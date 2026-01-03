వారెవ్వా! 6 బంతుల్లో సెంచరీ పూర్తి చేసిన హార్దిక్ పాండ్య- మాస్ హిట్టింగ్ బ్యాటింగ్ చూశారా?
హార్దిక్ పాండ్య మెరుపు బ్యాటింగ్- ఒకే ఓవర్లో 5 సిక్స్లు 1 ఫోర్తో 34 పరుగులు- వీడియో వైరల్
Published : January 3, 2026 at 2:56 PM IST
Hardik Pandya Century : విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో టీమ్ఇండియా స్టార్ ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్య అదిరే శతకంతో ఆకట్టుకున్నాడు. శనివారం రాజ్కోట్ వేదికగా బరోడా- విదర్భ మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో హార్ధిక్ పాండ్య 68 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. ఈ క్రమంలో ఒకే ఓవర్లో అతడు 34 పరుగులు రాబట్టాడు. అతడి బ్యాటింగ్కు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
6 బంతుల్లో సెంచరీ పూర్తి!
ఈ మ్యాచ్లో హార్దిక్ ఏడో నెంబర్లో బ్యాటింగ్కు వచ్చాడు. అతడు క్రీజులోకి వచ్చే సమయానికి బరోడా జట్టు 71 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ఈ పరిస్థితిలో హార్దిక్ నెమ్మదిగానే ఆడాడు. తొలుత నెమ్మదిగా ఆడినా ఆ తర్వాత పాండ్య గేరు మార్చాడు. ఒక దశలో 62 బంతుల్లో అతడు చేసింది 66 పరుగులే. కానీ, పార్థ్ రేఖడే వేసిన 38వ ఓవర్లో హార్దిక్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు.
ఈ ఓవర్లో అతడు వరుసగా ఐదు సిక్స్లు, ఒక ఫోర్ (6, 6, 6, 6, 6, 4) బాదేశాడు. ఏకంగా 34 పరుగులు వచ్చాయి. దీంతో ఇదే ఓవర్లో హార్దిక్ సెంచరీ కంప్లీట్ అయ్యింది. అలా ఆ ఓవర్కు ముందు 62 బంతుల్లో 66 పరుగులు చేసిన పాండ్య తదుపరి 6 బంతుల్లో సెంచరీని పూర్తి చేశాడు. కాగా, లిస్ట్ ఏ క్రికెట్లో హార్దిక్కు ఇదే తొలి సెంచరీ కావడం విశేషం.
6⃣,6⃣,6⃣,6⃣,6⃣,4⃣ 🔥— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 3, 2026
A maiden List A 💯 brought up in some style 🔥
Hardik Pandya was on 66 off 62 balls against Vidarbha...and then he went berserk in the 39th over to complete his 100, smashing five sixes and a four 💪
Scorecard ▶️ https://t.co/MFFOqaBuhP#VijayHazareTrophy… pic.twitter.com/pQwvwnI7lb
హార్దిక్ ఒక్కడే!
టాస్ గెలిచిన విదర్భ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో బరోడా జట్టు బ్యాటింగ్కు దిగింది. విదర్భ బౌలర్లు విజృంభించడంతో బరోడా 71 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ఈ పరిస్థితిలో హార్దిక్ నెమ్మదిగానే ఆడాడు. తొలుత నెమ్మదిగా ఆడినా ఆ తర్వాత పాండ్య గేరు మార్చాడు. మొత్తం 92 బంతుల్లో హార్దిక్ 133 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 8 ఫోర్లు ఉండగా, 11 సిక్స్లు బాదాడు. మిగిలిన బ్యాటర్లెవరూ 30 పరుగులు కూడా చేయలేదు. సొలంకీ 26, కృనాల్ పాండ్య 23, షెత్ 21 స్వల్ప స్కోర్లకే వెనుదిరిగారు. పాండ్య పోరాటంతో బరోడా నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 293 పరుగులు చేయగలిగింది.