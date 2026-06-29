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నాకౌట్​ మ్యాచ్​కు ముందు చిక్కుల్లో పడ్డ కేప్ వెర్డే- ఆ జట్టు కెప్టెన్​పై లైంగిక ఆరోపణలు!

ఫిఫాలో అదరగొడుతున్న కేప్​ వెర్డేకు భారీ షాక్- రౌండ్ 32 మ్యాచ్ ముంగిట కెప్టెన్​పై లైంగిక ఆరోపణలు!

Cape Verde captain
Cape Verde captain (Source : Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 29, 2026 at 5:14 PM IST

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Cape Verde captain : 2026 ఫిఫా ప్రపంచ కప్​లో నాకౌట్ దశకు అర్హత సాధించి చరిత్ర సృష్టించిన కేప్ వెర్డే ఇప్పుడు చిక్కుల్లో చిక్కుకుంది. ఆ జట్టు కెప్టెన్ ర్యాన్ మెండిస్‌పై అత్యాచార ఆరోపణలు వచ్చాయి. రౌండ్ 32లో అర్జెంటీనాతో మ్యాచ్​కు సిద్ధమవుతున్న ఈ సమయంలో మెండిస్‌పై ఈ సంచలన ఆరోపణలు కేప్ వెర్డే టీమ్​ను కుదిపేస్తున్నాయి. అయితే లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలను తాము తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నామని, సంబంధింత అధికారులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని ఫిఫా తెలిపింది.

ఇదీ జరిగింది!
ఈ విషయాన్ని బ్రెజిల్​కు చెందిన 'గ్లోబో' మీడియా సంస్థ నివేదించింది. ఆ నివేదిక ప్రకారం ఈ ఘటన 2026 మార్చిలో జరిగింది. ఈ ఏడాది న్యూజిలాండ్‌లో జరిగిన ఫిఫా సిరీస్ టోర్నమెంట్​లో కేప్ వెర్డే టీమ్ ట్రాన్స్లేటర్​గా పనిచేస్తున్న తనపై మార్చి 27న మెండిస్ అత్యాచారం చేశాడని బ్రెజిలియన్ మహిళ ఫిర్యాదు చేసింది. ఆక్లాండ్‌లోని తన హోటల్ గదిలోకి, ఆ ఆటగాడు బలవంతంగా చొరబడి, తనపై లైంగికంగా దాడి చేశాడని ఆ మహిళ ఆరోపణలు చేసింది. ఈ సంఘటనలో ఆమె తీవ్రంగా గాయపడినట్లు వైద్య పరీక్షలు తేలిందని ఆ నివేదిక పేర్కొంది. ఆమె ఈ విషయాన్ని జట్టులోని ముగ్గురు అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినప్పటికీ, వారు దీనిపై స్పందించలేదని గ్లోబో నివేదిక పేర్కొంది.

ఫిఫా తన వైఖరిని స్పష్టం చేసింది
బ్రెజిల్ మహిళ ఆరోపణలపై ఫిఫా స్పందించింది. ఈ విషయాన్ని సీరియస్​గా పరిగణిస్తున్నామని తెలిపింది. అలాగే ఈ విషయంలో న్యూజిలాండ్ అధికారులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని ఫిఫా తెలిపింది. అయితే ప్రస్తుతం ఈ అంశంపై దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నందున ఈ సమయంలో దీనిపై మరింత వ్యాఖ్యానించబోమని ఫిఫా పేర్కొంది.

ఫిఫాలో కేప్ వెర్డే
కాగా, ఈ ఫిఫాలో అంచనాలు లేకుండా తొలిసారి ఎంట్రీ ఇచ్చిన కేప్ వెర్డే అందర్నీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ నాకౌట్ దశకు అర్హత సాధించింది. గ్రూప్ దశలో ఒక్క మ్యాచ్​ కూడా నెగ్గకుండానే ఆ జట్టు రౌండ్ ఆఫ్ 32కు వెళ్లడం విశేషం. గ్రూప్ Hలో ఉన్న ఈ జట్టు ఇప్పటిదాకా మూడు మ్యాచ్​లు ఆడితే ఒక్క మ్యాచ్​లోనూ ఓటమి లేకుండా అన్నీ డ్రా చేసుకుంది. తొలుత ఛాంపియన్ జట్టు స్పెయిన్​ను అద్భుతంగా నిలువరించింది. ఆ జట్టును ఒక్క గోల్​ కొట్టకుండా అడ్డుకొని మ్యాచ్ డ్రా చేసుకుంది. ఆ తర్వాత వరుసగా ఉరుగ్వే, సౌది అరేబియాతో మ్యాచ్​ను కూడా డ్రా చేసుకుంది. దీంతో గ్రూప్ H నుంచి నాకౌట్ దశకు వెళ్లింది. ఇక రౌండ్ ఆఫ్ 32లో కేప్ వెర్డే బలమైన అర్జెంటీనాను ఢీ కొట్టనుంది. ఈ మ్యాచ్ జూలై 4 న ఉదయం 3:30 జరగనుంది.

మెండిస్ కెరీర్​
ఈ ప్రపంచ కప్‌లో జరిగిన మూడు గ్రూప్ దశ మ్యాచ్‌లలోనూ మెండిస్ అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచాడు. అతను కేప్ వెర్డే తరఫున 100 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లలో 22 గోల్స్ చేశాడు. తన కెరీర్‌లో ఎక్కువ భాగం ఫ్రాన్స్, యూఏఈ తరఫున ప్రో లీగ్‌లో ఆడాడు. ప్రస్తుతం తుర్కియే రెండో డివిజన్ క్లబ్ 'ఇగ్దిర్' తరఫున ఆడుతున్నాడు.

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