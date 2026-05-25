చరిత్ర సృష్టించిన నొవాక్ జకోవిచ్- రోజర్ ఫెదరర్ వరల్డ్ రికార్డ్ బ్రేక్!
ఫ్రెంచ్ ఓపెన్లో నొవాక్ జకోవిచ్ శుభారంభం- మొదటి రౌండ్లో అడుగుపెట్టడంతోనే అరుదైన రికార్డు కొట్టిన సెర్బియా స్టార్!
Published : May 25, 2026 at 5:07 PM IST
Novak Djokovic French Open 2026 : సెర్బియన్ టెన్నిస్ దిగ్గజం నొవాక్ జకోవిచ్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. అతడు మాజీ టెన్నిస్ ప్లేయర్ రోజర్ ఫెదరర్ ఆల్టైమ్ రికార్డ్ను బ్రేక్ చేశాడు. ప్రస్తుతం రోలాండ్ గారోస్ (ఫ్రెంచ్ ఓపెన్) 2026లో ఆడుతున్నాడు. అయితే ఈ టోర్నీలో తొలి మ్యాచ్లో బరిలోకి దిగడంతోనే నొవాక్ తన కెరీర్లో అరుదైన ఘనత సొంతం చేసుకున్నాడు. ఇంతకీ అదేంటంటే?
మ్యాచ్ గెలవకముందే రికార్డ్!
మే 24న ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ ప్రారంభమైంది. ఈ టోర్నీలో తొలి రోజే నొవాక్ తన మొదటి పోరులో ఫ్రెంచ్ ఆటగాడు గియోవన్నీ మ్పెట్షి పెరికార్డ్ను ఢీ కొట్టాడు. అయితే ఈ మ్యాచ్లో అతడు గ్రౌండ్లోకి దిగడంతోనే రికార్డు సాధించాడు. గ్రాండ్ స్లామ్ టోర్నమెంట్ పురుషుల విభాగంలో 'మెయిన్ డ్రా'లో అత్యధికసార్లు పాల్గొన్న ఆటగాడిగా నొవాక్ తన పేరును రికార్డుల్లోకెక్కించుకున్నాడు. ఒక గ్రాండ్స్లామ్ టోర్నమెంట్లో పాల్గొనడం నొవాక్కు ఇది 82వ సారి. ఇందులో రౌండ్ ఆఫ్ 128, రౌండ్ ఆఫ్ 64, రౌండ్ ఆఫ్ 32, రౌండ్ ఆఫ్ 16, క్వార్టర్ ఫైనల్స్, సెమీ ఫైనల్స్, ఫైనల్స్ ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఈ సెర్బియన్ స్టార్ రోజర్ ఫెదరర్ రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు. ఫెదరర్ తన కెరీర్లో 81 'మెయిన్ డ్రా' మ్యాచ్లు ఆడాడు.
A convincing start from Novak 😁#RolandGarros pic.twitter.com/4TDbyiu50R— Roland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2026
ఫ్రెంచ్ ఓపెన్లోనూ రికార్డే!
సుదీర్ఘ కెరీర్లో నొవాక్ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్లో పాల్గొనడం ఇది 22వ సారి. దీంతో ఫ్రెంచ్ ఓపెన్లో అత్యధిక సార్లు పాల్గొన్న ఆటగాడిగానూ నిలిచాడు. ప్రస్తుతం ఫ్రెంచ్ స్టార్ రిచర్డ్ గాస్కెట్ (22సార్లు)తో సమానంగా నొవాక్ సంయుక్తంగా అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నారు. ఇక అతడు ఇప్పటిదాకా మూడుసార్లు ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ టైటిల్ నెగ్గాడు. గతంలో 2016, 2021, 2023లలో ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ టైటిల్ను జకోవిచ్ కైవసం చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు నాలుగో టైటిల్ సాధించడమే లక్ష్యంగా బరిలోకి దిగాడు.
శుభారంభం
కెరీర్లో 22వసారి ఫ్రెంచ్ ఓపెన్లో పాల్గొన్న నొవాక్ టోర్నీలో శుభారంభం చేశాడు. పురుషుల సింగిల్స్ మ్యాచ్లో గియోవన్నీ మ్పెట్షి పెరికార్డ్పై 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 తేడాతో విజయం సాధించాడు. అయితే మ్యాచ్లో నొవాక్ మొదటి రౌండ్లో తన సెట్ను కోల్పోయాడు. ఆ తర్వాత నొవాక్ అద్భుతంగా పుంజుకున్నాడు. వరుసగా మూడు సెట్లలో నెగ్గి మ్యాచ్ను కైవసం చేసుకున్నాడు. ఇక రెండో మ్యాచ్లో ఫ్రెంచ్ ప్లేయర్ వాలెంటైన్ రాయర్ను నొవాక్ ఎదుర్కోనున్నాడు. ఈ మ్యాచ్ బుధవారం (మే 27) జరగనుంది.
New celebration 🔓#RolandGarros pic.twitter.com/CsIvplCNdW— Roland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2026