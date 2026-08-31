తొలి రౌండ్లోనే జకోవిచ్కు భారీ షాక్ - US ఓపెన్ నుంచి ఔట్
యూఎస్ ఓపెన్లో సంచలనం - నొవాక్ జకోవిచ్ను తొలి రౌండ్లోనే ఓడించిన 25ఏళ్ల మారియానో
Published : August 31, 2026 at 3:05 PM IST
Novak Djokovic US Open 2026 : 2026 యూఎస్ ఓపెన్లో సెర్బియా టెన్నిస్ స్టార్ నొవాక్ జకోవిచ్కు ఊహించని ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. తొలి రౌండ్లో అసలు సీడింగే లేని అర్జెంటీనా ఆటగాడు మారియానో నావోన్ను ఢీ కొట్టిన జకోవిచ్కు ఓటమి ఎదురైంది. నాలుగో సీడ్ జకోవిచ్ను 7-6, 5-7, 6-4, 2-6, 6-1 తేడాతో ఓడించి మారియానో సంచలనం సృష్టించాడు. దీంతో రికార్డు స్థాయిలో 25వ గ్రాండ్స్లామ్ టైటిల్ నెగ్గాలన్న లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన నొవాక్ జకోవిచ్కు తొలి రౌండ్లో పరాభవం ఎదురైంది. దీంతో భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగిన జకోవిచ్ టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించాడు. కాగా,2006 తర్వాత గ్రాండ్ స్లామ్ టోర్నమెంట్లో జకోవిచ్ తొలి రౌండ్లోనే ఓడిపోవడం ఇదే మొదటిసారి.