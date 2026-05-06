'అందరి ఫోకస్ ఐపీఎల్, పాలిటిక్స్​పైనే ఉంది- మెడల్ సాధించినా బ్యాడ్మింటన్​కు గుర్తింపు లేదు'- షట్లర్ సాత్విక్ నిరాశ!

థామస్ కప్​లో బ్రాంజ్ మెడల్ సాధించిన భారత్- ఇంత సాధించిన గుర్తింపు దక్కడం లేదని స్టార్ షట్లర్ సాత్విక్ అసంతృప్తి!

Published : May 6, 2026 at 4:01 PM IST

Updated : May 6, 2026 at 4:07 PM IST

Satwik- Chirag Thomas Cup 2026 : 2026 థామస్ కప్ టోర్నమెంట్​లో కాంస్య పతకం సాధించినప్పటికీ తమకు తగిన గుర్తింపు దక్కలేదని భారత స్టార్ షట్లర్ సాత్విక్ సాయిరాజ్‌ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. ప్రతిష్ఠాత్మక టోర్నీలో పతకం సాధించి స్వదేశానికి వస్తే, ఎయిర్​పోర్టులో కనీసం స్వాగతం కూడా లభించలేదని అన్నాడు. అభిమానులు ఎవరు కూడా స్వాగతం పలికేందుకు ఎయిర్​పోర్టుకు రాకపోవడం తనను ఎంతో బాధించిందని సాత్విక్ అన్నాడు. అందుకే భవిష్యత్తులో తన పిల్లలను బ్యాడ్మింటన్ ఆడించనని తెలిపాడు.

ఐపీఎల్- పాలిటిక్స్​పైనే ఫోకస్!
బ్యాడ్మింటన్​కు గుర్తింపు లభించడం లేదని సాత్విక్ అభిప్రాయపడ్డాడు. దేశ ప్రజలు కూడా ప్రస్తుతం క్రికెట్ (ఐపీఎల్), రాజకీయాలపైనే ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్నారని అన్నాడు. ఈ పరిణామాలు చూస్తుంటే, భారత్​లో బ్యాడ్మింటన్‌ ఆటను ప్రొఫెషన్‌ల్ గేమ్‌గా చూడడం లేదా? అనే సందేహం కలుగుతుందని అన్నాడు. ఈ మేరకు తాజాగా డెన్మార్క్​ నుంచి భారత్​కు వచ్చిన సాత్విక్​ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

'మాకూ సంబరాలు చేసుకోవాలని ఉంటుంది'
'ఏడు గంటలు జర్నీ చేసి జర్మనీ నుంచి హైదరాబాద్‌ చేరుకున్నాం. మేం థామస్ కప్ జెర్సీలను ధరించి ఉన్నాం. అయినప్పటికీ జర్మనీ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ఒక్కరు కూడా మీరెవరు? ఆ పతకాలు ఏంటి? అని కూడా మమ్మల్ని అడగలేదు. అక్కడ ఇండియన్స్​, అందులో కొందరు మన తెలుగు వాళ్లు కూడా ఉన్నారు. అయితే ప్రస్తుతం అందరూ ఐపీఎల్, పాలిటిక్స్​పైనే దృష్టి పెడుతున్నారు. వాటితోనే బిజీగా ఉన్నారు. మేం 2022లో గోల్డ్ మెడల్ తీసుకొచ్చాం. అప్పుడు కూడా ఇదే పరిస్థితి ఎదుర్కొన్నాం. కానీ ఇలాంటి గొప్ప విజయాలు సాధించినప్పుడు ఘనంగా సంబరాలు చేసుకోవాలని ఉంటుంది'

'మా క్యాబ్​లు మేమే బుక్ చేసుకొని వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి'
'ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ ఎయిర్​పోర్టులో కూడా మమ్మల్సిన ఎవరూ గుర్తించలేదు. జట్టులోని ఆటగాళ్లు శ్రీరాంత్, ప్రణయ్, ధ్రువ్ ఇలా అందరూ ఎయిర్​పోర్ట్​కు రాగానే ఎవరి క్యాబ్ వాళ్లే బుక్‌ చేసుకుని వెళ్లిపోయారు. నాకోసం నా ఫ్రెండ్స్​ వచ్చారు. స్టార్ అథ్లెట్లు కూడా క్యాబ్స్ బుక్ చేసుకుంటూ కనిపించారు. ప్రస్తుతం ఇలా ఉంది పరిస్థితి. కానీ సంబరాలు చేసుకునే అవకాశాలు తరచూ రావు. అది అభిమానులకు తెలియడం లేదు' అని సాత్విక్ అన్నాడు.

'నా పిల్లలను బ్యాడ్మింటన్ ఆడించను!'
' బ్యాడ్మింటన్ టోర్నీల్లో కాంపిటీషన్ తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి టోర్నీల్లో గాయపడితే, రిప్లేస్​మెంట్​గా ఆడేందుకు ఇంకో ప్లేయర్ ఉండడు. ముఖ్యంగా టీమ్‌ ఈవెంట్స్‌లో చాలా ఒత్తిడి ఉంటుంది. సపోర్ట్ కూడా ఉండదు. అయినప్పటికీ పతకాలు గెలిచినా గుర్తింపు ఉండడం లేదు. అందుకే ఫ్యూచర్​లో 'నా పిల్లలను బ్యాడ్మింటన్ ఆడించను' అని ఓ సందర్భంలో ప్రణయ్‌ చెప్పాను. మెంటల్​గా స్ట్రాంగ్​గా ఉంటే ఫర్వాలేదు కానీ, ఎంత గొప్ప ప్రదర్శన చేసినా గుర్తింపు ఉండకపోతే చాలా బాధగా ఉంటుంది. ఎంత సాధించినా, హైదరాబాద్‌ అకాడమీలో కేక్‌ కట్ చేయడం వరకే సంబరాలు పరిమితమవుతున్నాయి' అని సాత్విక్ వెల్లడించాడు.

కాగా, డెన్మార్క్ వేదిగా ఇటీవల ముగిసిన థామస్ కప్​ పురుషుల టీమ్ బ్యాడ్మింటన్ పోటీలో భారత్ మూడో స్థానంలో నిలిచి, బ్రాంజ్ మెడల్ దక్కించుకుంది. ఫైనల్​లో ఫ్రాన్స్​ను ఓడించిన చైనా గోల్డ్ మెడల్ సాధించింది. ఇక 2022లో భారత్ స్వర్ణ పతకం సాధించి చరిత్ర సృష్టించింది. థామస్ కప్​లో భారత్ గోల్డ్ దక్కించుకోవడం అదే తొలిసారి!

