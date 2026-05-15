ముంబయి హార్దిక్ పాండ్యను వదిలేయాల్సిందేనా? డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో ఏం జరుగుతోంది? సెహ్వాగ్ షాకింగ్ కామెంట్స్
హార్దిక్ పాండ్యను ముంబయి ఇండియన్స్ రిలీజ్ చేయాలన్న సెహ్వాగ్- రిషబ్ పంత్ లాగే హార్దిక్ కూడా రూ. 27 కోట్ల విలువైన ప్లేయర్ అని ప్రశంస
Published : May 15, 2026 at 12:35 PM IST
Virender Sehwag Comments on Hardik : ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో ముంబయి ఇండియన్స్ పరిస్థితి నిరాశజనకంగా ఉంది. ఆట కంటే కూడా జట్టు లోపల జరుగుతున్న పరిణామాలు ఇప్పుడు క్రికెట్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. ముఖ్యంగా కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్య చుట్టూ ఏదో ఒక వివాదం తిరుగుతూనే ఉంది. నిన్న పంజాబ్ కింగ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో హార్దిక్ ఆడకపోవడంపై రకరకాల చర్చలు మొదలయ్యాయి. అధికారికంగా వెన్నునొప్పి అని చెబుతున్నా, తెర వెనుక కథ వేరే ఉందనే ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో టీమిండియా మాజీ ఓపెనర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ముంబయి మేనేజ్మెంట్ హార్దిక్ విషయంలో ఒక కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి అని సెహ్వాగ్ సూచించారు. అసలు ఆ రూమర్స్ ఏంటి? సెహ్వాగ్ ఎందుకు అలా అన్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
డ్రెస్సింగ్ రూమ్ గొడవలు నిజమైతే
ముంబయి ఇండియన్స్ డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో హార్దిక్ పాండ్యకు, మిగిలిన ఆటగాళ్లకు మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయనే వార్తలు గత కొంతకాలంగా వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై సెహ్వాగ్ స్పందిస్తూ ఒకవేళ ఈ రూమర్స్ నిజమైతే ముంబయి ఇండియన్స్ వెంటనే హార్దిక్ను జట్టు నుంచి రిలీజ్ చేయాలి అని అభిప్రాయపడ్డారు. జట్టులో క్రమశిక్షణ, సమన్వయం లేనప్పుడు ఎంతటి స్టార్ ప్లేయర్ ఉన్నా ప్రయోజనం ఉండదు అని సెహ్వాగ్ పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ వార్తలు నిజమో కాదో తనకు తెలియదని, ఒకవేళ నిజం అని తేలితే మాత్రం కఠినంగా ఉండాలి అని ముంబయికి సూచించారు.
బుమ్రా కెప్టెన్సీలో ముంబయి విక్టరీ
పంజాబ్ కింగ్స్తో జరిగిన కీలక మ్యాచ్లో హార్దిక్ పాండ్యతో పాటు సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా ఆడలేదు. దీంతో జస్ప్రీత్ బుమ్రా జట్టు పగ్గాలు చేపట్టారు. బుమ్రా కెప్టెన్సీలో ముంబయి అద్భుత విజయాన్ని అందుకుని ఈ సీజన్లో నాలుగో గెలుపును నమోదు చేసింది. హార్దిక్ లేకపోయినా జట్టు గెలవడంతో, ఆయన అవసరం టీమ్కు ఉందా లేదా అన్న చర్చ మొదలైంది. అయితే సెహ్వాగ్ మాత్రం క్రికెట్ పరంగా చూస్తే హార్దిక్ చాలా విలువైన ప్లేయర్ అని, కేవలం ఆటను బట్టి చూస్తే ఆయనను కచ్చితంగా రిటైన్ చేసుకోవాలి అని అన్నారు.
