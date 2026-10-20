కోపంలో బాల్ విసిరేసిన షెఫాలీకి ఐసీసీ వార్నింగ్ - ఫీజులో 50 శాతం జరిమానా!
జింబాబ్వేతో జరిగిన రెండో టీ20లో టీమ్ఇండియా 9 వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. అయితే అదే మ్యాచ్లో వైస్ కెప్టెన్ షెఫాలీ వర్మ చేసిన ఓ పని ఇప్పుడు ఐసీసీ చర్యలకు దారితీసింది.
Published : October 20, 2026 at 3:44 PM IST
Shafali Verma ICC Reprimand : క్రికెట్లో క్యాచ్ మిస్ అయితే ప్లేయర్లు నిరాశకు గురవడం కామన్. కొన్నిసార్లు ఆ కోపం వెంటనే బయటపడుతుంది కూడా. కానీ ఆ రియాక్షన్ ఐసీసీ నిబంధనల పరిధి దాటితే మాత్రం చర్యలు తప్పవు. రాయ్పూర్లో జరిగిన రెండో టీ20లో షెఫాలీ వర్మ విషయంలో అదే జరిగింది. భారత్ మ్యాచ్ను సులభంగా గెలిచినా, జింబాబ్వే ఇన్నింగ్స్ సమయంలో ఆమె చేసిన చిన్న రియాక్షన్ మ్యాచ్ తర్వాత కాంట్రవర్సీగా మారింది. ఐసీసీ కూడా ఆ ఘటనను పరిశీలించి లెవల్ 1 తప్పిదంగా పరిగణించింది.
క్యాచ్ మిస్ అయ్యాక ఏం జరిగిందంటే?
జింబాబ్వే ఇన్నింగ్స్ 12వ ఓవర్లో శ్రీ చరణి బౌలింగ్ చేస్తుండగా చిపో ముగెరి తిరిపానో మిడ్ ఆఫ్ వైపు షాట్ ఆడింది. అక్కడ ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న షెఫాలీకి క్యాచ్ అందుకునే అవకాశం వచ్చింది. అయితే బాల్ చేతిలో నిలవలేదు. క్యాచ్ డ్రాప్ కావడంతో వెంటనే నిరాశకు గురైన షెఫాలీ బాల్ను కోపంగా నేలపైకి విసిరింది. ఇదే చర్యను ఐసీసీ నిబంధనల్లోని ఆర్టికల్ 2.2 ఉల్లంఘనగా గుర్తించారు. మ్యాచ్ సమయంలో క్రికెట్ సామగ్రి, దుస్తులు, గ్రౌండ్లోని వస్తువులను కోపంతో విసరడం లేదా దెబ్బతీయడం ఈ నిబంధన కిందకు వస్తుంది.
ఒక డిమెరిట్ పాయింట్ కూడా!
ఈ ఘటనకు షెఫాలీకి అధికారిక మందలింపు విధించారు. దాంతో పాటు ఆమె డిసిప్లినరీ రికార్డులో ఒక డిమెరిట్ పాయింట్ చేర్చారు. గత 24 నెలల్లో షెఫాలీకి ఇదే తొలి తప్పిదం. అందుకే ఈసారి పెద్ద శిక్ష వరకు విషయం వెళ్లలేదు. ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం ఒక ప్లేయర్కు నిర్ణీత కాలంలో డిమెరిట్ పాయింట్లు పెరుగుతూ వెళితే తర్వాత అవి సస్పెన్షన్ పాయింట్లుగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ప్రస్తుతం షెఫాలీ ఖాతాలో చేరింది ఒక్క పాయింట్ మాత్రమే.
తప్పు ఒప్పుకోవడంతో విచారణ లేదు
షెఫాలీ ఈ తప్పును అంగీకరించడంతో ప్రత్యేక విచారణ అవసరం రాలేదు. ఐసీసీ ఇంటర్నేషనల్ ప్యానెల్కు చెందిన మ్యాచ్ రిఫరీ జీఎస్ లక్ష్మి ప్రతిపాదించిన శిక్షను ఆమె అంగీకరించింది. దీంతో ఫార్మల్ హియరింగ్ నిర్వహించలేదు. ఆన్ఫీల్డ్ అంపైర్లు వృందా రాఠీ, గాయత్రి వేణుగోపాలన్తో పాటు థర్డ్ అంపైర్ అన్నా హారిస్, ఫోర్త్ అంపైర్ జనని నారాయణన్ ఈ ఛార్జ్ నమోదు చేశారు. అంటే ఘటన మైదానంలో జరిగిన వెంటనే అంపైరింగ్ టీమ్ దాన్ని రిపోర్ట్ చేయగా, తర్వాత మ్యాచ్ రిఫరీ స్థాయిలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
లెవల్ 1 తప్పిదానికి శిక్ష ఎంత?
ఐసీసీ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్లో లెవల్ 1 ఉల్లంఘనలను చిన్న స్థాయి తప్పిదాలుగా పరిగణిస్తారు. అయినా ఘటన తీవ్రతను బట్టి శిక్ష మారుతుంది. అధికారిక మందలింపు అయితే ఉంటుంది. అవసరమైతే ప్లేయర్ మ్యాచ్ ఫీజులో గరిష్ఠంగా 50 శాతం వరకు జరిమానా విధించవచ్చు. అలాగే ఒకటి లేదా రెండు డిమెరిట్ పాయింట్లు కూడా ఇవ్వొచ్చు. షెఫాలీ విషయంలో అధికారిక వార్నింగ్తో పాటు ఒక డిమెరిట్ పాయింట్ మాత్రమే విధించారు.