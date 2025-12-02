ETV Bharat / sports

IPL కాదని PSLకు వెళ్తున్న సీనియర్లు- ఆ భయంతోనేనా?

ఐపీఎల్ వేలానికి దూరంగా డుప్లెసిస్, మ్యాక్స్​వెల్- సీనియర్ల నిర్ణయానికి అదే కారణమా?

IPL vs PSL
IPL vs PSL (Source : ETV Bharat, X Post)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 2, 2025 at 2:10 PM IST

3 Min Read
IPL vs PSL : క్రికెట్ ప్రపంచంలో ఐపీఎల్ (IPL) ​తో పోలిస్తే పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్ (PSL) ఎందులోనూ పోటీ పడదు. ఆర్థికంగా చూస్తే పీఎస్​ఎల్​ చాలా చిన్నది. అయితే ఒకప్పుడు విదేశీ ఆటగాళ్లు పాకిస్థాన్ లీగ్ ఆడేది కేవలం తమ టాలెంట్ చూపించుకుని ఐపీఎల్​లో ఛాన్స్ కొట్టేయడానికే. కానీ ఇప్పుడు సీన్ రివర్స్ అయ్యింది. ఐపీఎల్​లో అవకాశం రాని ప్లేయర్లు, అలాగే ఫ్రాంచైజీలు వదిలేసిన సీనియర్ స్టార్లు అంతా ఇప్పుడు పీఎస్ఎల్​ను తమ రెండో ఇన్నింగ్స్​కు వేదికగా మార్చుకుంటున్నారు. కొందరు వెటరన్ ప్లేయర్లు తీసుకున్న తాజా నిర్ణయాలు ఈ మార్పును స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి.

PSL వైపు సీనియర్లు!
ఐపీఎల్​లో 14 ఏళ్ల పాటు సీఎస్కే, ఆర్సీబీ, దిల్లీ జట్ల తరఫున ఆడిన సీనియర్ ఆటగాడు ఫాఫ్ డు ప్లెసిస్ 2026 ఐపీఎల్ వేలానికి దూరంగా ఉన్నాడు. వయసు మీద పడటంతో ఐపీఎల్ వేలంలో రిస్క్ తీసుకోవడం ఇష్టం లేక, అతను నేరుగా పీఎస్ఎల్ ఆడేందుకు కమిట్ అయ్యాడు. అంటే సింపుల్​గా చెప్పాలంటే, ఐపీఎల్ వేలంలో అన్​సోల్డ్​గా మిగిలిపోతే, దాని ఇంపాక్ట్​ పక్కా పీఎస్​ఎల్ వేలంలో ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. అక్కడ ధర తగ్గే ప్రమాదమూ ఉంటుంది. అందుకే 'అన్​సోల్డ్' అవుతారనే భయంతోనే సీనియర్ ప్లేయర్లు వేలంలో పేరు నమోదు చేసుకోలేదనేది విశ్లేషకుల మాట!

డూప్లెసిస్​తోపాటు ఇంగ్లాండ్ ఆల్ రౌండర్ మొయిన్ అలీ కూడా ఇదే బాటలో నడిచాడు. ఐపీఎల్ 2026 వేలం లిస్ట్​లో పేరు ఇవ్వకుండా, పీఎస్ఎల్ డ్రాఫ్ట్​లో పేరు నమోదు చేసుకున్నాడు. తాజాగా గ్లెన్​ మ్యాక్స్​వెల్ కూడా రానున్న ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో పాల్గొనడం లేదు. తన పేరును రిజిస్టర్ చేసుకోలేదు. ఈసారి లీగ్​కు దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ప్రకటన చేశాడు.

వార్నర్ చూపిన దారి!
నిజానికి ఈ 'ఐపీఎల్ రిజెక్ట్, పీఎస్ఎల్ సెలెక్ట్' అనే ట్రెండ్ సెట్ చేసింది డేవిడ్ వార్నర్, కేన్ విలియమ్సన్. 2025 ఐపీఎల్ వేలంలో వీరిని ఎవరూ కొనలేదు. దీంతో వారు పీఎస్ఎల్ వైపు వెళ్లారు. అక్కడ కరాచీ కింగ్స్ వార్నర్​ను కెప్టెన్​గా నియమించింది. ఐపీఎల్​లో అమ్ముడుపోని ప్లేయర్, పీఎస్ఎల్​లో అత్యంత ఖరీదైన ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. విలియమ్సన్ కూడా అదే దారిలో వెళ్లాడు. ఐపీఎల్​లో డిమాండ్ తగ్గిన స్టార్లకు పీఎస్ఎల్ ఒక మంచి ఆల్టర్నేట్​గా మారింది. ఇప్పుడు గ్లెన్ మాక్స్ వెల్ కూడా ఇదే జాబితాలో చేరేలా కనిపిస్తున్నాడు.

కుర్రాళ్లకు మాత్రం ఐపీఎల్ ముఖ్యం!
అయితే యువ ఆటగాళ్ల ఆలోచన దీనికి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది. వారికి ఇప్పటికీ ఐపీఎల్ లీగే అల్టిమేట్ గోల్. పీఎస్ఎల్​లో ఆడుతున్నా సరే, ఐపీఎల్ నుంచి పిలుపు వస్తే చాలు, వెంటనే పాక్ లీగ్​ను వదిలేసి వచ్చేస్తున్నారు. కార్బిన్ బాష్, మిచెల్ ఓవెన్, కుశాల్ మెండిస్ వంటి వారు పీఎస్ఎల్ కాంట్రాక్టులు మధ్యలో వదిలేసి మరీ ఐపీఎల్ రీప్లేస్మెంట్ ప్లేయర్లుగా వచ్చారు. డబ్బు, క్రేజ్ విషయంలో ఐపీఎల్ దరిదాపుల్లో కూడా పీఎస్ఎల్ లేదని ఇది నిరూపిస్తోంది.

మార్కెట్ ఇలా చీలిపోయింది
మొత్తానికి అంతర్జాతీయ టి20 మార్కెట్ ఇప్పుడు రెండుగా చీలిపోయింది. వయసు ఉండి, ఫామ్​లో ఉన్న యువ ఆటగాళ్లకు ఐపీఎల్ ఒక గోల్డ్ మైన్ లాంటిది. అక్కడ ఆడితే లైఫ్ సెటిల్ అవుతుంది. ఇక వయసు మీద పడి, ఐపీఎల్ జట్లు రిస్క్ చేయడానికి ఇష్టపడని వెటరన్ స్టార్లకు పీఎస్ఎల్ ఒక 'ప్రీమియం రిటైర్మెంట్ హోమ్' లా మారింది. అక్కడ వాళ్లకు కెప్టెన్సీలు, మంచి డబ్బు, గౌరవం దక్కుతున్నాయి. వార్నర్, డుప్లెసిస్​ బాటలో భవిష్యత్తులో మరికొందరు సీనియర్లు పాక్ లీగ్ వైపు వెళ్లడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

