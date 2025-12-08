రిటైర్మెంట్ వెనక్కి తీసుకున్న స్టార్ క్రికెటర్- టెస్ట్, టీ20ల్లోకి మళ్లీ రీఎంట్రీ
bangladesh cricketer re entry (ANI)
Published : December 8, 2025 at 10:09 AM IST
Shakib al Hasan Retirement : బంగ్లాదేశ్ క్రికెటర్ షకీబ్ అల్ హసన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. టెస్ట్, టీ20 క్రికెట్ నుంచి తన రిటైర్మెంట్ను ఉపసంహరించుకున్నాడు. మూడు ఫార్మాట్లలోనూ జాతీయ జట్టుకు ఆడాలని కోరుకుంటున్నట్లు షకీబ్ తెలిపాడు. గతేడాది టెస్ట్, టీ20 క్రికెట్ నుంచి షకీబ్ రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. తాజాగా ఆ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకున్నాడు. ఈ మేరకు ఓ పాడ్ కాస్ట్ లో వెల్లడించాడు.