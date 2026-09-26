ఆసియా క్రీడల్లో సావన్ బర్వాల్కు రజత పతకం- మారథాన్లో 44 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత
మహిళల 50 మీటర్ల రైఫిల్ 3 పొజిషన్స్ టీమ్ ఈవెంట్లో తిలోత్తమ సేన్, విదర్స వినోద్, ఆషి చౌక్సీలకు రజత పతకం
Published : September 26, 2026 at 9:04 AM IST
Asian Games 2026 : ఆసియా క్రీడల్లో భారత క్రీడాకారులు మరో రెండు పతకాలను కైవసం చేసుకున్నారు. మారథాన్లో భారత అథ్లెట్ సావన్ బర్వాల్ రజత పతకం దక్కించుకున్నారు. 42.195కిలోమీటర్ల మారథాన్ను 2 గంటల 11 నిమిషాల 37 సెకండ్ల వ్యవధిలో ముగించి సావన్ రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. ఈ విజయంతో 42 ఏళ్ల తర్వాత ఆసియా క్రీడల్లో మారథాన్లో భారత్కు పతకం లభించింది. హిమాచల్ ప్రదేశ్కు సావన్ బర్వాల్ సైన్యంలో హవల్దార్గా సేవలిందిస్తున్నాడు. అటు మహిళల 50 మీటర్ల రైఫిల్ 3 పొజిషన్స్ టీమ్ ఈవెంట్లో తిలోత్తమ సేన్, విదర్స వినోద్, ఆషి చౌక్సీలు రజత పతకం దక్కించుకున్నారు. టీమ్ ఈవెంట్లో భారత జట్టు మొత్తం 1763 పాయింట్లు సాధించి రెండో స్థానంలో నిలిచింది. చైనా బృందం 1773 పాయింట్లతో స్వర్ణ పతకాన్ని సొంతం చేసుకుంది.
🥈 44 YEARS. ONE MAN. ONE HISTORIC SILVER. 🇮🇳— Athletics Federation of India (@afiindia) September 26, 2026
Sawan Barwal has won India's first Asian Games marathon medal since 1982.
⏱️ 2:11:37, a NEW NATIONAL RECORD 🔥
And he's the first Indian ever to win one outside India. Every marathon medal before today was won at home in Delhi:
🏅… pic.twitter.com/vAWZ3cAF3z