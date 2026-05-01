'భువనేశ్వర్ను టీమ్ఇండియాలోకి తీసుకోవాలి- అతడు బుమ్రాతో కలిస్తే విధ్వంసమే!'- సెలక్టర్లకు మాజీల సూచనలు!
2026 ఐపీఎల్లో అత్యుత్త ప్రదర్శన కనబరుస్తున్న భువనేశ్వర్ కుమార్- ఈ ఆర్సీబీ స్టార్ బౌలర్పై మాజీల ప్రశంసలు- టీమ్ఇండియాలోకి తీసుకోవాలంటూ సూచనలు!
Published : May 1, 2026 at 5:26 PM IST
Sehwag On Bhuvneshwar Kumar : రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు స్టార్ పేసర్ భువనేశ్వర్ కుమార్ ఈ ఐపీఎల్ సీజన్లో అద్భుతంగా రాణిస్తున్నాడు. అత్యుత్తమ ఫామ్తో ఆడుతూ ప్రతి మ్యాచ్లో కనీసం ఒకట్రెండు వికెట్లు పడగొడుతున్నాడు. కీలక సమయాల్లో పరుగులు కట్టడి చేస్తూ మళ్లీ పాత భువీని గుర్తుచేస్తున్నాడు. అలా ప్రస్తుత సీజన్లో అతడు జట్టు విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో అతడిపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. తాజాగా భువీ ఫామ్పై భారత మాజీ ఓపెనర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. భువీ పేరును టీ20 జట్టుకు పరిశీలించాలని అన్నాడు.
బుమ్రా, భువనేశ్వర్ కలిస్తే
ఈ మ్యాచ్ తర్వాత క్రిక్బజ్ చర్చలో పాల్గొన్న సెహ్వాగ్ భువనేశ్వర్ కమ్బ్యాక్ గురించి సెలక్టర్లు ఆలోచించాలని సూచించాడు. "భువనేశ్వర్ ఈ సీజన్లో అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు. అతని బౌలింగ్ చూడటం నిజంగా ఆనందాన్నిచ్చింది. మళ్లీ మనకు పాత భువనేశ్వర్ కనిపిస్తున్నాడు. అతని బౌలింగ్లో పదును ఉంది. ప్రతి మ్యాచ్లోనూ 2 నుంచి 3 వికెట్లు తీస్తున్నాడు. తాజా మ్యాచ్లో కూడా 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ మ్యాచ్లో ఆర్సీబీకి విజయావకాశాలు దగ్గర చేశాడు. అందుకే అతడికి 35ఏళ్లా, 36 ఏళ్లా అనేది చూడవద్దు'
'ఇంత బాగా బౌలింగ్ చేస్తుంటే టీ20లో కమ్బ్యాక్ ఇవ్వాల్సిందే. సెలెక్టర్లు దీని గురించి ఆలోచించాలి. భువీ ఒకట్రెండు కాదు దాదాపు అన్ని జట్లపై రాణిస్తున్నాడు. టాప్ క్వాలిటీ బ్యాటర్లపై అతను పైచేయి సాధిస్తున్నాడు. అందుకే అతడి బౌలింగ్ చూస్తే ముచ్చటేస్తుంది. అతడు బుమ్రాతో కలిస్తే టీమ్ఇండియా చాలా బలంగా మారుతుంది" అని వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ అభిప్రాయపడ్డాడు. కాగా, ఈ ఐపీఎల్లో 9 మ్యాచ్లు ఆడిన భువనేశ్వర్ 17 వికెట్లు తీసి పర్పుల్ క్యాప్ రేసులో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. ఎకానమీ రేట్ 7.54గా ఉంది.
You miss, I hit! 🎯#BhuvneshwarKumar has dismissed #JosButtler for the 9th time in 20 T20 innings! 🤯#TATAIPL 2026 ➡️ #GTvRCB | LIVE NOW 👉https://t.co/K8vuSzrZ1d pic.twitter.com/QnL7Vybkp7— Star Sports (@StarSportsIndia) April 30, 2026
టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఆడటం వల్లే
ఇక ఇదే చర్చలో పాల్గొన్న మాజీ స్పిన్నర్ మురళీ కార్తిక్ కూడా భువీని ప్రశంసలతో ముంచెత్తాడు."భువనేశ్వర్ అత్యుత్తమ బౌలర్. అతనికి లెన్ అండ్ లెంగ్త్ మార్చడంలో నైపుణ్యం ఉంది. అయితే ఎక్కువగా టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఆడటం వల్లే అతడికి ఈ నైపుణ్యం వచ్చింది. యార్కర్, లెంగ్త్ బాల్, షార్ట్ బాల్ ఇలా ఏ విధంగా అయినా బౌలింగ్ చేయగల కెపాసిటీ భువీకి ఉంది. టీ20లో ఇదే అత్యంత ముఖ్యం కూడా. ఓసారి భువీ కెరీర్ను గమనిస్తే, 2011 నుంచి ఇప్పటిదాకా అతడు 215 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఎకానమీ రేట్ 7.7 కంటే తక్కువగానే ఉంది. మ్యాచ్లో ఏ దశలోనైనా సరే, క్రీజులో ఎంతటి స్టార్ బ్యాటర్ ఉన్నా సరే భువీ బౌలింగ్ చేస్తూనే ఉంటాడు. అయితే ఎప్పుడు కూడా భువీ కలత చెందినట్లు మీరు చూసి ఉండరు. ఇక పరుగులు అంటారా, ప్రతీ బౌలర్ రన్స్ ఇస్తాడు. అది సహజమే. కానీ సుమారు 199 మ్యాచ్లలో బౌలింగ్ చేసిన భువనేశ్వర్ కేవలం ఎనిమిదిసార్లు 50+ పరుగులు ఇచ్చాడు" అని కార్తిక్ అన్నాడు.
అదే లాస్ట్
కాగా, భువనేశ్వర్ చివరిసారిగా 2022లో భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఆ ఏడాది నవంబర్లో న్యూజిలాండ్తో జరిగిన టీ20 మ్యాచ్లో ఆడాడు. ఈ మ్యాచ్లో నాలుగు ఓవర్ల కోటాలో వికెట్ లేకుండా 35 పరుగులు ఇచ్చాడు. ఇక ఆ తర్వాత భువీ భారత జట్టులో చోటు కోల్పోయాడు. ఇప్పటిదాకా అతడు అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడలేదు. ఇక ప్రస్తుతం భువీ వయసు 36ఏళ్లు. మరి టీ20 అంటే పోటీ తీవ్రంగా ఉండే ఈ ఫార్మాట్లోకి అతడిని సెలక్టర్లు ఎంపిక చేస్తారా? అనేది ఆసక్తికరం!
