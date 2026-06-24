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పుట్టుకతోనే ఒక కాలు లేకపోయినా పారాలింపిక్స్ పతకంపై గురి- శాశ్వతి ఎమోషనల్ జర్నీ!

ఇటీవల స్విమ్మింగ్ వరల్డ్ కప్‌లో కాంస్య పతకం సాధించిన శాశ్వతి- ప్రభుత్వ సాయం లేకున్నా అప్పులు చేసి క్రీడల్లో కఠిన శిక్షణ- క్రీడలతో పాటు ఉన్నత చదువుల్లో సత్తా చాటుతున్న యువతి

Shashwati Vinayak Para Athlete
Shashwati Vinayak Para Athlete (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 24, 2026 at 8:35 PM IST

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Shashwati Vinayak Para Athlete : క్రీడల్లో రాణించాలంటే ఫిజికల్ ఫిట్‌నెస్ ఎంత అవసరమో మైండ్ కూడా అంతే స్ట్రాంగ్‌గా ఉండాలి. పుట్టుకతోనే ఒక కాలు లేకపోయినా ఆ లోపాన్ని ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా పట్టుదలతో పారాలింపిక్స్ పతకం సాధించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతోంది శాశ్వతి వినాయక్. మహారాష్ట్రలోని నాగ్‌పుర్‌కు చెందిన ఈ ఇరవై ఏళ్ల యువతి గత పదకొండేళ్లుగా హరియాణాలోని భివానీలో ఉంటూ కఠినమైన శిక్షణ తీసుకుంటోంది. కృత్రిమ కాలుతో ఆమె పడుతున్న కష్టం చూస్తే ఎవరికైనా కన్నీళ్లు రావాల్సిందే. ప్రపంచస్థాయిలో పతకం సాధించి దేశం పేరు నిలబెట్టాలనే కసితో ఆమె చేస్తున్న పోరాటం ఇప్పుడు అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే!

వరల్డ్ కప్‌లో కాంస్య పతకం
శాశ్వతి ఎంచుకున్న క్రీడ ట్రయాథ్లాన్. ఇది మామూలు ఆట కాదు. ఇందులో 750 మీటర్ల స్విమ్మింగ్ చేయడంతో పాటు 20 కిలోమీటర్ల సైక్లింగ్ ఆ తర్వాత 5 కిలోమీటర్ల పరుగు పందెం పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎంతో కష్టంతో కూడుకున్న ఈ క్రీడలో ఆమె ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా అద్భుతాలు చేస్తోంది. రీసెంట్‌గా జరిగిన స్విమ్మింగ్ వరల్డ్ కప్‌లో సత్తా చాటి కాంస్య పతకం గెలుచుకుంది. జులై 8న జర్మనీలో జరగనున్న వరల్డ్ ఛాంపియన్‌షిప్ క్వాలిఫైయర్స్‌లో పాల్గొనేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఆ తర్వాత హంగేరీలో జరిగే టోర్నీల్లోనూ ఆమె పోటీ పడనుంది.

Shashwati Vinayak Para Athlete
స్విమ్మింగ్ వరల్డ్ కప్‌లో కాంస్య పతకం సాధించిన శాశ్వతి (ETV Bharat)

త్రుటిలో చేజారిన అవకాశం
ఇటీవల జరిగిన ప్యారిస్ పారాలింపిక్స్ కోసం ఆమె ఎంతో కష్టపడింది. కానీ బ్యాడ్ లక్ కొద్దీ కేవలం ఒక్క పాయింట్ తేడాతో ఆ ఛాన్స్ మిస్ చేసుకుంది. పారాలింపిక్స్‌కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎనిమిది మంది క్వాలిఫై అయితే శాశ్వతి 9వ ర్యాంక్‌లో నిలిచి తృటిలో అవకాశం కోల్పోయింది. అయినా కూడా ఆమె ఏమాత్రం నిరాశ పడలేదు. తన కోచ్ ప్రశాంత్ కర్మాకర్ పర్యవేక్షణలో రోజూ ఉదయం 5 గంటలకే స్టేడియంలో అడుగుపెట్టి చీకటి పడేవరకు కఠినంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తోంది. తన కోచ్ ఇచ్చే మోటివేషన్ వల్లే తాను ఈ స్థాయిలో ఉన్నానని ఆమె ఎంతో గర్వంగా చెబుతోంది.

కృత్రిమ కాలు కోసం లక్షల ఖర్చు
పారాలింపిక్స్ స్థాయిలో పోటీ పడాలంటే కేవలం టాలెంట్ ఉంటే సరిపోదు దానికి తగ్గ పరికరాలు కూడా ఉండాలి. రన్నింగ్ కోసం ఆమె వాడే ప్రత్యేకమైన కృత్రిమ కాలు తయారీకి మన దేశంలో సరైన టెక్నాలజీ అందుబాటులో లేనందువల్ల ఆమె కోసం కుటుంబ సభ్యులు ప్రత్యేకంగా అమెరికా వెళ్లి ఆ కాలు తయారు చేయించారు. దీనికోసమే ఏకంగా 20 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అయింది. రోజువారీ నడక కోసం వాడే మరో కాలుకు 8 లక్షల వరకు ఖర్చు పెట్టారు. సైక్లింగ్ కోసం 12 లక్షల విలువైన రెండు సైకిళ్లు కొన్నారు. భివానీలో వీరికి నెలకు 80 వేలకు పైగా ఖర్చు అవుతున్నాయి. ఇదంతా ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి మోయలేని భారం అనే చెప్పాలి.

అప్పులతోనే ఒలింపిక్ పోరాటం
క్రీడల కోసం ఇంత ఖర్చు అవుతున్నా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇప్పటివరకు ఆమెకు ఒక్క రూపాయి కూడా సాయం అందలేదని కోచ్ ప్రశాంత్ కర్మాకర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అయిన శాశ్వతి తండ్రి తన లైఫ్ లాంగ్ సంపాదన అంతా కూతురి ఆట కోసమే ఖర్చు చేశారు. అర్జున అవార్డు అందుకున్న కోచ్ కూడా తన దగ్గర ఉన్న డబ్బంతా ఆమె కోసమే వెచ్చించారు. కేవలం అప్పుల మీద ఆధారపడి సరైన స్పాన్సర్లు లేకపోయినా దేశం కోసం పతకం తీసుకురావాలనే కసితో వాళ్లు ఈ జర్నీ కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. టాలెంట్ ఉన్న క్రీడాకారులను ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత అందరిపైనా ఉందని కోచ్ గుర్తుచేస్తున్నారు.

చదువులోనూ టాప్- ఐఏఎస్ టార్గెట్
ఒకవైపు ఆటలో ఇంతగా కష్టపడుతున్న శాశ్వతి చదువులో కూడా ఎప్పుడూ ముందుంటోంది. టెన్త్ క్లాస్‌లో 94 శాతం మార్కులు సాధించిన ఆమె ఇంటర్మీడియట్‌లో ఏకంగా 96 శాతం మార్కులతో సత్తా చాటింది. ప్రస్తుతం సైకాలజీలో పీజీ సెకండియర్ చదువుతోంది. క్రీడలు జీవితాంతం ఉండవు కాబట్టి ఫ్యూచర్‌లో యూపీఎస్సీ పరీక్షలు రాసి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావాలనేది ఆమె డ్రీమ్. ఆటతో పాటు చదువులోనూ ఇంతటి డెడికేషన్ చూపిస్తున్న ఈ యువ అథ్లెట్ కచ్చితంగా దేశానికి గొప్ప పేరు తెస్తుందని ఆమె సన్నిహితులు చెబుతున్నారు.

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