'జై షా ఫోన్ చేసి చెప్పారు- మాకు ఇది గోల్డెన్ ఛాన్స్!'- వరల్డ్​కప్​ ఎంపిక​​పై స్కాట్లాండ్ రియాక్షన్

సూపర్ ఛాన్స్- వరల్డ్​కప్​లో బంగ్లా స్థానాన్ని భర్తీ చేయనున్న స్కాట్లాండ్​- ఐసీసీకి థాంక్స్ చెప్పిన బోర్డు చీఫ్

Scotland Criket Team
Scotland Criket Team (Source : Scotland Criket 'x' Post)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 25, 2026 at 1:10 PM IST

3 Min Read
Scotland Reaction On World Cup Call: బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు తీసుకున్న నిర్ణయం స్కాట్లాండ్ క్రికెట్ జట్టుకు కలిసొచ్చిందనే చెప్పవచ్చు. భద్రత కారణాలతో వరల్డ్​కప్​లో ఆడేందుకు భారత్​కు రావడానికి నిరాకరించిన బంగ్లాను ఐసీసీ టోర్నీ నుంచి తొలగించింది. ఆ స్థానంలో ర్యాంకింగ్స్​ ప్రకారం స్కాట్లాండ్​ను ఎంపిక చేసింది. దీంతో అసలు రేస్​లోనే లేని జట్టు ఏకంగా టోర్నమెంట్​కు దూసుకొచ్చింది. మరి దీనిపై స్కాట్లాండ్ రియాక్షన్ ఏంటంటే?

బంగ్లా స్థానాన్ని తమ జట్టుతో రిప్లేస్​ చేస్తున్నట్లు ఐసీసీ ప్రకటించగానే స్కాట్లాండ్ సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్ట్ షేర్ చేసింది. తమ జట్టు స్టార్ ఆటగాళ్లు ప్రాక్టీస్​ చేస్తున్న ఫొటోలు షేర్ చేసింది. దీనికి 'ఎల్లప్పుడూ సిద్దమే' అంటూ క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చింది. అంతేకాకుండా వరల్డ్​కప్​లో పాల్గొనేందుకు తమ జట్టుతో కలిసి భారత్​కు వచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటుంది. దీనిపై స్కాట్లాండ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రూడీ లిండ్‌బ్లేడ్ (Trudy Lindblade) శనివారం మాట్లాడారు. తమ జట్టును వరల్డ్​కప్​ టోర్నీకి ఆహ్వానించినందుకు ఐసీసీకి ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

'టీ20 వరల్డ్​కప్​లో ఆడేందుకు మా జట్టు సిద్ధంగా ఉందా? అంటూ ఇవాళ ఉదయమే మాకు మెసేజ్ వచ్చింది. దీనికి మేం వెంటనే ఓకే చెప్పేశాం. ఈ ఆహ్వానాన్ని అందించినందుకు ఐసీసీకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. ప్రపంచ వేదికపై పోటీ పడటానికి స్కాట్లాండ్ ఆటగాళ్లకు ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. అయితే కొన్ని సవాళ్లు, ప్రతికూలత అంశాల మధ్య ఈ ఛాన్స్ దక్కిందని మాకు తెలుసు. పలు పర్యటనల్లో ఆడేందుకు మా జట్టు కొన్ని వారాలుగా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది. ఇక వీలైనంత త్వరగా మేం భారత్​కు చేరుకోవడానికి ఏర్పాట్లు ప్రారంభించాం. అక్కడ జరగబోయే ప్రపంచకప్‌లో పాల్గొని, మా వంతు సహకారం అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం' అని ట్రూడీ శనివారం మీడియాతో పేర్కొన్నారు.

జైషా నుంచి ఫోన్!
'ఐసీసీ ఛైర్మన్ జై షా నుంచి నాకు ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. పురుషుల టీ20 ప్రపంచ కప్‌లో ఆడటానికి స్కాట్లాండ్‌ను ఆహ్వానిస్తున్నామని చెప్పారు. మా జట్టు తరపున ఐసీసీ ఆహ్వానాన్ని నేను సంతోషంగా స్వీకరించాను. మా జట్టు వరల్డ్​కప్​లో ఆడటానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ అవకాశం కల్పించిన ఐసీసీకి ధన్యవాదాలు' అని క్రికెట్ స్కాట్లాండ్ ఛైర్మన్ విల్ఫ్ వాల్ష్ (Wilf Walsh) అన్నారు. కాగా, ఈ టోర్నీలో స్కాట్లాండ్ గ్రూప్ సీలో బంగ్లా స్థానంలో ఆడుతుంది. అయితే టోర్నీలో పాల్గొననున్న జట్టును మాత్రం స్కాట్లాండ్ ఇంకా ప్రకటించాల్సి ఉంది.

గత సీజన్​లో భేష్!
కాగా, 2024 వరల్డ్​కప్ టోర్నీలో స్కాట్లాండ్​ మంచి ప్రదర్శన చేసింది. ఆ టోర్నీలో గ్రూప్​ బీ లో ఆడిన స్కాట్లాండ్ నాలుగింట్లో రెండు విజయాలు నమోదు చేసింది. నమీబియా, ఒమన్​తో నెగ్గిన స్కాట్లాండ్​, ఆస్ట్రేలియాతో ఓడింది. ఇంగ్లాండ్​తో ఆడాల్సిన మ్యాచ్ ఫలితం తేలలేదు. దీంతో గ్రూప్ స్టేజ్​ ముగిసేసరికి 5 పాయింట్లతో ఇంగ్లాండ్​తో సమానంగా నిలిచింది. కానీ మెరుగైన రన్​రేట్ కారణంగా ఇంగ్లాండ్ సూపర్ 8కు అర్హత సాధించింది. మరి ఈసారి ఎలాంటి ప్రదర్శన కనబరుస్తుందో అని ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే వచ్చే నెల 07న భారత్, శ్రీలంక సంయుక్త వేదికలుగా ఈ టోర్నీ ప్రారంభం కానుంది.

గ్రూప్ స్టేజ్​లో స్కాట్లాండ్ మ్యాచ్​లు

  • స్కాట్లాండ్ vs వెస్టిండీస్- ఫిబ్రవరి 07- కోల్​కతా
  • స్కాట్లాండ్ vs ఇటలీ- ఫిబ్రవరి 09- కోల్​కతా
  • స్కాట్లాండ్ vs ఇంగ్లాండ్- ఫిబ్రవరి 14- కోల్​కతా
  • స్కాట్లాండ్ vs నేపాల్- ఫిబ్రవరి 17 - ముంబయి

SCOTLAND T20 WORLD CUP MATCHES
T20 WORLD CUP 2026 TEAMS
T20 WORLD CUP SCOTLAND
T20 WORLD CUP BANGLADESH ISSUES
T20 WORLD CUP 2026

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

