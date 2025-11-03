ETV Bharat / sports

అప్పుడు టెన్త్ ఫెయిల్- ఇప్పుడు వరల్డ్ కప్​ స్టార్- షెఫాలీ వర్మ గురించి మీకు ఈ విషయాలు తెలుసా?

మహిళల వరల్డ్ కప్ ఫైనల్​లో రాణించిన షెఫాలీ వర్మ- పదో తరగతి ఫెయిలైన క్రికెటర్

shafali verma
shafali verma (associated press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 3, 2025 at 5:53 PM IST

3 Min Read
Shafali Verma In World Cup 2025: మహిళల వరల్డ్ కప్ పైనల్​లో చిరస్మరణీయ ఇన్సింగ్స్​తో 'షెఫాలీ వర్మ' దేశంలోని లక్షలాది మంది యువ క్రీడాకారులకు ప్రేరణగా నిలిచింది. ఈ 21 ఏళ్ల యువసంచలనం తన అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో (87 పరుగులు, 2 వికెట్లు) టీమ్ ఇండియాకు తొలి వరల్డ్ కప్​ను అందించింది. అయితే ఇప్పుడు అందరికీ షెఫాలీ వర్మ సక్సెస్ మాత్రమే కనిపిస్తోంది. కానీ ఆమె తన కెరీర్​లో చాలా ఎత్తుపల్లాలను చూసింది. క్రికెట్లో నిమగ్నమై టెన్త్ కూడా ఒకసారి ఫెయిల్ అయ్యింది. ఈ స్టోరీలో వరల్డ్ కప్ హీరోగా నిలిచిన షెఫాలీ వర్మ కెరీర్, ఎడ్యుకేషన్, బ్యాగ్రౌండ్ తదితర విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం.

క్రికెట్ కెరీర్ తొలినాళ్లలో ఎదురైన సవాళ్లు
2004 జనవరి 28న హరియాణాలోని రోహ్‌తక్‌లో జన్మించింది షెఫాలీ వర్మ. 8 ఏళ్ల వయసులో ఆమె క్రికెట్ ఆడడం ప్రారంభించింది. షెఫాలీకి తండ్రి సంజీవ్ వర్మ పెద్ద మద్దతుదారు. ప్రతి విషయంలోనూ ఆమెను ప్రోత్సహించేవారు. అయితే రోహ్‌తక్‌లో బాలికల క్రికెట్ అకాడమీ లేకపోవడంతో షెఫాలీ వర్మ తన జుట్టును అబ్బాయిలా కత్తిరించుకుని, కెరీర్ తొలినాళ్లలో శిక్షణ పొందాల్సి వచ్చింది. 2013లో టీమ్​ఇండియా మాజీ ప్లేయర్ సచిన్ తెందూల్కర్ రోహ్‌తక్​లో తన చివరి రంజీ మ్యాచ్ ఆడినప్పటికి షెఫాలీ వయసు తొమ్మిదేళ్లు. అప్పుడు షెఫాలీని తన భుజాలపై గంటల తరబడి నిల్చొబెట్టి సచిన్ ఆటను చూపించారు సంజీవ్ వర్మ. అంతలా కూతుర్ని ప్రోత్సహించారు.

15 ఏళ్లకే ఎంట్రీ
అయితే 15 ఏళ్ల వయసులో 2019లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి అడుగుపెట్టింది షెఫాలీ వర్మ. నత్తనడకన సాగే మహిళల క్రికెట్‌కు వేగాన్నందించిన బ్యాటర్లలో ఈ యువసంచలనం ఒకరు. దూకుడైన బ్యాటింగ్​తో రాణించింది. పురుషుల క్రికెట్లో ఒకప్పుడు వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌ ఎలా చెలరేగేవాడో, మహిళల జట్టులో షెఫాలీ కూడా అలాగే ఆడేది. ఈ క్రమంలో అనేక రికార్డులను సైతం తన ఖాతాలో వేసుకుంది.

కుటుంబ నేపథ్యం, విద్య
షెఫాలీ వర్మ తండ్రి సంజీవ్ వర్మ ఒక ఆభరణాల దుకాణాన్ని నడుపుతున్నారు. ఆమె తల్లి ప్రవీణ్ బాలా గృహిణి. షెఫాలీకి సోదురుడు సాహిల్ వర్మ, సోదరి నాన్సీ వర్మ ఉన్నారు. షెఫాలీ తండ్రి సంజీవ్ వర్మే మొదటి కోచ్. అలాగే మంచి మద్దతుదారు కూడా. షెఫాలీ తన పాఠశాల విద్యను రోహ్‌తక్​లోని సెయింట్ పాల్స్ స్కూల్, మన్దీప్ సీనియర్ సెకండరీ స్కూల్​లో పూర్తి చేసింది. 2019లో పదో తరగతి పరీక్షలు రాసింది. ఆ ఎగ్జామ్స్​లో ఫెయిల్ అయ్యింది. ఆ మరుసటి సంవత్సరం హరియాణా ఓపెన్ స్కూల్​లో టెన్త్ కట్టింది. ఆ పరీక్షల్లో 52శాతం మార్కులతో పాసైంది. షెఫాలీ వర్మ సీబీఎస్ఈ బోర్డు 12వ తరగతి పరీక్షలో 80శాతం మార్కులు సాధించింది. ఆంగ్లంలో 100కి 93 మార్కులు తెచ్చుకుంది.

రికార్డులు
అతి పిన్న వయసులోనే అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో హాఫ్ సెంచరీ రికార్డు షెఫాలీ వర్మ పేరిటే ఉంది. టీమ్ ఇండియా దిగ్గజ క్రికెటర్ సచిన్ రికార్డును ఆమె బద్దలు కొట్టింది. మూడు అంతర్జాతీయ ఫార్మాట్లలో (టెస్ట్, వన్డే, టీ20 ప్రపంచ కప్) టీమ్ ఇండియాకి ప్రాతినిధ్యం వహించిన అతి పిన్న వయస్కురాలైన క్రీడాకారిణిగా నిలిచింది. 2023లో షెఫాలీ కెప్టెన్సీలోనే భారత్ తొలిసారిగా అండర్-19 మహిళల టీ20 ప్రపంచ కప్‌ను గెలుచుకుంది.

తాజాగా జరిగిన మహిళల వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో షెఫాలీ వర్మ బ్యాట్, బాల్​తో రాణించింది. బ్యాటింగ్ 87 రన్స్ బాదింది. బౌలింగ్ చేసి కీలకమైన రెండు వికెట్లను పడగొట్టింది. ఈ క్రమంలో ఆమెకు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు' లభించింది. దీంతో పురుషుల, మహిళల క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో ఫైనల్ లేదా సెమీ-ఫైనల్‌ లో 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు గెలుచుకున్న అతి పిన్న వయస్కురాలైన క్రీడాకారిణిగా అవతరించింది. ఈ ఘనత సాధించే నాటికి షెఫాలీ వయసు 21 సంవత్సరాల 279 రోజులు. అలాగే వన్డే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్​లో హాఫ్ సెంచరీ (50+), రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వికెట్లు తీసిన తొలి క్రికెటర్​గా నిలిచింది.

'ఆ దేవుడే నన్ను పంపాడు!'- వైరల్​ అవుతున్న షెఫాలీ వర్మ కామెంట్స్

బొద్దింకల గదుల నుంచి విశ్వ వేదికపై విజేతగా- భారత మహిళల క్రికెట్​కు అదే 'టర్నింగ్ పాయింట్'!