హార్దిక్ 16 కోట్ల ప్లేయర్ కాదు
సెహ్వాగ్ తన వివరణలో హార్దిక్ పాండ్య మార్కెట్ వాల్యూ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం ఐపీఎల్లో రిషబ్ పంత్ 27 కోట్లతో అత్యంత ఖరీదైన ఆటగాడిగా ఉన్నారు. హార్దిక్కు ఇప్పుడు వస్తున్న 16 కోట్లు చాలా తక్కువ అని, నిజానికి అతను కూడా 27 కోట్ల విలువైన ఆటగాడే అని సెహ్వాగ్ ప్రశంసించారు. హార్దిక్ గతంలో ముంబయిలో సాధారణ ప్లేయర్గా ఉన్నప్పుడు కూడా అద్భుతంగా రాణించారు అని, ఆయన ఆల్రౌండ్ ప్రతిభ జట్టుకు ఎప్పుడూ అవసరమే అని సెహ్వాగ్ గుర్తు చేశారు.
విభేదాలు ఉంటే పరిష్కరించుకోవాలి
డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో తేడాలు ఉన్నాయనే వార్తలను సెహ్వాగ్ కొట్టిపారేయలేదు. ఒకవేళ చిన్న చిన్న మనస్పర్థలు ఉంటే వాటిని కూర్చుని మాట్లాడుకుని పరిష్కరించుకోవాలి అని ముంబయికి సలహా ఇచ్చారు. "క్రికెట్ అనేది టీమ్ గేమ్ అక్కడ విభేదాలకు తావు ఉండకూడదు. హార్దిక్ పాండ్య వంటి క్వాలిటీ ప్లేయర్ ముంబయిలో ఉండటం జట్టుకు ఎంతో బలం. వ్యక్తిగత ఇగోలను పక్కన పెట్టి జట్టు కోసం ఆడాలి" అని సెహ్వాగ్ సూచించారు. సమస్యలు ఉన్నా వాటిని పరిష్కరించి హార్దిక్ సేవలను వాడుకోవడమే తెలివైన పని అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
వెన్నునొప్పి నిజమేనా
పంజాబ్తో మ్యాచ్కు హార్దిక్ దూరం అవ్వడంపై మేనేజ్మెంట్ చెబుతున్న కారణాలను చాలామంది నమ్మడం లేదు. కేవలం వెన్నునొప్పి వల్లనే అతను ఆడలేదా లేక కావాలనే పక్కన పెట్టారా అన్న అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. హార్దిక్ కనిపించకపోవడం బుమ్రా కెప్టెన్గా రాణించడం, జట్టు గెలవడం ఈ అనుమానాలను మరింత బలపరుస్తున్నాయి. ముంబయికి ఇంకా రెండు మ్యాచులు మిగిలి ఉన్నాయి. ఈ మ్యాచులలో హార్దిక్ తిరిగి జట్టులోకి వస్తారా లేదా అన్నది ఇప్పుడు ఉత్కంఠగా మారింది. ఒకవేళ ఆయన ఆడకపోతే ఇక ముంబయిలో హార్దిక్ కెరీర్ ముగిసినట్లే అనే కామెంట్స్ బలంగా వినిపిస్తున్నాయి.
ముంబయి ఇండియన్స్ భవిష్యత్తు ఏంటి?
సెహ్వాగ్ లాంటి సీనియర్ క్రికెటర్ హార్దిక్ను రిలీజ్ చేయాలి అని అనడం ముంబయి ఫ్యాన్స్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. వచ్చే ఏడాది మెగా వేలం ఉన్న నేపథ్యంలో ముంబయి ఎవరిని రిటైన్ చేసుకుంటుంది అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. రోహిత్ శర్మ, బుమ్రా, సూర్యకుమార్ యాదవ్ వంటి స్టార్ ప్లేయర్స్ ఉన్న జట్టులో హార్దిక్ నాయకత్వంపై వ్యతిరేకత ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. మరి మేనేజ్మెంట్ సెహ్వాగ్ అన్నట్లుగా హార్దిక్ను వదిలేస్తుందా లేక విభేదాలను సెట్ చేసి మళ్ళీ ఆయనకే పగ్గాలు ఇస్తుందా అన్నది వేచి చూడాలి.
