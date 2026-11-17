IPL Dhoni : ప్లేయర్గా ధోనీ గుడ్బై- మెంటార్గా బాధ్యతలు
CSK Dhoni : రెండు దశాబ్దాల పాటు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు ఎన్నో విజయాలు అందించిన ధోనీ ఐపీఎల్ ఆటగాడిగా తన ప్రయాణాన్ని ముగించాడు. 2027 సీజన్ నుంచి సీఎస్కే జట్టుకు మెంటార్గా వ్యవహరించనున్నాడు.
Published : November 17, 2026 at 3:05 PM IST
టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్రసింగ్ ధోనీ అభిమానులకు, ముఖ్యంగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) ఫ్యాన్స్కు ఇది కొంత బాధ కలిగించే వార్తే. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎల్లో కలర్ జెర్సీలో మైదానంలో కనిపించిన ధోనీ, ఇకపై ఐపీఎల్లో ఆటగాడిగా కనిపించడు. ప్లేయర్గా తన జర్నీకి ముగింపు పలుకుతూ కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టనున్నాడు. 2027 సీజన్ నుంచి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టుకు టీమ్ మెంటార్గా వ్యవహరించనున్నాడు. ఆ విషయాన్ని సీఎస్కే సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించింది. దీంతో దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా కొనసాగిన ధోనీ ప్లేయింగ్ కెరీర్కు తెరపడినట్లయింది.
2008 నుంచి చెన్నైతో!
ఐపీఎల్ ప్రారంభమైన 2008లోనే ధోనీ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టులోకి వచ్చాడు. అప్పటి నుంచి ఆ జట్టుకు స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచాడు. సీఎస్కే రెండేళ్ల పాటు ఐపీఎల్ నుంచి నిషేధానికి గురైన సమయంలో మాత్రమే ధోనీ మరో జట్టు తరఫున ఆడాడు. 2016, 2017 సీజన్లలో రైజింగ్ పుణె సూపర్ జెయింట్ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. 2018లో చెన్నై తిరిగి ఐపీఎల్లోకి రావడంతో ధోనీ కూడా తన పాత జట్టులో చేరాడు. అదే ఏడాది సీఎస్కేకు మరోసారి టైటిల్ అందించాడు.
OFFICIAL ANNOUNCEMENT 🦁💛 A once-in-a-lifetime player. A new role. A bond that lasts forever 💛 Mahendra Singh Dhoni takes charge as the Team Mentor of Chennai Super Kings! Through countless victories, challenging times, and memories that will stay in our hearts forever, MS has been at the heart of our journey from the very beginning. From leading us to glory to guiding the next generation of Super Kings, Thala will always be a part of our identity. And Chennai will always be his home. Read more : https://t.co/YKsoHYE51A #WhistlePodu— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
చెన్నై జట్టుతో ధోనీకి ఉన్న రిలేషన్ కేవలం ఆటకే పరిమితం కాలేదు. అభిమానులతో అతడికి ఏర్పడిన సంబంధం కూడా స్పెషలే. చెన్నై ఫ్యాన్స్ ధోనీని ముద్దుగా తలా అని పిలుచుకుంటారు. అతడి ఆటను చూడటానికి స్టేడియాలకు భారీగా తరలివస్తుంటారు. జట్టు గెలిచినా, ఓడినా ధోనీకి మద్దతుగా నిలుస్తుంటారు. అందుకే సీఎస్కే అంటే ధోనీ, ధోనీ అంటే సీఎస్కే అనే రేంజ్లో రిలేషన్ ఏర్పడింది.
ఐదు టైటిళ్లు- ఎన్నో రికార్డులు
సీఎస్కే కెప్టెన్గా ధోనీ సాధించిన విజయాలు ఐపీఎల్ చరిత్రలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నాయి. అతడి నాయకత్వంలో చెన్నై జట్టు 2010, 2011, 2018, 2021, 2023 సంవత్సరాల్లో ఐపీఎల్ టైటిళ్లు గెలుచుకుంది. దీంతో ఐదు ట్రోఫీలు అందించిన కెప్టెన్గా నిలిచాడు. ముంబయి ఇండియన్స్తో కలిసి అత్యధిక ఐపీఎల్ టైటిళ్లు సాధించిన జట్లలో సీఎస్కేను నిలిపాడు. అంతేకాదు, 2010, 2014లో ఛాంపియన్స్ లీగ్ టీ20 టైటిళ్లను కూడా చెన్నై గెలుచుకుంది. ధోనీ కెప్టెన్సీలో సీఎస్కే ఏకంగా పదిసార్లు ఐపీఎల్ ఫైనల్కు చేరడం విశేషం.
