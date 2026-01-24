బంగ్లాదేశ్కు భారీ షాక్- T20 వరల్డ్కప్ నుంచి ఔట్- టోర్నీలోకి స్కాట్లాండ్!
Published : January 24, 2026 at 4:56 PM IST
Bangladesh T20 World Cup : బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డుకు భారీ షాక్ తగిలింది. టీ20 వరల్డ్కప్ నుంచి బంగ్లాదేశ్ను ఐసీసీ తొలగించింది. బంగ్లా స్థానంలో స్కాట్లాండ్కు ప్రపంచకప్లో పాల్గొనే అవకాశం ఇచ్చింది. దీంతో గ్రూప్ సీలో బంగ్లాదేశ్కు బదులుగా స్కాట్లాండ్ చేరింది. కాగా, భద్రతా పరమైన కారణాలు సాకుగా చూపుతూ భారత్లో ప్రపంచకప్ ఆడేందుకు బంగ్లాదేశ్ నిరాకరించింది. తమ మ్యాచ్లు శ్రీలంక వేదికగా నిర్వహించాలని ఐసీసీకి విజ్ఞప్తి చేసింది. అయితే బీసీబీ విజ్ఞప్తిని ఐసీసీ తిరస్కరించింది. భారత్లో భద్రత పరంగా ఎలాంటి ఆందోళనలు లేవని ఐసీసీ నిర్థరించింది. అయినప్పటికీ బంగ్లా మొండి పట్టు వీడకపోవడంతో టోర్నీ నుంచి తప్పించి, స్కాట్లాండ్కు టోర్నీలో ఆడే అవకాశం ఇచ్చింది.
కాగా, ఫిబ్రవరి 7 నుంచి భారత్, శ్రీలంక సంయుక్త వేదికలుగా టీ 20 ప్రపంచకప్ జరగనుంది.
🚨 SCOTLAND HAVE REPLACED BANGLADESH IN THE 2026 T20 WORLD CUP. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 24, 2026
- Scotland will be placed in Group C with England, West Indies, Italy and Nepal. (Cricbuzz). pic.twitter.com/gWjBHzhe7A