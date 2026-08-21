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భారత్​కు షాక్- క్వార్టర్స్​లో సాత్విక్- చిరాగ్ శెట్టి జోడీ ఓటమి- టోర్నీ నుంచి ఔట్

వరల్డ్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్​షిప్​లో భారత్​కు మరో నిరాశ- క్వార్టర్ ఫైనల్​లో ఓడిపోయిన సాత్విక్- చిరాగ్ శెట్టి జోడీ

Satwiksairaj Rankireddy - Chirag Shetty
సాత్విక్ సాయిరాజ్ రంకిరెడ్డి - చిరాగ్ శెట్టి ద్వయం (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2026 at 6:52 PM IST

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Satwiksairaj Rankireddy - Chirag Shetty : బ్యాడ్మింటన్ ప్రపంచ ఛాంపియన్​షిప్​లో భారత షట్లర్లు సాత్విక్ సాయిరాజ్ రంకిరెడ్డి - చిరాగ్ శెట్టి ద్వయం పోరాటం ముగిసింది. శుక్రవారం జరిగిన క్వార్టర్ ఫైనల్​లో సాత్విక్- చిరాగ్ శెట్టి జోడీ ఓడిపోయింది. ఈ ద్వయం వరల్డ్ నెం 3 జోడీ లియాంగ్ వి కెన్- వాంగ్ చంగ్ (చైనా)ను క్వార్టర్స్​లో ఢీ కొట్టింది. వరుస సెట్లలో 18-21 9-21 తేడాతో భారత ద్వయం ఓడిపోయింది. దీంతో వరల్డ్ ఛాంపియన్​షిప్స్​లో మూడో పతకం నెగ్గాలన్న సాత్విక్- చిరాగ్ ఆశలు ఆవిరయ్యాయి.

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