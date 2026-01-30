ETV Bharat / sports

టీ20 వరల్డ్ కప్‌: భారత్ 'సెంచరీ' కరవు- 16ఏళ్ల నిరీక్షణకు సంజూ ముగింపు పలుకుతాడా?

టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో టీమ్ ఇండియా తరపున సెంచరీ నమోదై 16 ఏళ్లు- రైనా తరువాత ఏ భారత బ్యాటర్ మళ్లీ రిపీట్ చేయలేదు- ఆ రికార్డును బ్రేక్ చేస్తాడని సురేష్ రైనా ధీమా

Samson T20 World Cup 2026 Century
Samson T20 World Cup 2026 Century (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 30, 2026 at 5:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Samson T20 World Cup 2026 Century : వరల్డ్ క్రికెట్‌లో టీమ్​ఇండియా బ్యాటర్లు ఈమధ్య పరుగుల వరద పారిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఐపీఎల్ అయినా, అంతర్జాతీయ మ్యాచులు అయినా సెంచరీలతో విరుచుకుపడుతుంటారు. కానీ వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా, టీ20 వరల్డ్ కప్ వేదికపై మాత్రం మనోళ్లు సెంచరీ కొట్టి 16 ఏళ్లు దాటిపోయింది. 2024లో మనం వరల్డ్ కప్ గెలిచినా, ఒక్కరు కూడా వంద మార్కును అందుకోలేకపోయారు. ఇప్పుడు 2026 మెగా టోర్నీకి సమయం దగ్గర పడింది. ఈ తరుణంలో మన యంగ్ బ్యాటర్లు రెండవ సెంచరీ రికార్డును అందుకుంటారా చేస్తారా అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. ముఖ్యంగా ఒక టాలెంటెడ్ ప్లేయర్ పేరు ఇప్పుడు మారుమోగుతోంది.

సురేష్ రైనా ఏమన్నారంటే?
టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో భారత్ తరపున మొట్టమొదటి సెంచరీ సాధించిన రికార్డ్ సురేష్ రైనా పేరిట ఉంది. 2010లో సౌత్ ఆఫ్రికాపై ఆయన ఈ ఘనత సాధించారు. ఇప్పుడు మళ్లీ అదే రైనా, సంజు శాంసన్​పై తన నమ్మకాన్ని ప్రకటించారు. "ఈ వరల్డ్ కప్‌లో సంజు సెంచరీ సాధించే అవకాశం ఉంది. అతను ఓపెనర్‌గా వస్తున్నాడు, పైగా కావాల్సిన టాలెంట్ ఉంది" అని రైనా పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే సౌత్​ఆఫ్రికా గడ్డపై రెండు సెంచరీలు బాదిన అనుభవం సంజుకు ఉందని, అందుకే ఆ 16 ఏళ్ల కరవును తీరుస్తాడని రైనా బలంగా నమ్ముతున్నారు.

ఫామ్ తాత్కాలికమే, క్లాస్ శాశ్వతం
ప్రస్తుతం సంజు శాంసన్ ఫామ్ కొంచెం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. గత నాలుగు మ్యాచుల్లో అతను చేసిన స్కోర్లు 11, 10, 6, 0, 24 మాత్రమే. అయితే రైనా దీనిపై స్పందిస్తూ "ఫామ్ అనేది తాత్కాలికం, కానీ సంజు క్లాస్ ప్లేయర్. సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా ఒక ఏడాది పాటు సరిగ్గా ఆడలేదు, కానీ కోచ్ ఆయనను నమ్మారు. సంజు విషయంలో కూడా అదే జరుగుతుంది" అని మద్దతుగా నిలిచారు. ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్‌లో సంజు ఇప్పటివరకు 56 మ్యాచ్‌ల్లో 1072 పరుగులు చేశారు. ఆయన స్ట్రైక్ రేట్ (147.86) కూడా టీ20 ఫార్మాట్‌కు తగ్గట్టుగా అద్భుతంగా ఉంది.

