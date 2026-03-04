ETV Bharat / sports

ICC ర్యాంకింగ్స్​లో శాంసన్ జోరు- ఒక్క మ్యాచ్​తోనే భారీ ఛేంజ్- డేంజర్​లో అభిషేక్​ టాప్​ ప్లేస్!

T20 Rankings : తాజా ర్యాంకులు విడుదల చేసిన ఐసీసీ- సంజు శాంసన్ ర్యాంక్​లో భారీ మార్పు- టాప్ 5లో ఇద్దరు టీమ్ఇండియా క్రికెటర్లు!

Sanju Samson
Sanju Samson (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 4, 2026 at 3:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ICC Rankings 2026 : సూపర్ 8లో వెస్టిండీస్​పై నెగ్గడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ సంజు శాంసన్ తాజా ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్​లో 25 స్థానాలు ఎగబాకాడు. బుధవారం రిలైజన ర్యాంకింగ్స్​లో శాంసన్ 549 రేటింగ్స్​తో 40వ స్థానం దక్కించుకున్నాడు. ఆ మ్యాచ్​కు ముందు అతడు టీ20 ర్యాంకింగ్స్​లో 65వ స్థానంలో ఉండడం గమనార్హం. ఒక్క గేమ్​తో శాంసన్ ఏకంగా 25 స్థానాలు మెరుగుపర్చుకున్నాడన్న మాట. ఇక ప్రస్తుతానికి అభిషేక్ శర్మ తన అగ్రస్థానాన్ని పదిలంగా ఉంచుకున్నా, అతడి టాప్ ప్లేస్​కు ముప్పు ఏర్పడుతోంది!

డేంజర్​లో అభిషేక్ టాప్​ ప్లేస్​
గతకొన్ని నెలలుగా టీ20 ర్యాంకింగ్స్​లో అభిషేక్ శర్మ టాప్​లోనే కొనసాగుతున్నాడు. అయితే ఈఏడాది న్యూజిలాండ్ సిరీస్, ప్రస్తుత వరల్డ్​కప్​లో అతజి ప్రదర్శన ఆశించిన స్థాయిలో ఉండడం లేదు. దీంతో క్రమంగా అతడి రేటింగ్ పాయింట్లు తగ్గతూ వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం 874 రేటింగ్స్​తో అభిషేక్ టాప్​లో ఉన్నాడు. అయితే పాకిస్థాన్ స్టార్ బ్యాటర్ షహిబ్​జాదా ఫర్హాన్ నుంచి అభిషేక్ అగ్రస్థానానికి ముప్పు ఉంది. రీసెంట్​గా వరల్డ్​కప్​లో రెండో సెంచరీతో రాణించిన ఫర్హాన్ ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకొని 848 రేటింగ్స్​తో రెండో ప్లేస్​లోకి దూసుకొచ్చాడు. అంటే అభిషేక్​, ఫర్హాన్ మధ్య 26 పాయింట్ల స్వల్ప తేడానే ఉంది.

మరోవైపు, రీ ఎంట్రీలో అదరగొడుతున్న ఇషాన్ కిషన్ ఈ వారం కూడా ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఇషాన్ 783 రేటింగ్స్​తో నాలుగో ప్లేస్​లో కొనసాగుతున్నాడు. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఒక స్థానం దిగజారి 739 రేటింగ్స్​తో ప్రస్తుతం ఏడో ప్లేస్​లో ఉన్నాడు. దీంతో టాప్ 5లో ఇద్దరు భారత్ బ్యాటర్లకే చోటు దక్కింది.

టాప్ 5 బ్యాటర్లు

  • అభిషేర్ శర్మ (భారత్)- 874 రేటింగ్స్
  • షహిబ్​జాదా ఫర్హాన్ (పాకిస్థాన్)- 848 రేటింగ్స్
  • ఫిల్ సాల్ట్ (ఇంగ్లాండ్)- 803 రేటింగ్స్
  • ఇషాన్ కిషన్ (భారత్)- 783 రేటింగ్స్
  • పాథుమ్ నిస్సాంక (శ్రీలంక)- 766 రేటింగ్స్

ఇక బౌలింగ్ విభాగంలో టీమ్ఇండియా స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి టాప్​లోనే ఉండగా, అఫ్గానిస్థాన్ స్పిన్నర్ రషీద్ ఖాన్ రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకోగా, యంగ్ బౌలర్ అర్షదీప్ సింగ్ ఆరు స్థానాలు ఎగబాకాడు. దీంతో ప్రస్తుతం బుమ్రా ఏడో స్థానంలో ఉండగా, అర్షదీప్ 13వ ప్లేస్​లో కొనసాగుతున్నాడు.

టాప్ 5 బౌలర్లు

  • వరుణ్ చక్రవర్తి (భారత్) - 771 రేటింగ్స్
  • రషీద్ ఖాన్ (అఫ్గానిస్థాన్)- 753 రేటింగ్స్
  • అబ్రార్ అహ్మద్ (పాకిస్థాన్)- 736 రేటింగ్స్
  • కర్బిన్ బోష్ (సౌతాఫ్రికా)- 730 రేటింగ్స్
  • ఆదిల్ రషీద్ (ఇంగ్లాండ్)- 719 రేటింగ్స్

TAGGED:

RANKINGS ICC
ICC T20 RANKINGS
SANJU SAMSON T20 RANKING
T20 RANKINGS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.