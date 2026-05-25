చరిత్ర సృష్టించిన నొవాక్ జకోవిచ్- రోజర్ ఫెదరర్ వరల్డ్​ రికార్డ్ బ్రేక్!

ఫ్రెంచ్ ఓపెన్‌లో నొవాక్ జకోవిచ్ శుభారంభం- మొదటి రౌండ్​లో అడుగుపెట్టడంతోనే అరుదైన రికార్డు కొట్టిన సెర్బియా స్టార్!

Novak Djokovic French Open (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 25, 2026 at 5:07 PM IST

Novak Djokovic French Open 2026 : సెర్బియన్ టెన్నిస్ దిగ్గజం నొవాక్ జకోవిచ్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. అతడు మాజీ టెన్నిస్ ప్లేయర్ రోజర్ ఫెదరర్ ఆల్​టైమ్ రికార్డ్​ను బ్రేక్ చేశాడు. ప్రస్తుతం రోలాండ్ గారోస్ (ఫ్రెంచ్ ఓపెన్​) 2026లో ఆడుతున్నాడు. అయితే ఈ టోర్నీలో తొలి మ్యాచ్​లో బరిలోకి దిగడంతోనే నొవాక్​ తన కెరీర్​లో అరుదైన ఘనత సొంతం చేసుకున్నాడు. ఇంతకీ అదేంటంటే?

మ్యాచ్ గెలవకముందే రికార్డ్!
మే 24న ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ ప్రారంభమైంది. ఈ టోర్నీలో తొలి రోజే నొవాక్ తన మొదటి పోరులో ఫ్రెంచ్ ఆటగాడు గియోవన్నీ మ్పెట్షి పెరికార్డ్‌ను ఢీ కొట్టాడు. అయితే ఈ మ్యాచ్​లో అతడు గ్రౌండ్​లోకి దిగడంతోనే రికార్డు సాధించాడు. గ్రాండ్ స్లామ్ టోర్నమెంట్‌ పురుషుల విభాగంలో 'మెయిన్ డ్రా'లో అత్యధికసార్లు పాల్గొన్న ఆటగాడిగా నొవాక్ తన పేరును రికార్డుల్లోకెక్కించుకున్నాడు. ఒక గ్రాండ్​స్లామ్ టోర్నమెంట్‌లో పాల్గొనడం నొవాక్​కు ఇది 82వ సారి. ఇందులో రౌండ్ ఆఫ్ 128, రౌండ్ ఆఫ్ 64, రౌండ్ ఆఫ్ 32, రౌండ్ ఆఫ్ 16, క్వార్టర్ ఫైనల్స్, సెమీ ఫైనల్స్, ఫైనల్స్​ ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఈ సెర్బియన్ స్టార్ రోజర్ ఫెదరర్ రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు. ఫెదరర్ తన కెరీర్​లో 81 'మెయిన్ డ్రా' మ్యాచ్‌లు ఆడాడు.

ఫ్రెంచ్ ఓపెన్​లోనూ రికార్డే!
సుదీర్ఘ కెరీర్​లో నొవాక్ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్​లో పాల్గొనడం ఇది 22వ సారి. దీంతో ఫ్రెంచ్ ఓపెన్​లో అత్యధిక సార్లు పాల్గొన్న ఆటగాడిగానూ నిలిచాడు. ప్రస్తుతం ఫ్రెంచ్ స్టార్ రిచర్డ్ గాస్కెట్ (22సార్లు)తో సమానంగా నొవాక్ సంయుక్తంగా అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నారు. ఇక అతడు ఇప్పటిదాకా మూడుసార్లు ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ టైటిల్ నెగ్గాడు. గతంలో 2016, 2021, 2023లలో ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ టైటిల్​ను జకోవిచ్ కైవసం చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు నాలుగో టైటిల్‌ సాధించడమే లక్ష్యంగా బరిలోకి దిగాడు.

శుభారంభం
కెరీర్​లో 22వసారి ఫ్రెంచ్ ఓపెన్​లో పాల్గొన్న నొవాక్ టోర్నీలో శుభారంభం చేశాడు. పురుషుల సింగిల్స్ మ్యాచ్​లో గియోవన్నీ మ్పెట్షి పెరికార్డ్‌పై 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 తేడాతో విజయం సాధించాడు. అయితే మ్యాచ్​లో నొవాక్ మొదటి రౌండ్‌లో తన సెట్‌ను కోల్పోయాడు. ఆ తర్వాత నొవాక్ అద్భుతంగా పుంజుకున్నాడు. వరుసగా మూడు సెట్లలో నెగ్గి మ్యాచ్​ను కైవసం చేసుకున్నాడు. ఇక రెండో మ్యాచ్​లో ఫ్రెంచ్ ప్లేయర్​ వాలెంటైన్ రాయర్​ను నొవాక్ ఎదుర్కోనున్నాడు. ఈ మ్యాచ్ బుధవారం (మే 27) జరగనుంది.

