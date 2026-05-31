ETV Bharat / sports

చరిత్ర సృష్టించిన సాత్విక్- చిరాగ్ - సింగపూర్ ఓపెన్ విజేతగా భారత జోడీ!

ఫైనల్​లో అదరగొట్టిన సాత్విక్‌ - చిరాగ్ శెట్టి జోడీ- తొలిసారి సింగపూర్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ విజేతగా నిలిచిన భారత్ జోడీ

Satwik-Chirag Shetty
Satwik-Chirag Shetty (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 31, 2026 at 5:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Satwik-Chirag Shetty : భారత బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ జోడీ సాత్విక్‌ సాయిరాజ్ - చిరాగ్ శెట్టి నయా చరిత్ర సృష్టించింది. కెరీర్​లో తొలిసారి సింగపూర్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ టైటిల్ నెగ్గింది. సింగపూర్ వేదికగా తాజాగా జరిగిన పురుషుల బ్యాడ్మింటన్ డబుల్స్​ ఫైనల్​లో సాత్విక్- చిరాగ్ జోడీ, ఇండోనేసియా ద్వయాన్ని ఓడించింది. ప్రత్యర్థి ఫజార్ అల్ఫియాన్ - ముహమ్మద్ రియాన్​పై భారత్ జోడీ 18-21, 21-17, 21-16 తేడాతో విజయం సాధించి విజేతగా నిలిచింది.

TAGGED:

SATWIK CHIRAG SHETTY TITLE
SINGAPORE OPEN 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.