చరిత్ర సృష్టించిన సాత్విక్- చిరాగ్ - సింగపూర్ ఓపెన్ విజేతగా భారత జోడీ!
ఫైనల్లో అదరగొట్టిన సాత్విక్ - చిరాగ్ శెట్టి జోడీ- తొలిసారి సింగపూర్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ విజేతగా నిలిచిన భారత్ జోడీ
Published : May 31, 2026 at 5:24 PM IST
Satwik-Chirag Shetty : భారత బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ జోడీ సాత్విక్ సాయిరాజ్ - చిరాగ్ శెట్టి నయా చరిత్ర సృష్టించింది. కెరీర్లో తొలిసారి సింగపూర్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ టైటిల్ నెగ్గింది. సింగపూర్ వేదికగా తాజాగా జరిగిన పురుషుల బ్యాడ్మింటన్ డబుల్స్ ఫైనల్లో సాత్విక్- చిరాగ్ జోడీ, ఇండోనేసియా ద్వయాన్ని ఓడించింది. ప్రత్యర్థి ఫజార్ అల్ఫియాన్ - ముహమ్మద్ రియాన్పై భారత్ జోడీ 18-21, 21-17, 21-16 తేడాతో విజయం సాధించి విజేతగా నిలిచింది.