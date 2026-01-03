ETV Bharat / sports

వారెవ్వా! 6 బంతుల్లో సెంచరీ పూర్తి చేసిన హార్దిక్ పాండ్య- మాస్ హిట్టింగ్ బ్యాటింగ్ చూశారా?

హార్దిక్ పాండ్య మెరుపు బ్యాటింగ్- ఒకే ఓవర్లో 5 సిక్స్​లు 1 ఫోర్​తో 34 పరుగులు- వీడియో వైరల్

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 3, 2026 at 2:56 PM IST

Hardik Pandya Century : విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో టీమ్ఇండియా స్టార్ ఆల్​రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్య అదిరే శతకంతో ఆకట్టుకున్నాడు. శనివారం రాజ్‌కోట్‌ వేదికగా బరోడా- విదర్భ మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్​లో హార్ధిక్ పాండ్య 68 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. ఈ క్రమంలో ఒకే ఓవర్లో అతడు 34 పరుగులు రాబట్టాడు. అతడి బ్యాటింగ్​కు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

6 బంతుల్లో సెంచరీ పూర్తి!
ఈ మ్యాచ్​లో హార్దిక్ ఏడో నెంబర్లో బ్యాటింగ్​కు వచ్చాడు. అతడు క్రీజులోకి వచ్చే సమయానికి బరోడా జట్టు 71 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ఈ పరిస్థితిలో హార్దిక్ నెమ్మదిగానే ఆడాడు. తొలుత నెమ్మదిగా ఆడినా ఆ తర్వాత పాండ్య గేరు మార్చాడు. ఒక దశలో 62 బంతుల్లో అతడు చేసింది 66 పరుగులే. కానీ, పార్థ్ రేఖడే వేసిన 38వ ఓవర్‌లో హార్దిక్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు.

ఈ ఓవర్లో అతడు వరుసగా ఐదు సిక్స్​లు, ఒక ఫోర్ (6, 6, 6, 6, 6, 4) బాదేశాడు. ఏకంగా 34 పరుగులు వచ్చాయి. దీంతో ఇదే ఓవర్లో హార్దిక్ సెంచరీ కంప్లీట్ అయ్యింది. అలా ఆ ఓవర్​కు ముందు 62 బంతుల్లో 66 పరుగులు చేసిన పాండ్య తదుపరి 6 బంతుల్లో సెంచరీని పూర్తి చేశాడు. కాగా, లిస్ట్‌ ఏ క్రికెట్‌లో హార్దిక్​కు ఇదే తొలి సెంచరీ కావడం విశేషం.

హార్దిక్ ఒక్కడే!
టాస్‌ గెలిచిన విదర్భ తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది. దీంతో బరోడా జట్టు బ్యాటింగ్​కు దిగింది. విదర్భ బౌలర్లు విజృంభించడంతో బరోడా 71 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ఈ పరిస్థితిలో హార్దిక్ నెమ్మదిగానే ఆడాడు. తొలుత నెమ్మదిగా ఆడినా ఆ తర్వాత పాండ్య గేరు మార్చాడు. మొత్తం 92 బంతుల్లో హార్దిక్ 133 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 8 ఫోర్లు ఉండగా, 11 సిక్స్​లు బాదాడు. మిగిలిన బ్యాటర్లెవరూ 30 పరుగులు కూడా చేయలేదు. సొలంకీ 26, కృనాల్‌ పాండ్య 23, షెత్‌ 21 స్వల్ప స్కోర్లకే వెనుదిరిగారు. పాండ్య పోరాటంతో బరోడా నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 293 పరుగులు చేయగలిగింది.

