T20ల్లోకి తిరిగొస్తున్న రోహిత్ శర్మ!- గెట్​రెడీ హిట్​మ్యాన్​ ఫ్యాన్స్​

టీ20ల్లోకి రోహిత్ శర్మ- సౌతాఫ్రికా సిరీస్​ అనంతరమే బరిలోకి

Rohit Sharma
Rohit Sharma (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 4, 2025 at 7:51 PM IST

2 Min Read
Rohit Sharma T20 : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ ప్రస్తుతం సొంతగడ్డపై దక్షిణాఫ్రికాతో మూడు మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్ ఆడుతున్నాడు. ఈ సిరీస్​లో ఇప్పటికే రెండు మ్యాచ్​లు ముగిశాయి. డిసెంబర్ 06న మూడో వన్డే విశాఖపట్టణం వేదికగా జరగనుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్​ తర్వాత రోహిత్ మళ్లీ ఎప్పుడు బరిలో దిగుతాడని అభిమానులు లెక్కలేసుకుంటున్నారు. మరి ఈ సిరీస్​ ముగిసిన వారంలోపే రోహిత్ బరిలో దిగనున్నాడని మీకు తెలుసా?

టీ20 మ్యాచ్​లోనే!
సౌతాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్​ అనంతరం రోహిత్ శర్మ టీ20 మ్యాచ్​లో ఆడనున్నాడు. అదేంటీ? రోహిత్ టీ20లకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేశాడు కదా! మళ్లీ ఎలా ఆడతాడు అనుకుంటున్నారా? అయితే రోహిత్ ఇంటర్నేషనల్ టీ20లకే రిటైర్మెంట్ ఇచ్చాడు. డొమెస్టిక్​లో మాత్రం కొనసాగుతాడు. ఈ నేపథ్యంలోనే రోహిత్ ప్రస్తుతం జరుగుతున్న దేశవాళీ టోర్నీ సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో ఆడే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ టోర్నమెంట్​లో రోహిత్ ముంబయి జట్టు తరఫున ఆడనున్నాడు. అయితే, ఆ టోర్నీలో ప్రస్తుతం లీగ్​ మ్యాచ్​లు నడుస్తున్నాయి. కానీ, రోహిత్ మాత్రం ఒకవేళ ఇందులో ఆడితే నాకౌట్ మ్యాచ్​ల్లోనే బరిలో దిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. నాకౌట్ మ్యాచ్‌లు డిసెంబర్ 12, 14,16 తేదీలలో జరుగుతాయి. ఈ మ్యాచ్‌లన్నీ ఇందౌర్‌లోని హోల్కర్ స్టేడియంలోనే జరగాల్సి ఉంది.

కాగా, 2025 సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ నవంబర్ 26న ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం లీగ్ మ్యాచ్‌లు కోల్‌కతా, అహ్మదాబాద్, హైదరాబాద్, లఖ్​నవూ వేదికల్లో జరుగుతున్నాయి. టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు హార్దిక్ పాండ్య, సూర్యకుమార్ యాదవ్, అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఉర్విల్ పటేల్, మహ్మద్ షమీ, సర్ఫరాజ్ ఖాన్, శివమ్ దూబే తదితరులు ఈ టోర్నీలో ఆడుతున్నారు.

ముంబయి అదరహో : ఎలైట్ గ్రూప్ Aలో ఉన్న ముంబయి, ఇప్పటిదాకా ఆడిన 5 మ్యాచ్‌ల్లో 4 గెలిచి పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. మొదటి మ్యాచ్‌లో రైల్వేస్‌తో జరిగిన తొలి మ్యాచ్‌లో 7 వికెట్ల తేడాతో గెలిచిన తర్వాత, విదర్భపై 7 వికెట్ల తేడాతో, ఆంధ్రపై 9 వికెట్ల తేడాతో, అస్సాంపై 9 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది. తాజాగా కేరళతో జరిగిన మ్యాచ్​లో ముంబయి ఓడింది.

హైదరాబాద్ అద్భుత ప్రదర్శన- ఈ టోర్నీలో ఎలైట్ బీ గ్రూప్​లో ఉన్న హైదరాబాద్ జట్టు అద్భుతంగా ఆడుతోంది. ఇప్పటిదాకా ఐదు మ్యాచ్​లు ఆడగా, అందులో నాలుగింట్లో విజయం సాధించింది. దీంతో ఈ గ్రూప్​లో టాప్​లో కొనసాగుతోంది. మధ్యప్రదేశ్, గోవా, ఉత్తర్ ప్రదేశ్, జమ్ము కశ్మీర్ జట్లపై నెగ్గిన హైదరాబాద్, మహారాష్ట్ర చేతిలో ఓడింది. గ్రూప్ దశలో బిహార్, చండీగఢ్ జట్లతో ఆడాల్సి ఉంది.

సౌతాఫ్రికా వన్డే సిరీస్​లో రోహిత్
ప్రస్తుతం సౌతాఫ్రికాతో జరుగుతున్న సిరీస్​లో రోహిత్ తొలి వన్డేలో 57 పరుగులతో రాణించాడు. ఇక రీసెంట్​గా రాయ్​పుర్ వేదికగా జరిగిన రెండో మ్యాచ్​లో 14 పరుగులకే పెవిలియన్​కు చేరాడు. దీంతో మూడో వన్డేలోనైనా రోహిత్ భారీ ఇన్నింగ్స్​తో రాణించాలని హిట్​మ్యాన్స్ ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.

