15 పతకాలతో ముగించింది. ఇందులో నాలుగు స్వర్ణాలు, మూడు రజతాలు, ఎనిమిది కాంస్యాలు ఉన్నాయి.

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