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ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో బ్రదర్స్ హంగామా- ప్రత్యర్థులుగా మారనున్న సొంత అన్నదమ్ములు- ఎంతమందంటే?

ఈసారి ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో అన్నదమ్ముల హంగామా- ఫ్రాన్స్ ఐవరీ కోస్ట్ జట్లకు ఆడబోతున్న గులా డౌయ్, డెసిరె డౌయ్- స్పెయిన్ తరఫున నికో విలియమ్స్ ఘనా తరఫున ఇనాకి విలియమ్స్

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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 10:29 PM IST

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FIFA World Cup 2026 : ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఫుట్‌బాల్ టోర్నీ ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ప్రారంభం కాబోతుండగా ఒక సరికొత్త రికార్డ్ ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ఈ మెగా టోర్నమెంట్‌లో అన్నదమ్ములు బరిలోకి దిగుతున్నారు. అయితే ఇందులో ట్విస్ట్ ఏంటంటే కొందరు అన్నదమ్ములు ఒకే దేశం తరఫున ఆడుతుంటే, మరికొందరు మాత్రం వేర్వేరు దేశాల జెర్సీలు వేసుకుని ఒకరితో ఒకరు తలపడటానికి రెడీ అయ్యారు. వరల్డ్ కప్ హిస్టరీలోనే ఇదొక క్రేజీ స్టోరీగా మారిపోయింది. ఆ అన్నదమ్ముల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

దేశాలు వేరైనా బంధం ఒక్కటే!
వేర్వేరు దేశాలకు ఆడుతున్న అన్నదమ్ముల లిస్ట్‌లో గులా డౌయ్ అలాగే డెసిరె డౌయ్ జోడీ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఇందులో డెసిరె డౌయ్ ఫ్రాన్స్ జట్టుకు ఆడుతుంటే అతని అన్న గులా డౌయ్ ఐవరీ కోస్ట్ దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. రీసెంట్​గా జరిగిన ఒక వార్మప్ మ్యాచ్‌లోనే వీరిద్దరూ ముఖాముఖి తలపడ్డారు. అందులో ఐవరీ కోస్ట్ 2-1తో ఫ్రాన్స్‌పై గెలిచింది. మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత ఇద్దరు అన్నదమ్ములు గ్రౌండ్‌లోనే ఒకరినొకరు కౌగిలించుకుని పంచుకున్న ఎమోషన్ ఫ్యాన్స్ మనసులు గెలుచుకుంది.

స్పెయిన్ వర్సెస్ ఘనా- విలియమ్స్ బ్రదర్స్ క్రేజ్
ఇక ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచంలో ఆల్రెడీ బాగా పాపులర్ అయిన విలియమ్స్ బ్రదర్స్ కూడా వేర్వేరు దేశాలకే ఆడుతున్నారు. నికో విలియమ్స్ స్పెయిన్ జాతీయ జట్టుకు ఆడుతుండగా అతని అన్న ఇనాకి విలియమ్స్ ఘనా దేశానికి ఆడుతున్నాడు. వీరిద్దరూ క్లబ్ ఫుట్‌బాల్ మాత్రం అథ్లెటిక్ బిల్బావో తరఫున కలిసే ఆడతారు. స్పెయిన్‌లో పుట్టిన ఈ అన్నదమ్ముల తల్లిదండ్రులు ఘనా దేశానికి చెందిన వారు కావడంతో ఇద్దరూ రెండు దేశాలను సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. వీరికి ఇది రెండో వరల్డ్ కప్ కావడం విశేషం.

నెదర్లాండ్స్, ఆస్ట్రేలియా జట్లలో అన్నదమ్ముల హవా
మరో బ్రదర్స్ జోడీ డెరిక్ లుకాసెన్, బ్రయాన్ బ్రాబ్బే కూడా వేర్వేరు దేశాల జెర్సీలతో కనిపించనున్నారు. లుకాసెన్ మొదట్లో డచ్ యూత్ టీమ్స్‌కు ఆడినా ఆ తర్వాత ఘనా దేశానికి మారిపోయాడు. అతని తమ్ముడు బ్రాబ్బే మాత్రం నెదర్లాండ్స్ జట్టులోనే కొనసాగుతున్నాడు. అలాగే సౌత్తర్ ఫ్యామిలీకి చెందిన జాన్ సౌత్తర్ స్కాట్లాండ్ జట్టుకు డిఫెండర్‌గా ఆడుతుంటే అతని తమ్ముడు హ్యారీ సౌత్తర్ ఆస్ట్రేలియా జట్టుకు కీ ప్లేయర్‌గా మారాడు. ఇలా అన్నదమ్ములు వేర్వేరు దేశాల జెండాలతో బరిలోకి దిగుతున్నారు.

ఒకే జట్టులో ఆడుతున్న హెర్నాండెజ్ బ్రదర్స్​
వేర్వేరు దేశాలకే కాకుండా ఒకే దేశం తరఫున ఆడుతున్న అన్నదమ్ములు కూడా ఈ వరల్డ్ కప్‌లో ఉన్నారు. అందులో ఫ్రాన్స్ జట్టుకు ఆడుతున్న లూకాస్ హెర్నాండెజ్, థియో హెర్నాండెజ్ జోడీ చాలా ఫేమస్. లూకాస్ ఆల్రెడీ 2018లో వరల్డ్ కప్ గెలిచిన ఫ్రాన్స్ టీమ్‌లో ఉన్నాడు. 2022 వరల్డ్ కప్‌లో లూకాస్ గాయపడటంతో అతని ప్లేస్‌లోకి తమ్ముడు థియో వచ్చి జట్టును రన్నరప్‌గా నిలబెట్టాడు. ఈ ఇద్దరూ లెఫ్ట్ బ్యాక్ పొజిషన్ లోనే ఆడటం వల్ల కోచ్ డిడియర్ డెస్చాంప్స్ ఇద్దరిలో ఒకరికే ఛాన్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

కురాకావ్, కేప్ వర్దె బ్రదర్స్!
ఈ మెగా టోర్నమెంట్‌కు మొదటిసారి హిస్టారికల్ క్వాలిఫికేషన్ సాధించిన కురాకావ్ జట్టులో కూడా అన్నదమ్ముల రికార్డ్ నమోదైంది. ఆ దేశం తరఫున అత్యధికంగా 72 మ్యాచ్‌లు ఆడిన లియాండ్రో బాకునా, అతని తమ్ముడు జునిన్హో బాకునా ఇద్దరూ ఒకే మిడ్‌ఫీల్డ్‌లో కలిసి ఆడబోతున్నారు. అలాగే కేప్ వర్దె దేశ జట్టులో కూడా డెరాయ్ డువార్టే, లారోస్ డువార్టే అనే అన్నదమ్ములు మిడ్‌ఫీల్డర్లుగా ఒకే టీమ్ తరఫున వరల్డ్ కప్ ఆడటానికి సెలెక్ట్ అయ్యారు.

ఇక ఒకే టోర్నీలో ఇంతమంది అన్నదమ్ములు అదికూడా కొందరు ప్రత్యర్థులుగా మరికొందరు సహచరులుగా ఆడబోతుండటంతో ఈసారి 2026 ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌పై ఫ్యాన్స్‌లో క్యూరియసిటీ మామూలుగా లేదు. జూన్ 11 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ మెగా ఈవెంట్‌లో ఏ బ్రదర్స్ జోడీ ఎలాంటి వండర్స్ క్రియేట్ చేస్తుందో చూడాలి.

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