2023 ఫైనల్లో గుజరాత్ టైటాన్స్పై చెన్నై విజయం సాధించడం ధోనీ కెరీర్లో స్పెషల్ మూమెంట్గా నిలిచింది. వర్షం కారణంగా ఆలస్యంగా సాగిన ఆ మ్యాచ్లో రవీంద్ర జడేజా చివరి బంతికి బౌండరీ సాధించి జట్టుకు ఐదో టైటిల్ అందించాడు. ఆ సమయంలో జడేజాను ధోనీ ఆనందంగా పైకి ఎత్తుకున్న మూమెంట్ అభిమానుల మనసుల్లో నిలిచిపోయింది. అప్పుడే ధోనీ ప్లేయర్గా తప్పుకుంటాడని చాలామంది భావించారు. కానీ అతడు మరోసారి మైదానంలోకి రావాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
రోల్ ఛేంజ్
2023 సీజన్ తర్వాత మోకాలి ఆపరేషన్ చేయించుకున్న ధోనీ, 2024లో తిరిగి ఐపీఎల్లోకి వచ్చాడు. అప్పటికి అతడి ఆటతీరులో మార్పు కనిపించింది. గతంలో టాప్ ఆర్డర్లో బ్యాటింగ్కు వచ్చేవాడు. కానీ చివరి ఓవర్లలో బరిలోకి దిగి వేగంగా పరుగులు సాధించే బాధ్యత తీసుకున్నాడు. 2023లో 104 పరుగులు చేసిన ధోనీ, 182కిపైగా స్ట్రైక్రేట్ నమోదు చేశాడు. 2024లో 11 ఇన్నింగ్స్ల్లో 161 పరుగులు చేసి 220.54 స్ట్రైక్రేట్ సాధించాడు. 2025లోనూ మొత్తం 14 మ్యాచ్లు ఆడి 196 పరుగులు చేశాడు.
ఆ సీజన్లో కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ మోచేతి గాయం కారణంగా జట్టుకు దూరమవడంతో ధోనీ తిరిగి కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు చేపట్టాడు. అయితే ఆ ఏడాది సీఎస్కే పాయింట్ల పట్టికలో చివరి స్థానంలో నిలిచింది. ఇక 2026 సీజన్లో గాయాలు, ఫిట్నెస్ సమస్యల కారణంగా ధోనీ ఒక్క మ్యాచ్లో కూడా ఆడలేకపోయాడు. దీంతో అతడి ఫ్యూచర్పై అనేక సందేహాలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఇప్పుడు వాటన్నింటికీ తెరదించుతూ ఆటగాడిగా తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించాడు.
"𝐓𝐫𝐮𝐬𝐭 𝐢𝐬 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞." https://t.co/LA97JA5s9W— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
కొత్త బాధ్యతల్లో ధోనీ
ధోనీ ఇకపై సీఎస్కే సహాయక బృందంలో భాగంగా కొనసాగనున్నాడు. జట్టుకు మెంటార్గా వ్యవహరిస్తూ యువ ఆటగాళ్లకు సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వనున్నాడు. ఆటగాళ్లను సిద్ధం చేయడం, జట్టు వ్యూహాల రూపకల్పనలో తన అనుభవాన్ని ఉపయోగించనున్నాడు. ముఖ్యంగా కొత్త తరానికి చెందిన ఆటగాళ్లను తీర్చిదిద్దడంలో ధోనీ పాత్ర కీలకం కానుంది. అయితే ధోనీ కొత్త బాధ్యతలపై సీఎస్కే యజమాని ఎన్. శ్రీనివాసన్ స్పందించారు. ధోనీ లేకుండా సీఎస్కేను ఊహించలేమని పేర్కొన్నారు.
2008లోనే ధోనీని జట్టులోకి తీసుకోవాలని తాను పట్టుబట్టానని, అది తన జీవితంలో తీసుకున్న అత్యుత్తమ నిర్ణయాల్లో ఒకటని ఆయన చెప్పారు. మైదానంలో సాధించిన విజయాలతో పాటు వ్యక్తిగా ధోనీ చూపిన నిబద్ధత, నాయకత్వం ఎంతో ప్రత్యేకమని సీఎస్కే యాజమాన్యం అభిప్రాయపడింది. ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలికిన ధోనీ, ఇప్పుడు ఐపీఎల్ ఆటగాడిగా కూడా తప్పుకున్నాడు. అయితే చెన్నైతో అతడి ప్రయాణం మాత్రం ముగియలేదు. ఎల్లీ జెర్సీలో బ్యాట్ పట్టుకుని మైదానంలోకి వచ్చే ధోనీని ఇక చూడలేకపోయినా, అదే జట్టుకు మార్గనిర్దేశం చేసే బాధ్యతల్లో కనిపించనున్నాడు. ఆటగాడిగా ఎన్నో విజయాలు అందించిన ధోనీ, మెంటార్గా చెన్నై ఫ్యూచర్ను ఎలా డిజైన్ చేస్తారో వేచి చూడాలి.