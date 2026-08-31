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తొలి రౌండ్​లోనే జకోవిచ్​కు భారీ షాక్ - US ఓపెన్​ నుంచి ఔట్

యూఎస్ ఓపెన్​లో సంచలనం - నొవాక్ జకోవిచ్​ను తొలి రౌండ్​లోనే ఓడించిన 25ఏళ్ల మారియానో

Novak Djokovic
నొనాక్ జకోవిచ్ (ఫైల్) (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2026 at 3:05 PM IST

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Novak Djokovic US Open 2026 : 2026 యూఎస్ ఓపెన్​లో సెర్బియా టెన్నిస్ స్టార్ నొవాక్ జకోవిచ్​కు ఊహించని ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. తొలి రౌండ్​లో అసలు సీడింగే లేని అర్జెంటీనా ఆటగాడు మారియానో ​​నావోన్​ను ఢీ కొట్టిన జకోవిచ్​కు ఓటమి ఎదురైంది. నాలుగో సీడ్ జకోవిచ్‌ను 7-6, 5-7, 6-4, 2-6, 6-1 తేడాతో ఓడించి మారియానో సంచలనం సృష్టించాడు. దీంతో రికార్డు స్థాయిలో 25వ గ్రాండ్​స్లామ్ టైటిల్ నెగ్గాలన్న లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన నొవాక్ జకోవిచ్​కు తొలి రౌండ్​లో పరాభవం ఎదురైంది. దీంతో భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగిన జకోవిచ్ టోర్నీ నుంచి ​ నిష్క్రమించాడు. కాగా,2006 తర్వాత గ్రాండ్ స్లామ్ టోర్నమెంట్‌లో జకోవిచ్ తొలి రౌండ్‌లోనే ఓడిపోవడం ఇదే మొదటిసారి.

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NOVAK DJOKOVIC GRAND SLAM TITLES
NOVAK DJOKOVIC US OPEN 2026
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