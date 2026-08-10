ఏడాదిన్నర తర్వాత టీమ్ఇండియాలోకి సర్ఫరాజ్ - సెలక్ట్ అవ్వగానే ఇన్స్టాలో పెట్టిన తొలి పోస్టు ఇదే!
శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్ - సాయి సుదర్శన్ రిప్లేస్మెంట్ ప్రకటన- జట్టులోకి వచ్చిన సర్ఫరాజ్ ఖాన్- ఈనెల 15న తొలి మ్యాచ్
Published : August 10, 2026 at 9:36 AM IST
Sarfaraz Khan Srilanka Tour : శ్రీలంక టెస్టు సిరీస్కు సాయి సుదర్శన్ రిప్లేస్మెంట్ను బీసీసీఐ ఆదివారం ప్రకటించింది. అతడి స్థానాన్ని సర్ఫరాజ్ ఖాన్తో భర్తీ చేసింది. దీంతో ఏడాదిన్నర తర్వాత సర్ఫరాజ్ టీమ్ఇండియా జట్టులోకి వస్తున్నాడు. అయితే లంక టూర్కు తనను ఎంపిక చేయగానే సర్ఫరాజ్ ఖాన్ సోషల్ మీడియా ఖాతా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక పోస్టు షేర్ చేశాడు. ప్రస్తుతం ఆ పోస్టు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఇంతకీ అది ఏం పోస్టంటే?
భారత జట్టుకు ఎంపికవ్వగానే సర్ఫరాజ్ తన తండ్రితో దిగిన ఫొటో ఇన్స్టాలో షేర్ చేశాడు. ఇందులో అతడు టీమ్ఇండియా ట్రావెలింగ్ జెర్సీ వేసుకొని ఉన్నాడు. పక్కన తన తండ్రి కుర్చీలో కూర్చొని ఉన్నాడు. ఈ పోస్టు 'డన్' అని అర్థం వచ్చేలా క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చాడు. ఇది వైరల్ అయ్యింది. ఈసారి వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సర్ఫరాజ్కు అభిమానులు కామెంట్ల రూపంలో తెలియజేస్తున్నారు. ఇక సర్ఫరాజ్ త్వరలోనే జట్టుతో కలవనున్నాడు.
చివరిసారిగా ఎప్పుడంటే?
సర్ఫరాజ్ 2024 ఫిబ్రవరిలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఆరంగేట్రం చేశాడు. రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీలో ఇంగ్లాండ్తో తొలి టెస్టు ఆడాడు. మొత్తం 11 ఇన్నింగ్స్ల్లో 37 యావరేజ్తో 371 రన్స్ చేశాడు. ఇందులో మూడు హాఫ్ సెంచరీలు, ఒక సెంచరీ ఉంది. ఆ ఏడాది జరిగిన బోర్డర్ గావస్కర్ ట్రోఫీకి కూడా ఎంపికైయ్యాడు. కానీ తుది జట్టులో చోటు దక్కలేదు. ఐదు మ్యాచ్ల్లోనూ బెంచ్కే పరిమితమయ్యాడు. గతేడాది ఇంగ్లాండ్తో సిరీస్కు ముందు ఇండియా Aలో ఎంపికయ్యాడు. కానీ మెయిన్ జట్టులోకి మాత్రం అతడిని తీసుకోలేదు. ఆ తర్వాత జట్టులో కాంపిటీషన్ ఎక్కువ, టెస్టు సిరీస్లు తక్కువ ఉండడంతో ఏడాదిన్నరగా సెలక్టర్ల పిలుపు కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు. కాగా, అతడు 2024 నవంబర్లో న్యూజిలాండ్తో చివరి మ్యాచ్ ఆడాడు.
తీవ్ర కసరత్తులు- నిరంతర ప్రాక్టీస్
జట్టులో చోటు కోల్పోయిన తర్వాత సర్ఫరాజ్ తీవ్రంగా కష్టపడ్డాడు. దేశవాళీలోనూ ఆడుతూ పరుగులు సాధించాడు. ఈ క్రమంలోనే ఫిట్నెస్పైనా దృష్టి పెట్టాడు. కఠినమైన డైట్ ఫాలో అవుతూ దాదాపు 17 కేజీల బరువు తగ్గాడు. ఇక 2025 రంజీ ట్రోఫీలో ముంబయి జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన సర్ఫరాజ్ 53.62 యావరేజ్తో 429 రన్స్ చేశాడు. ఆ టోర్నీలో ముంబయి తరఫున అత్యధిక పరుగులు బాదిన రెండో బ్యాటర్ ఇతడే.
ఈ ఛాన్స్నైనా అందిపుచ్చుకుంటాడా?
తన ప్రతిభతో టీనేజ్లోనే ప్రపంచానికి పరిచయమైన సర్ఫరాజ్కు టీమ్ఇండియాలోకి వచ్చేందుకు సమయం పట్టింది. ఎట్టకేలకు చోటు సంపాదించిన తర్వాత ఇంగ్లాండ్ సిరీస్లో ఆకట్టుకున్నాడు. సొంతగడ్డపై న్యూజిలాండ్తో భారీ సెంచరీ బాది సత్తా చాటుకున్నాడు. అయితే ఆ సిరీస్లో తర్వాతి రెండు మ్యాచ్ల్లో అతడు చేసింది 21 పరుగులే. దీంతో బోర్డర్ గావస్కర్లో ఎంపికైనా జట్టులో చోటు దక్కలేదు. ఆ తర్వాత జట్టుకే దూరమైపోయాడు. మళ్లీ ఇప్పుడు చోటు దక్కించుకున్నాడు.
ఒకవేళ శ్రీలంక సిరీస్లో మాత్రం తుది జట్టులో చోటు దక్కిచే సర్ఫరాజ్ సత్తా చాటుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం భారత జట్టులో యువ ప్రతిభకు కొదువ లేదు. సెలక్టర్లకు అనేక ఛాయిస్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కూడా అతడిని తొలి ప్రాధాన్యత కింద ఎంపిక చేయలేదు. సాయి సుదర్శన్ అందుబాటులోకి రావపోవడంతో అవకాశం ఇచ్చారు. అందుకే ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడే సత్తా చాటుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. లేదంటే గతంలో కరుణ్ నాయర్కు వచ్చిన పరిస్థితి రావొచ్చని క్రీడావిశ్లేశకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
శ్రీలంక సిరీస్కు అప్డేట్ చేసిన భారత టెస్టు జట్టు
శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), కేఎల్ రాహుల్ (వైస్ కెప్టెన్), యశస్వీ జైస్వాల్, రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్ యాదవ్, మానవ్ సుతార్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, గుర్నూర్ బ్రార్, దేవదత్ పడిక్కల్, సారాంశ్ జైన్, ఆకిబ్ నబీ, సర్ఫరాజ్ ఖాన్
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