భారత్కు షాక్- క్వార్టర్స్లో సాత్విక్- చిరాగ్ శెట్టి జోడీ ఓటమి- టోర్నీ నుంచి ఔట్
వరల్డ్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్లో భారత్కు మరో నిరాశ- క్వార్టర్ ఫైనల్లో ఓడిపోయిన సాత్విక్- చిరాగ్ శెట్టి జోడీ
Published : August 21, 2026 at 6:52 PM IST
Satwiksairaj Rankireddy - Chirag Shetty : బ్యాడ్మింటన్ ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లో భారత షట్లర్లు సాత్విక్ సాయిరాజ్ రంకిరెడ్డి - చిరాగ్ శెట్టి ద్వయం పోరాటం ముగిసింది. శుక్రవారం జరిగిన క్వార్టర్ ఫైనల్లో సాత్విక్- చిరాగ్ శెట్టి జోడీ ఓడిపోయింది. ఈ ద్వయం వరల్డ్ నెం 3 జోడీ లియాంగ్ వి కెన్- వాంగ్ చంగ్ (చైనా)ను క్వార్టర్స్లో ఢీ కొట్టింది. వరుస సెట్లలో 18-21 9-21 తేడాతో భారత ద్వయం ఓడిపోయింది. దీంతో వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్లో మూడో పతకం నెగ్గాలన్న సాత్విక్- చిరాగ్ ఆశలు ఆవిరయ్యాయి.
BWF World Championships: Indian doubles pair of Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty lost 18-21, 9-21 to China's Liang Weikeng and Wang Chang in the quarterfinals on Friday in New Delhi. pic.twitter.com/nZfoEdQatU— IANS (@ians_india) August 21, 2026