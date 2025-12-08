ETV Bharat / sports

రిటైర్మెంట్ వెనక్కి తీసుకున్న స్టార్​ క్రికెటర్​- టెస్ట్‌, టీ20ల్లోకి మళ్లీ రీఎంట్రీ

రిటైర్మెంట్ వెనక్కి తీసుకున్నట్లు పాడ్ కాస్ట్​లో వెల్లడించిన స్టార్ క్రికెటర్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 8, 2025 at 10:09 AM IST

Shakib al Hasan Retirement : బంగ్లాదేశ్‌ క్రికెటర్ షకీబ్‌ అల్‌ హసన్‌ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. టెస్ట్‌, టీ20 క్రికెట్‌ నుంచి తన రిటైర్మెంట్​ను ఉపసంహరించుకున్నాడు. మూడు ఫార్మాట్లలోనూ జాతీయ జట్టుకు ఆడాలని కోరుకుంటున్నట్లు షకీబ్ తెలిపాడు. గతేడాది టెస్ట్‌, టీ20 క్రికెట్‌ నుంచి షకీబ్ రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించాడు. తాజాగా ఆ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకున్నాడు. ఈ మేరకు ఓ పాడ్ కాస్ట్ లో వెల్లడించాడు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

