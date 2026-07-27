ETV Bharat / sports

'నేను ఎంతో సాధించాను, ఏం చేయాలో ఎవరూ నాకు చెప్పనక్కర్లేదు'- శాంసన్ బోల్డ్ స్టేట్​మెంట్

కెరీర్​పై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసిన సంజూ శాంసన్- తాను ఏం చేయాలో ఇంకొకరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదంటూ ఘాటు వ్యాఖ్య

Sanju Samson
Sanju Samson (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 27, 2026 at 3:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sanju Samson Latest Comments : భారత టాలెంటెడ్ క్రికెటర్లలో సంజూ శాంసన్ ఒకడు. టీనేజ్​లోనే ఐపీఎల్​లో సత్తా చాటిన అతడికి 20ఏళ్లకే టీమ్ఇండియా జట్టులో చోటు దక్కింది.అయితే 'టాలెంట్ బోలెడు ఉంది. కానీ నిలకడ మాత్రం లేదు' అనే నెగిటివ్ అభిప్రాయం శాంసన్​పై కెరీర్ ప్రారంభం నుంచి ఉంది. దేశవాళీ, ఐపీఎల్​లో అదరగొట్టడం, దీంతో టీమ్ఇండియాలో ఛాన్స్​ ఇస్తే తుస్సుమనిపించడం శాంసన్​కు అలవాటుగా మారింది. దానికి తోడు భారత్​లో ప్రతిభావంతులైన కుర్రళ్లు సెలక్టర్లకు అందుబాటులో ఉండడంతో, 10ఏళ్లైనా అతడికి భారత సీనియర్ జట్టులో స్థానం సుస్థిరం కాలేదు.

అలాంటి పరిస్థితుల కారణంగానే అతడు 2026 టీ20 వరల్డ్​కప్​కు ముందు జట్టులో చోటు కోల్పోయాడు. అయితే దేశవాళీలో సత్తా చాటి మళ్లీ ఆ టోర్నమెంట్​కు ముందు జట్టులోకి వచ్చాడు. గ్రూప్ సూపర్ 8, సెమీ ఫైనల్, ఫైనల్​లో సత్తా చాటి భారత్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈ క్రమంలో క్రికెట్ ఆడే విధానంలో తన ఆలోచనను మార్చుకున్నట్లు శాంసన్ చెప్పాడు. ఈ టోర్నీ కోసం ర్యాట్ రేస్ (పోటీలో) ఉండాలనుకోలేదని, కేవలం తన ఆటపైనే దృష్టి పెట్టాలనుకున్నానని తెలిపాడు. తాజాగా జియోస్టాక్ స్పోర్ట్స్ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న అతడు ఈ వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

నాకు ఒకరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు : శాంసన్
'టీమ్ఇండియాలో చోటు కోసం ఎల్లప్పుడూ ర్యాట్ రేస్ పోటీ ఉంటుందని నేను ఎట్టకేలకు గ్రహించాను. అందుకే 2026 టీ20 వరల్డ్​కప్​ కంటే ముందు నేను ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నాను. జట్టులో స్థానం కోసం ఈ ర్యాట్ రేస్​లో నేను ఉండాలనుకోలేదు. కేవలం నా ఆటను ఆస్వాదించడంపైనే ఫోకస్ పెట్టాలని డిసైడ్ అయ్యాను. దేవుడి దయవల్ల నేను ఇప్పటికే కెరీర్​లో చాలా సాధించాను. ప్రస్తుతం నా వయసు 31ఏళ్లే. నాకు ఇంకా కొన్నేళ్ల కెరీర్ ఉంది. అందుకే నాకు నచ్చినట్లు క్రికెట్ ఆడాలనుకుంటున్నాను. అంతేకానీ ఎలా బ్యాటింగ్ చేయాలో, నేను ఏం చేయాలో ఇంకొరకు చెప్పాల్సిన పని లేదు. సంజు విషయంలో సంజునే నిర్ణయం తీసుకుంటాడు. అందరికీ తగిన గౌరవం ఇస్తూనే చెబుతున్నా. నేను ఆడతాను, ఆటను ఆస్వాదిస్తా, జట్టుసో మంచి సభ్యుడిగా ఉంటూ జట్టుకు అండగా నిలుస్తాను. కానీ ఇదంతా నా స్టైల్​లోనే చేస్తాను' అని శాంసన్ పేర్కొన్నాడు.

TAGGED:

SANJU SAMSON T20 I RANKING
SANJU SAMSON LATEST NEWS
SANJU SAMSON CONTROVERSY
SANJU SAMSON T20

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.