చరిత్ర సృష్టించిన స్కాట్లాండ్- తొలి టీమ్గా అరుదైన రికార్డ్!
భారీ తేడాతో ఇటలీపై స్కాట్లాండ్ గ్రాండ్ విక్టరీ- టీ20 వరల్డ్కప్లో సూపర్ రికార్డ్- ఆడిన రెండో మ్యాచ్లోనే అరుదైన ఘనత
Published : February 9, 2026 at 3:19 PM IST
Scotland vs Italy World Cup : టీ20 వరల్డ్కప్లో అనూహ్యంగా అవకాశం దక్కించుకున్న పసికూన స్కాట్లాండ్ చరిత్ర సృష్టించింది. సోమవారం ఇటలీతో జరిగిన మ్యాచ్లో స్కాట్లాండ్ 207 పరుగులు చేసింది. దీంతో టీ20 వరల్డ్కప్ చరిత్రలో అరుదైన ఘనత సాధించింది. అదీనూ తాము ఈ టోర్నీలో ఆడిన రెండో మ్యాచ్లోనే ఈ రికార్డు కొట్టడం విశేషం. మరి ఆ రికార్డ్ ఏంటంటే?
ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన స్కాట్లాండ్ బ్యాటర్లు ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్తో రెచ్చిపోయారు. ఓపెనర్ జార్జ్ మున్సీ (84 పరుగులు), బ్రెండన్ మెక్ముల్లెన్ (41 పరుగులు, 18 బంతుల్లోనే), మైకెల్ లీస్క్ (22 పరుగులు, 5 బంతుల్లోనే) రఫ్పాడించారు. మిచెల్ జోన్స్ (37 పరుగులు) రాణించాడు. స్కాట్లాండ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి 207 పరుగులు చేసింది. దీంతో టీ20 వరల్డ్కప్లో 200+ పరుగులు చేసిన తొలి అసోసియేట్ టీమ్ (టెస్టు హోదా లేని జట్టు)గా రికార్డు సృష్టించింది.
ఈ క్రమంలోనే యూఎస్ఏ (197-3) రికార్డ్ను బ్రేక్ చేసింది. 2024లో కెనడాపై యూఎస్ఏ 197-3 స్కోర్ చేసింది. ఈ మ్యాచ్కు ముందు ఇదే టీ20 వరల్డ్కప్లో అసోసియేట్ టీమ్ చేసిన అత్యధిక స్కోర్గా ఉంది. తాజాగా ఆ రికార్డ్ను స్కాట్లాండ్ బ్రేక్ చేసింది.
టీ20 ప్రపంచ కప్లలో అసోసియేట్ జట్లు చేసిన అత్యధిక స్కోర్లు
- 207/4 - స్కాట్లాండ్ వర్సెస్ ఇటలీ- కోల్కతా, 2026 (తొలి ఇన్నింగ్స్)
- 197/3 - యూఎస్ఏ వర్సెస్ కెనడా- డల్లాస్, 2024 (రెండో ఇన్నింగ్స్)
- 194/5 - కెనడా వర్సెస్ యూఎస్ఏ- డల్లాస్, 2024 (తొలి ఇన్నింగ్స్)
- 193/4 - నెదర్లాండ్స్ వర్సెస్ ఐర్లాండ్- సిల్హెట్, 2014 (రెండో ఇన్నింగ్స్)
- 189/4 - ఐర్లాండ్ వర్సెస్ నెదర్లాండ్స్- సిల్హెట్, 2014 (తొలి ఇన్నింగ్స్)
ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, స్కాట్లాండ్ 73 పరుగుల భారీ తేడాతో నెగ్గి ఈ టోర్నీలో బోణీ కొట్టింది. 208 పరుగుల ఛేదనలో ఇటలీ 16.4 ఓవర్లలో 134 పరుగులు చేసింది. ఛేదనలో తొలి బంతికే ఓపెనర్ జస్టిన్ మోస్కా (0) లీస్క్ బౌలింగ్లో ఔట్ అయ్యాడు. బెన్ మానేటి (52 పరుగులు) హఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. హర్రీ మానేటి (37 పరుగులు), జేజే సమ్స్ (22 పరుగులు) రాణించినా మాత్రమే రాణించారు. అయితే 12 ఓవర్లు ముగిసేసరికి ఇటలీ 114-3తో పటిష్ఠంగానే నిలిచింది.
కానీ, ఆ తర్వాతే అసలు ఆట మొదలైంది. స్కాట్లాండ్ బౌలర్లు పట్టుబిగించి వరుసగా వికెట్లు కూల్చారు. వరుసగా 14 ఓవర్లో ఒకటి, 15వ ఓవర్లో రెండు, 16 ఓవర్లో ఒకటి, 17వ ఓవర్లో రెండు వికెట్లు పడ్డాయి. అంటే చివరి 7 వికెట్లను ఇటలీ జట్టు కేవలం 21 పరుగుల వ్యవధిలో కోల్పోయింది. దీంతో స్కాట్లాండ్ భారీ విజయం ఖాతాలో వేసుకుంది. మైకెల్ లీస్క్ 4, మార్క్ వాట్ 2, బ్రాడ్, బ్రాడ్ వీల్, డావిసన్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. అటు బ్యాటు, ఇటు బంతితో రాణించిన మైకెల్ లీస్క్కు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు లభించింది.
T20 ప్రపంచ కప్లలో అసోసియేట్ జట్టు సాధించిన అతిపెద్ద విజయం (పరుగుల పరంగా)
80 పరుగులు - నేపాల్ వర్సెస్ హాంకాంగ్- చిట్టగాంగ్, 2014
73 పరుగులు - స్కాట్లాండ్ వర్సెస్ ఇటలీ- కోల్కతా, 2026*
59 పరుగులు - ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వర్సెస్ జింబాబ్వే- నాగ్పూర్, 2016
55 పరుగులు - నమీబియా వర్సెస్ శ్రీలంక- గీలాంగ్, 2022
టీ20 ప్రపంచకప్లో ఐర్లాండ్పై శ్రీలంక విజయం