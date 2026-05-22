టాప్ 2 ప్లేస్పై సన్రైజర్స్ ఫోకస్- అలా జరిగితేనే క్వాలిఫయర్ 1కు ఆరెంజ్ ఆర్మీ!
బెంగళూరుతో సొంతగడ్డపై కీలక పోరు- టాప్ 2 ప్లేస్పై గురి పెట్టిన ఆరెంజ్ ఆర్మీ!- అలా జరగాలంటే ఎంత తేడాతో ఆర్సీబీని ఓడించాలంటే?
Published : May 22, 2026 at 12:34 PM IST
SRH vs RCB IPL 2026 : ఈ సీజన్లో జోరుమీదున్న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ మరో కీలక పోరకు సిద్ధమైంది. సొంతగడ్డపై రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టుతో అమీతుమీ తేల్చుకునేందుకు రెడీ అయ్యింది. అయితే ఇప్పటికే ప్లేఆఫ్స్కు అర్హత సాధించిన ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఇప్పుడు టాప్ 2 బెర్త్పై కన్నేసింది. ఈ మ్యాచ్లో నెగ్గి టాప్ 2లో స్థానం దక్కించుకొని క్వాలిఫయర్ 1లో ఆడాలని సన్రైజర్స్ భావిస్తుంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఓడిపోయినా ఫైనల్ చేరేందుకు క్వాలిఫయర్ 2 ఆడే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ప్లేఆఫ్స్కు క్వాలిఫై అయిన ఏ జట్టైనా టాప్ 2లో ఉండాలని కోరుకుంటుంది.
ప్రస్తుతం టేబుల్లో 18 పాయింట్లతో ఆర్సీబీ తొలి స్థానంలో ఉండగా అన్నే పాయింట్లతో గుజరాత్ రెండో ప్లేస్లో కొనసాగుతోంది. అయితే నెట్ రన్రేట్ విషయంలో గుజరాత్ కంటే (+0.695) మెరుగ్గా ఉండడం వల్ల ఆర్సీబీ (+1.065) అగ్రస్థానంలో ఉంది. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ 16 పాయింట్లు (+0.350)తో మూడో ప్లేస్లో కొనసాగుతోంది. అయితే ఇవాళ జరగనున్న ఆర్సీబీ- సన్రైజర్స్ మ్యాచ్ ఫలితంతోనే ఈ సీజన్లో టాప్ 2 జట్ల ఏవో తేలిపోనున్నాయి. మరి సన్రైజర్స్ టాప్ 2లోకి రావాలంటే ఏం జరగాలంటే?
ఇవీ సమీకరణాలు
- ఈ మ్యాచ్లో ఆర్సీబీపై సన్రైజర్స్ విజయం సాధించాలి. అయితే అది సాదాసీదాగా కాకుండా భారీ విజయం సాధించాలి. ఎందుకంటే నెట్ రన్రేట్లో ఆర్సీబీ కంటే వెనుకంజలో ఉంది కాబట్టి! భారీ విజయం సాధిస్తేనే రన్రేట్ విషయంలో ఆర్సీబీని సన్రైజర్స్ బీట్ చేస్తుంది
- ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్లో సన్రైజర్స్ తొలుత బ్యాటింగ్ చేస్తే కనీసం 87- 89 పరుగుల తేడాతో ఆర్సీబీని ఓడించాల్సి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు సన్రైజర్స్ 180 - 200 పరుగులు చేస్తే 87 రన్స్ తేడాతో నెగ్గాలి. లేదా 220- 240 మధ్యలో స్కోర్ చేస్తే 88, 89 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించాల్సి ఉంటుంది
- లేదంటే హైదరాబాద్ తొలుత బౌలింగ్ చేయాల్సి వస్తే, ఆర్సీబీ జట్టును 161 పరుగుల లోపే కట్టడి చేయాలి. ఈ టార్గెట్ను సన్రైజర్స్ 11.1 ఓవర్లోనే ఛేదించాల్సి ఉంటుంది. అలా జరిగితేనే ఆరెంజ్ ఆర్మీ టాప్ 2కు వెళ్తుంది. ఆర్సీబీ మూడో స్థానానికి పడిపోతుంది
- అలా కాకుండా ఈ మ్యాచ్లో సన్రైజర్స్ ఓడిపోతే మాత్రం ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో తలపడాల్సి ఉంటుంది. మూడు, నాలుగో స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు ఎలిమినేటర్లో తలపడతాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్యా నాలుగో స్థానం కోసం రాజస్థాన్కు ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత వరుసగా పంజాబ్, కోల్కతా, దిల్లీకి అవకాశం ఉంది