ఓపెనర్‌గా సంజు, అదిరిపోయే అవకాశం
వచ్చే వరల్డ్ కప్‌లో సంజు శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ కలిసి ఓపెనింగ్ చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. టీ20ల్లో ఓపెనర్‌గా రావడం అంటే ఎక్కువ బంతులు ఆడే ఛాన్స్ దక్కుతుంది. అదే జరిగితే సెంచరీ సాధించడం సంజుకు పెద్ద కష్టమేమీ కాదు. ఐపీఎల్‌లో కూడా ఆయన ఎన్నో మెరుపు ఇన్నింగ్స్​లు ఆడాడు. అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ లాంటి యంగ్ గన్స్ ఉన్నా, సంజు తన అనుభవంతో ఈసారి హిస్టరీ క్రియేట్ చేస్తాడని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. పవర్‌ప్లేలో ఆయన బాదే షాట్లు ప్రత్యర్థి టీమ్ కు వణుకు పుట్టించడం ఖాయం.

ఫామ్ లోకి రావడానికి లాస్ట్ ఛాన్స్
వరల్డ్ కప్ ప్రారంభానికి ముందు సంజుకు తన ఫామ్‌ను నిరూపించుకోవడానికి జనవరి 31న న్యూజిలాండ్‌తో జరిగే మ్యాచ్ చాలా ముఖ్యం. ఈ మ్యాచ్‌తో ఆయన మళ్ళీ పాత సంజులా కనిపిస్తే, ఫిబ్రవరి 7న అమెరికాతో జరిగే మొదటి వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్‌కు ఆత్మవిశ్వాసంతో వెళ్లొచ్చు. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగుతున్న టీమ్ ఇండియాకు ఓపెనర్లు ఇచ్చే ఆరంభమే కీలకం కానుంది. రైనా చెప్పినట్లుగా సంజు సెంచరీ కొడితే, అది కేవలం అతనికే కాదు, మొత్తం టీమ్ ఇండియాకు పెద్ద బూస్ట్ అవుతుంది.

ఆ 16 ఏళ్ల వెయిటింగ్​కు ఎండ్ కార్డ్ పడుతుందా?
రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ వంటి సీనియర్లు లేని మొదటి టీ20 వరల్డ్ కప్ ఇది. అందుకే యంగ్ ప్లేయర్లపై బాధ్యత ఎక్కువగా ఉంది. 2010 నుండి ఇప్పటివరకు జరిగిన అన్ని వరల్డ్ కప్‌ల్లో మన బ్యాటర్లు 80లు, 90లు దాటినా సెంచరీ వరకు వెళ్లలేకపోయారు. ఇప్పుడున్న అగ్రెసివ్ క్రికెట్ ట్రెండ్‌లో సంజు శాంసన్ ఆ అడ్డంకిని దాటగలడని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. సంజుకు ఉన్న క్లీన్ హిట్టింగ్ సామర్థ్యం, స్టేడియం ఏ మూలకైనా సిక్సర్లు కొట్టగలిగే టాలెంట్ అతన్ని ఈ రేసులో ముందంజలో ఉంచింది. మరి సురేష్ రైనా నమ్మకాన్ని సంజు నిజం చేస్తాడా? లేక అభిషేక్ శర్మ లాంటి కుర్రాళ్లు ఎవరైనా ముందుగా సెంచరీ కొట్టి రికార్డు సృష్టిస్తారా? అనేది చూడాలి. ఏది ఏమైనా ఈసారి టీమ్ ఇండియా బ్యాటర్ల నుంచి ఒక భారీ ఇన్నింగ్స్ అయితే ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.

TAGGED:

SURESH RAINA ON SANJU SAMSON FORM
INDIA T20 WORLD CUP 100 RECORD
ABHISHEK SANJU SAMSON OPENING PAIR
INDIA VS USA T20 WORLD CUP 2026
SANJU SAMSON T20 WORLD CUP CENTURY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.