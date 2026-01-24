ETV Bharat / sports

బంగ్లాదేశ్​కు భారీ షాక్- T20 వరల్డ్​కప్​ నుంచి ఔట్- టోర్నీలోకి స్కాట్లాండ్!

టీ 20 ప్రపంచకప్‌లో బంగ్లాదేశ్‌కు షాకిచ్చిన ఐసీసీ - బంగ్లా స్థానంలో స్కాట్లాండ్‌కు అవకాశం

T20 WC 2026
T20 WC 2026 (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 24, 2026 at 4:56 PM IST

Bangladesh T20 World Cup : బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డుకు భారీ షాక్ తగిలింది. టీ20 వరల్డ్​కప్​ నుంచి బంగ్లాదేశ్​ను ఐసీసీ తొలగించింది. బంగ్లా స్థానంలో స్కాట్లాండ్​కు ప్రపంచకప్​లో పాల్గొనే అవకాశం ఇచ్చింది. దీంతో గ్రూప్ సీలో బంగ్లాదేశ్​కు బదులుగా స్కాట్లాండ్​ చేరింది. కాగా, భద్రతా పరమైన కారణాలు సాకుగా చూపుతూ భారత్‌లో ప్రపంచకప్‌ ఆడేందుకు బంగ్లాదేశ్‌ నిరాకరించింది. తమ మ్యాచ్​లు శ్రీలంక వేదికగా నిర్వహించాలని ఐసీసీకి విజ్ఞప్తి చేసింది. అయితే బీసీబీ విజ్ఞప్తిని ఐసీసీ తిరస్కరించింది. భారత్​లో భద్రత పరంగా ఎలాంటి ఆందోళనలు లేవని ఐసీసీ నిర్థరించింది. అయినప్పటికీ బంగ్లా మొండి పట్టు వీడకపోవడంతో టోర్నీ నుంచి తప్పించి, స్కాట్లాండ్​కు టోర్నీలో ఆడే అవకాశం ఇచ్చింది.

కాగా, ఫిబ్రవరి 7 నుంచి భారత్‌, శ్రీలంక సంయుక్త వేదికలుగా టీ 20 ప్రపంచకప్‌ జరగనుంది.

