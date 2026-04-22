'వైభవ్​ను టీమ్ఇండియాలోకి తీసుకోండి ఆగార్కర్!'- ఐపీఎల్ సెన్సేషన్​పై మాజీ క్రికెటర్ ప్రశంసలు

15 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీని వెంటనే టీమ్ఇండియాలోకి తీసుకోవాలని మాజీ క్రికెటర్ డిమాండ్- బుమ్రా, హేజిల్‌వుడ్ వంటి బౌలర్లను భయపెడుతున్న తీరుపైనే ఆశ్చర్యం వ్యక్తం

Vaibhav Sooryavanshi
Vaibhav Sooryavanshi (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 22, 2026 at 5:30 PM IST

Vaibhav Sooryavanshi Team India : భారత క్రికెట్‌లో ఇప్పుడు ఒకటే పేరు మారుమోగుతోంది. అదే వైభవ్ సూర్యవంశీ. కేవలం 15 ఏళ్ల వయసులోనే ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున ఆడుతూ ప్రపంచ స్థాయి బౌలర్లను గడగడలాడిస్తున్న ఈ కుర్రాడిపై ప్రశంసల జల్లు కురిపిస్తున్నారు మాజీ దిగ్గజాలు. ఇటీవల టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్, 1983 వరల్డ్ కప్ హీరో కృష్ణమాచారి శ్రీకాంత్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. వైభవ్‌ను ఒక 'డెమి గాడ్' అంటూ శ్రీకాంత్, సెలెక్షన్ కమిటీ ఛైర్మన్ అజిత్ అగార్కర్‌కు ఒక కీలక విన్నపం చేశారు. వైభవ్‌లో ఉన్న ప్రతిభను గుర్తించి వెంటనే జాతీయ జట్టులోకి తీసుకురావాలని ఆయన కోరారు. అసలు శ్రీకాంత్ అంతలా వైభవ్‌ను ఎందుకు ఎలివేట్ చేస్తున్నారు? ఆయన చేసిన ఆసక్తికర కామెంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

వెంటనే జట్టులోకి తీసుకోండి!
వైభవ్ సూర్యవంశీని వెంటనే భారత జట్టులోకి ప్రమోట్ చేయాలని అజిత్ అగార్కర్‌ను శ్రీకాంత్ కోరారు. "అజిత్, నేను నీకు చెబుతున్నాను, ఈ కుర్రాడిని వెంటనే జట్టులోకి తీసుకో. వచ్చే సిరీస్‌లోనే అతను ఆడాలి. నేను గతేడాది నుంచే ఇదే మాట చెబుతున్నాను. టీ20 వరల్డ్ కప్ జట్టులో కూడా అతను ఉండాల్సింది. కనీసం 15 మంది సభ్యుల జట్టులోనైనా అతడిని ఉంచండి. అలా అంతర్జాతీయ క్రికెట్ వాతావరణాన్ని అతడు అర్థం చేసుకునేలా చేయాలి" అని శ్రీకాంత్ అభిప్రాయపడ్డారు. వైభవ్ వంటి ఆటగాడికి సమయం ఇవ్వడం లేదా నిలకడ గురించి ఆలోచించడం అవసరం లేదని, అతను ఒంటిచేత్తో మ్యాచ్‌లు గెలిపించే సత్తా ఉన్న ఆటగాడని శ్రీకాంత్ నమ్మకంగా చెబుతున్నారు.

సచిన్ గాడ్ అయితే వైభవ్ డెమి గాడ్!
శ్రీకాంత్‌కు సచిన్ తెందుల్కర్‌ను 16 ఏళ్ల వయసులో కెప్టెన్​గా నడిపించిన అనుభవం ఉంది. ఆ జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకుంటూ "నేను 1989లో కెప్టెన్‌గా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక అద్భుత ప్రతిభావంతుడు ఉన్నాడు, ఆయనే సచిన్ తెందుల్కర్. ఈరోజు అతను క్రికెట్ దేవుడు అయ్యాడు. అదే విధంగా ఈ కుర్రాడు వైభవ్ కూడా భవిష్యత్తులో క్రికెట్‌కు 'డెమి గాడ్' అయ్యే అన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి" అని శ్రీకాంత్ పేర్కొన్నారు. 15 ఏళ్లకే బుమ్రా, హేజిల్‌వుడ్ వంటి హేమాహేమీలను ఎదుర్కొని సిక్సర్లు కొట్టడం మామూలు విషయం కాదని, ఇది అసాధారణమైన టాలెంట్ అని ఆయన కొనియాడారు.

