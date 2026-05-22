టాప్ 2 ప్లేస్​పై సన్​రైజర్స్ ఫోకస్- అలా జరిగితేనే క్వాలిఫయర్ 1కు ఆరెంజ్​ ఆర్మీ!

బెంగళూరుతో సొంతగడ్డపై కీలక పోరు- టాప్ 2 ప్లేస్​పై గురి పెట్టిన ఆరెంజ్ ఆర్మీ!- అలా జరగాలంటే ఎంత తేడాతో ఆర్సీబీని ఓడించాలంటే?

Published : May 22, 2026 at 12:34 PM IST

SRH vs RCB IPL 2026 : ఈ సీజన్​లో జోరుమీదున్న సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ మరో కీలక పోరకు సిద్ధమైంది. సొంతగడ్డపై రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టుతో అమీతుమీ తేల్చుకునేందుకు రెడీ అయ్యింది. అయితే ఇప్పటికే ప్లేఆఫ్స్​కు అర్హత సాధించిన ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఇప్పుడు టాప్ 2 బెర్త్​పై కన్నేసింది. ఈ మ్యాచ్​లో నెగ్గి టాప్ 2లో స్థానం దక్కించుకొని క్వాలిఫయర్ 1లో ఆడాలని సన్​రైజర్స్ భావిస్తుంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఓడిపోయినా ఫైనల్ చేరేందుకు క్వాలిఫయర్ 2 ఆడే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ప్లేఆఫ్స్​కు క్వాలిఫై అయిన ఏ జట్టైనా టాప్ 2లో ఉండాలని కోరుకుంటుంది.

ప్రస్తుతం టేబుల్​లో 18 పాయింట్లతో ఆర్సీబీ తొలి స్థానంలో ఉండగా అన్నే పాయింట్లతో గుజరాత్ రెండో ప్లేస్​లో కొనసాగుతోంది. అయితే నెట్​ రన్​రేట్ విషయంలో గుజరాత్​ కంటే (+0.695) మెరుగ్గా ఉండడం వల్ల ఆర్సీబీ (+1.065) అగ్రస్థానంలో ఉంది. సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ 16 పాయింట్లు (+0.350)తో మూడో ప్లేస్​లో కొనసాగుతోంది. అయితే ఇవాళ జరగనున్న ఆర్సీబీ- సన్​రైజర్స్​ మ్యాచ్​ ఫలితంతోనే ఈ సీజన్​లో టాప్ 2 జట్ల ఏవో తేలిపోనున్నాయి. మరి సన్​రైజర్స్ టాప్ 2లోకి రావాలంటే ఏం జరగాలంటే?

ఇవీ సమీకరణాలు

  • ఈ మ్యాచ్​లో ఆర్సీబీపై సన్​రైజర్స్ విజయం సాధించాలి. అయితే అది సాదాసీదాగా కాకుండా భారీ విజయం సాధించాలి. ఎందుకంటే నెట్​ రన్​రేట్​లో ఆర్సీబీ కంటే వెనుకంజలో ఉంది కాబట్టి! భారీ విజయం సాధిస్తేనే రన్​రేట్​ విషయంలో ఆర్సీబీని సన్​రైజర్స్ బీట్ చేస్తుంది
  • ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్​లో సన్​రైజర్స్ తొలుత బ్యాటింగ్ చేస్తే కనీసం 87- 89 పరుగుల తేడాతో ఆర్సీబీని ఓడించాల్సి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు సన్​రైజర్స్ 180 - 200 పరుగులు చేస్తే 87 రన్స్​ తేడాతో నెగ్గాలి. లేదా 220- 240 మధ్యలో స్కోర్ చేస్తే 88, 89 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించాల్సి ఉంటుంది
  • లేదంటే హైదరాబాద్ తొలుత బౌలింగ్ చేయాల్సి వస్తే, ఆర్సీబీ జట్టును 161 పరుగుల లోపే కట్టడి చేయాలి. ఈ టార్గెట్​ను సన్​రైజర్స్ 11.1 ఓవర్లోనే ఛేదించాల్సి ఉంటుంది. అలా జరిగితేనే ఆరెంజ్ ఆర్మీ టాప్​ 2​కు వెళ్తుంది. ఆర్సీబీ మూడో స్థానానికి పడిపోతుంది
  • అలా కాకుండా ఈ మ్యాచ్​లో సన్​రైజర్స్ ఓడిపోతే మాత్రం ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్​లో తలపడాల్సి ఉంటుంది. మూడు, నాలుగో స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు ఎలిమినేటర్​లో తలపడతాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్యా నాలుగో స్థానం కోసం రాజస్థాన్​కు ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత వరుసగా పంజాబ్, కోల్​కతా, దిల్లీకి అవకాశం ఉంది

