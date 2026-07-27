'నేను ఎంతో సాధించాను, ఏం చేయాలో ఎవరూ నాకు చెప్పనక్కర్లేదు'- శాంసన్ బోల్డ్ స్టేట్మెంట్
కెరీర్పై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసిన సంజూ శాంసన్- తాను ఏం చేయాలో ఇంకొకరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదంటూ ఘాటు వ్యాఖ్య
Published : July 27, 2026 at 3:05 PM IST
Sanju Samson Latest Comments : భారత టాలెంటెడ్ క్రికెటర్లలో సంజూ శాంసన్ ఒకడు. టీనేజ్లోనే ఐపీఎల్లో సత్తా చాటిన అతడికి 20ఏళ్లకే టీమ్ఇండియా జట్టులో చోటు దక్కింది.అయితే 'టాలెంట్ బోలెడు ఉంది. కానీ నిలకడ మాత్రం లేదు' అనే నెగిటివ్ అభిప్రాయం శాంసన్పై కెరీర్ ప్రారంభం నుంచి ఉంది. దేశవాళీ, ఐపీఎల్లో అదరగొట్టడం, దీంతో టీమ్ఇండియాలో ఛాన్స్ ఇస్తే తుస్సుమనిపించడం శాంసన్కు అలవాటుగా మారింది. దానికి తోడు భారత్లో ప్రతిభావంతులైన కుర్రళ్లు సెలక్టర్లకు అందుబాటులో ఉండడంతో, 10ఏళ్లైనా అతడికి భారత సీనియర్ జట్టులో స్థానం సుస్థిరం కాలేదు.
అలాంటి పరిస్థితుల కారణంగానే అతడు 2026 టీ20 వరల్డ్కప్కు ముందు జట్టులో చోటు కోల్పోయాడు. అయితే దేశవాళీలో సత్తా చాటి మళ్లీ ఆ టోర్నమెంట్కు ముందు జట్టులోకి వచ్చాడు. గ్రూప్ సూపర్ 8, సెమీ ఫైనల్, ఫైనల్లో సత్తా చాటి భారత్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈ క్రమంలో క్రికెట్ ఆడే విధానంలో తన ఆలోచనను మార్చుకున్నట్లు శాంసన్ చెప్పాడు. ఈ టోర్నీ కోసం ర్యాట్ రేస్ (పోటీలో) ఉండాలనుకోలేదని, కేవలం తన ఆటపైనే దృష్టి పెట్టాలనుకున్నానని తెలిపాడు. తాజాగా జియోస్టాక్ స్పోర్ట్స్ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న అతడు ఈ వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
Sanju 🗣️ — “I realised that there is a constant rat race in our country, and I decided before the 2026 T20 World Cup that I would not be part of it. I just want to enjoy the game. By God's grace, I have achieved a lot. I am 31 now, and I have a few years left. So, I have decided… pic.twitter.com/QzJGsakWOE— Pratyush Halder (@pratyush_no7) July 27, 2026
నాకు ఒకరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు : శాంసన్
'టీమ్ఇండియాలో చోటు కోసం ఎల్లప్పుడూ ర్యాట్ రేస్ పోటీ ఉంటుందని నేను ఎట్టకేలకు గ్రహించాను. అందుకే 2026 టీ20 వరల్డ్కప్ కంటే ముందు నేను ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నాను. జట్టులో స్థానం కోసం ఈ ర్యాట్ రేస్లో నేను ఉండాలనుకోలేదు. కేవలం నా ఆటను ఆస్వాదించడంపైనే ఫోకస్ పెట్టాలని డిసైడ్ అయ్యాను. దేవుడి దయవల్ల నేను ఇప్పటికే కెరీర్లో చాలా సాధించాను. ప్రస్తుతం నా వయసు 31ఏళ్లే. నాకు ఇంకా కొన్నేళ్ల కెరీర్ ఉంది. అందుకే నాకు నచ్చినట్లు క్రికెట్ ఆడాలనుకుంటున్నాను. అంతేకానీ ఎలా బ్యాటింగ్ చేయాలో, నేను ఏం చేయాలో ఇంకొరకు చెప్పాల్సిన పని లేదు. సంజు విషయంలో సంజునే నిర్ణయం తీసుకుంటాడు. అందరికీ తగిన గౌరవం ఇస్తూనే చెబుతున్నా. నేను ఆడతాను, ఆటను ఆస్వాదిస్తా, జట్టుసో మంచి సభ్యుడిగా ఉంటూ జట్టుకు అండగా నిలుస్తాను. కానీ ఇదంతా నా స్టైల్లోనే చేస్తాను' అని శాంసన్ పేర్కొన్నాడు.