T20ల్లోకి తిరిగొస్తున్న రోహిత్ శర్మ!- గెట్రెడీ హిట్మ్యాన్ ఫ్యాన్స్
టీ20ల్లోకి రోహిత్ శర్మ- సౌతాఫ్రికా సిరీస్ అనంతరమే బరిలోకి
Rohit Sharma T20 : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ ప్రస్తుతం సొంతగడ్డపై దక్షిణాఫ్రికాతో మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ ఆడుతున్నాడు. ఈ సిరీస్లో ఇప్పటికే రెండు మ్యాచ్లు ముగిశాయి. డిసెంబర్ 06న మూడో వన్డే విశాఖపట్టణం వేదికగా జరగనుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్ తర్వాత రోహిత్ మళ్లీ ఎప్పుడు బరిలో దిగుతాడని అభిమానులు లెక్కలేసుకుంటున్నారు. మరి ఈ సిరీస్ ముగిసిన వారంలోపే రోహిత్ బరిలో దిగనున్నాడని మీకు తెలుసా?
టీ20 మ్యాచ్లోనే!
సౌతాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్ అనంతరం రోహిత్ శర్మ టీ20 మ్యాచ్లో ఆడనున్నాడు. అదేంటీ? రోహిత్ టీ20లకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేశాడు కదా! మళ్లీ ఎలా ఆడతాడు అనుకుంటున్నారా? అయితే రోహిత్ ఇంటర్నేషనల్ టీ20లకే రిటైర్మెంట్ ఇచ్చాడు. డొమెస్టిక్లో మాత్రం కొనసాగుతాడు. ఈ నేపథ్యంలోనే రోహిత్ ప్రస్తుతం జరుగుతున్న దేశవాళీ టోర్నీ సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో ఆడే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ టోర్నమెంట్లో రోహిత్ ముంబయి జట్టు తరఫున ఆడనున్నాడు. అయితే, ఆ టోర్నీలో ప్రస్తుతం లీగ్ మ్యాచ్లు నడుస్తున్నాయి. కానీ, రోహిత్ మాత్రం ఒకవేళ ఇందులో ఆడితే నాకౌట్ మ్యాచ్ల్లోనే బరిలో దిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. నాకౌట్ మ్యాచ్లు డిసెంబర్ 12, 14,16 తేదీలలో జరుగుతాయి. ఈ మ్యాచ్లన్నీ ఇందౌర్లోని హోల్కర్ స్టేడియంలోనే జరగాల్సి ఉంది.
కాగా, 2025 సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ నవంబర్ 26న ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం లీగ్ మ్యాచ్లు కోల్కతా, అహ్మదాబాద్, హైదరాబాద్, లఖ్నవూ వేదికల్లో జరుగుతున్నాయి. టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు హార్దిక్ పాండ్య, సూర్యకుమార్ యాదవ్, అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఉర్విల్ పటేల్, మహ్మద్ షమీ, సర్ఫరాజ్ ఖాన్, శివమ్ దూబే తదితరులు ఈ టోర్నీలో ఆడుతున్నారు.
ముంబయి అదరహో : ఎలైట్ గ్రూప్ Aలో ఉన్న ముంబయి, ఇప్పటిదాకా ఆడిన 5 మ్యాచ్ల్లో 4 గెలిచి పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. మొదటి మ్యాచ్లో రైల్వేస్తో జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో 7 వికెట్ల తేడాతో గెలిచిన తర్వాత, విదర్భపై 7 వికెట్ల తేడాతో, ఆంధ్రపై 9 వికెట్ల తేడాతో, అస్సాంపై 9 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది. తాజాగా కేరళతో జరిగిన మ్యాచ్లో ముంబయి ఓడింది.
హైదరాబాద్ అద్భుత ప్రదర్శన- ఈ టోర్నీలో ఎలైట్ బీ గ్రూప్లో ఉన్న హైదరాబాద్ జట్టు అద్భుతంగా ఆడుతోంది. ఇప్పటిదాకా ఐదు మ్యాచ్లు ఆడగా, అందులో నాలుగింట్లో విజయం సాధించింది. దీంతో ఈ గ్రూప్లో టాప్లో కొనసాగుతోంది. మధ్యప్రదేశ్, గోవా, ఉత్తర్ ప్రదేశ్, జమ్ము కశ్మీర్ జట్లపై నెగ్గిన హైదరాబాద్, మహారాష్ట్ర చేతిలో ఓడింది. గ్రూప్ దశలో బిహార్, చండీగఢ్ జట్లతో ఆడాల్సి ఉంది.
సౌతాఫ్రికా వన్డే సిరీస్లో రోహిత్
ప్రస్తుతం సౌతాఫ్రికాతో జరుగుతున్న సిరీస్లో రోహిత్ తొలి వన్డేలో 57 పరుగులతో రాణించాడు. ఇక రీసెంట్గా రాయ్పుర్ వేదికగా జరిగిన రెండో మ్యాచ్లో 14 పరుగులకే పెవిలియన్కు చేరాడు. దీంతో మూడో వన్డేలోనైనా రోహిత్ భారీ ఇన్నింగ్స్తో రాణించాలని హిట్మ్యాన్స్ ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.