బౌలర్ ఎవరు అన్నది వైభవ్‌కు అనవసరం
మైదానంలో వైభవ్ ఆడుతున్న షాట్లు చూస్తుంటే శ్రీకాంత్ అబ్బురపోతున్నారు. "హేజిల్‌వుడ్‌ను కొడుతున్నాడు, బుమ్రా వేసిన మొదటి బంతికే సిక్స్ కొట్టాడు అసలు బౌలర్ ఎవరు అన్నది అతనికి అనవసరం. ఆ కుర్రాడి ఆట తీరు అద్భుతం, అమోఘం" అని శ్రీకాంత్ ప్రశంసించారు. అండర్ 19 వరల్డ్ కప్ 2026లో వైభవ్ విధ్వంసం సృష్టించాడు. 7 ఇన్నింగ్స్‌లో 439 రన్స్ చేసి, ఫైనల్‌లో ఇంగ్లాండ్​పై 80 బంతుల్లోనే 175 రన్స్ కొట్టి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. ఈ అసాధారణమైన పర్ఫార్మెన్స్ చూశాకనే శ్రీకాంత్ లాంటి సీనియర్లు వైభవ్‌కు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు.

ఐర్లాండ్ పర్యటనకు వైభవ్ సిద్ధం!
శ్రీకాంత్ కోరుకున్నట్లే అజిత్ అగార్కర్ నేతృత్వంలోని సెలెక్షన్ కమిటీ కూడా వైభవ్‌పై దృష్టి పెట్టింది. ఐపీఎల్ 2026 ముగిసిన తర్వాత జరగబోయే ఐర్లాండ్ పర్యటన కోసం సెలెక్టర్లు రూపొందించిన షార్ట్ లిస్ట్‌లో వైభవ్ సూర్యవంశీ పేరు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ సిరీస్ ద్వారా వైభవ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లోకి అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఇదే జరిగితే సచిన్ తెందుల్కర్ పేరిట ఉన్న అత్యంత చిన్న వయసులో అరంగేట్రం చేసిన ఆటగాడి రికార్డును వైభవ్ బ్రేక్ చేస్తాడు. శ్రీకాంత్ కోరుకున్నట్లుగా వైభవ్‌ను నేరుగా సీనియర్ జట్టులోకి పంపడానికి సెలెక్టర్లు గ్రౌండ్ వర్క్ సిద్ధం చేశారని తెలుస్తోంది.

ఐపీఎల్‌లో 236 స్ట్రైక్ రేట్‌తో ఊచకోత!
ఈ సీజన్ ఐపీఎల్‌లో వైభవ్ ఆడిన తీరు అతన్ని మరింత హైలెట్ చేసింది. ఆడిన ఐదు మ్యాచ్‌ల్లోనే 200 పరుగులు చేసిన వైభవ్, 236.67 స్ట్రైక్ రేట్‌తో ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించాడు. సీఎస్‌కే పై కేవలం 15 బంతుల్లోనే 50 కొట్టి ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే మూడో ఫాస్టెస్ట్ హాఫ్ సెంచరీ నమోదు చేశాడు. ఒక్క ఎస్ఆర్‌హెచ్‌తో మ్యాచ్‌లో డకౌట్ అవ్వడం మినహాయిస్తే, మిగిలిన అన్ని మ్యాచ్‌ల్లోనూ పవర్ ప్లేలో వైభవ్ అదరగొట్టాడు. ఈ గణాంకాలే అతని సెలెక్షన్‌కు ప్రధాన బలంగా మారాయి. 15 ఏళ్ల కుర్రాడికి ఇంతటి పవర్ హిట్టింగ్ ఉండటం క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.

ఓపెనింగ్ స్లాట్‌లో పోటీ- సీనియర్ల స్థానాలకు గురి?
వైభవ్ సూర్యవంశీ కనుక భారత జట్టులోకి వస్తే ఓపెనింగ్ స్లాట్‌లో భారీ పోటీ ఏర్పడనుంది. ఇప్పటికే సంజు శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ వంటి వారు తమ స్థానాల కోసం పోరాడుతుండగా, వైభవ్ ఎంట్రీ వీరికి పెద్ద సవాల్‌గా మారనుంది. శ్రీకాంత్ చెప్పినట్లు వైభవ్ నేరుగా ప్లేయింగ్ ఎలెవన్‌లో లేకపోయినా, 15 మంది సభ్యుల జట్టులో ఉండటం వల్ల అతని కెరీర్‌కు పెద్ద మలుపు అవుతుంది. ఒకవేళ అతనికి అవకాశం వస్తే, అగ్రెసివ్ ఓపెనర్‌గా వైభవ్ టీమ్ఇండియాకు దొరికిన అతిపెద్ద ఆస్తిగా మారతాడు.

