చరిత్ర సృష్టించిన స్కాట్లాండ్- తొలి టీమ్​గా అరుదైన రికార్డ్!

భారీ తేడాతో ఇటలీపై స్కాట్లాండ్ గ్రాండ్ విక్టరీ- టీ20 వరల్డ్​కప్​లో సూపర్ రికార్డ్- ఆడిన రెండో మ్యాచ్​లోనే అరుదైన ఘనత

Scotland vs Italy
Scotland vs Italy (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 9, 2026 at 3:19 PM IST

3 Min Read
Scotland vs Italy World Cup : టీ20 వరల్డ్​కప్​లో అనూహ్యంగా అవకాశం దక్కించుకున్న పసికూన స్కాట్లాండ్ చరిత్ర సృష్టించింది. సోమవారం ఇటలీతో జరిగిన మ్యాచ్​లో స్కాట్లాండ్​ 207 పరుగులు చేసింది. దీంతో టీ20 వరల్డ్​కప్ చరిత్రలో అరుదైన ఘనత సాధించింది. అదీనూ తాము ఈ టోర్నీలో ఆడిన రెండో మ్యాచ్​లోనే ఈ రికార్డు కొట్టడం విశేషం. మరి ఆ రికార్డ్ ఏంటంటే?

ఈ మ్యాచ్​లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన స్కాట్లాండ్ బ్యాటర్లు ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్​తో రెచ్చిపోయారు. ఓపెనర్ జార్జ్ మున్సీ (84 పరుగులు), బ్రెండన్ మెక్​ముల్లెన్ (41 పరుగులు, 18 బంతుల్లోనే), మైకెల్ లీస్క్ (22 పరుగులు, 5 బంతుల్లోనే) రఫ్పాడించారు. మిచెల్ జోన్స్ (37 పరుగులు) రాణించాడు. స్కాట్లాండ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి 207 పరుగులు చేసింది. దీంతో టీ20 వరల్డ్​కప్​లో 200+ పరుగులు చేసిన తొలి అసోసియేట్ టీమ్ (టెస్టు హోదా లేని జట్టు)గా రికార్డు సృష్టించింది.

ఈ క్రమంలోనే యూఎస్​ఏ (197-3) రికార్డ్​ను బ్రేక్ చేసింది. 2024లో కెనడాపై యూఎస్​ఏ 197-3 స్కోర్ చేసింది. ఈ మ్యాచ్​కు ముందు ఇదే టీ20 వరల్డ్​కప్​లో అసోసియేట్ టీమ్ చేసిన అత్యధిక స్కోర్​గా ఉంది. తాజాగా ఆ రికార్డ్​ను స్కాట్లాండ్ బ్రేక్ చేసింది.

టీ20 ప్రపంచ కప్‌లలో అసోసియేట్ జట్లు చేసిన అత్యధిక స్కోర్లు

  • 207/4 - స్కాట్లాండ్ వర్సెస్ ఇటలీ- కోల్‌కతా, 2026 (తొలి ఇన్నింగ్స్)
  • 197/3 - యూఎస్ఏ వర్సెస్ కెనడా- డల్లాస్, 2024 (రెండో ఇన్నింగ్స్)
  • 194/5 - కెనడా వర్సెస్ యూఎస్ఏ- డల్లాస్, 2024 (తొలి ఇన్నింగ్స్)
  • 193/4 - నెదర్లాండ్స్ వర్సెస్ ఐర్లాండ్- సిల్హెట్, 2014 (రెండో ఇన్నింగ్స్)
  • 189/4 - ఐర్లాండ్ వర్సెస్ నెదర్లాండ్స్- సిల్హెట్, 2014 (తొలి ఇన్నింగ్స్)

ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, స్కాట్లాండ్​ 73 పరుగుల భారీ తేడాతో నెగ్గి ఈ టోర్నీలో బోణీ కొట్టింది. 208 పరుగుల ఛేదనలో ఇటలీ 16.4 ఓవర్లలో 134 పరుగులు చేసింది. ఛేదనలో తొలి బంతికే ఓపెనర్ జస్టిన్ మోస్కా (0) లీస్క్ బౌలింగ్​లో ఔట్ అయ్యాడు. బెన్ మానేటి (52 పరుగులు) హఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. హర్రీ మానేటి (37 పరుగులు), జేజే సమ్స్ (22 పరుగులు) రాణించినా మాత్రమే రాణించారు. అయితే 12 ఓవర్లు ముగిసేసరికి ఇటలీ 114-3తో పటిష్ఠంగానే నిలిచింది.

కానీ, ఆ తర్వాతే అసలు ఆట మొదలైంది. స్కాట్లాండ్ బౌలర్లు పట్టుబిగించి వరుసగా వికెట్లు కూల్చారు. వరుసగా 14 ఓవర్లో ఒకటి, 15వ ఓవర్లో రెండు, 16 ఓవర్లో ఒకటి, 17వ ఓవర్లో రెండు వికెట్లు పడ్డాయి. అంటే చివరి 7 వికెట్లను ఇటలీ జట్టు కేవలం 21 పరుగుల వ్యవధిలో కోల్పోయింది. దీంతో స్కాట్లాండ్ భారీ విజయం ఖాతాలో వేసుకుంది. మైకెల్ లీస్క్ 4, మార్క్ వాట్ 2, బ్రాడ్, బ్రాడ్ వీల్, డావిసన్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. అటు బ్యాటు, ఇటు బంతితో రాణించిన మైకెల్ లీస్క్​కు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు లభించింది.

T20 ప్రపంచ కప్‌లలో అసోసియేట్ జట్టు సాధించిన అతిపెద్ద విజయం (పరుగుల పరంగా)

80 పరుగులు - నేపాల్ వర్సెస్ హాంకాంగ్- చిట్టగాంగ్, 2014

73 పరుగులు - స్కాట్లాండ్ వర్సెస్ ఇటలీ- కోల్‌కతా, 2026*

59 పరుగులు - ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వర్సెస్ జింబాబ్వే- నాగ్‌పూర్, 2016

55 పరుగులు - నమీబియా వర్సెస్ శ్రీలంక- గీలాంగ్, 2022

