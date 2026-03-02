విమర్శలకు సంజు శాంసన్ మాస్ రివెంజ్- ఆ పోరాటం వెనుక ఎమోషనల్ మూమెంట్
50 బంతుల్లో 97 పరుగులతో సంజు శాంసన్ ఒంటరి పోరాటం- విజయం తర్వాత సంజు తన మనసులోని మాటలను పంచుకున్న సంజు శాంసన్
Published : March 2, 2026 at 5:32 PM IST
Sanju Samson: టీ20 వరల్డ్ కప్లో నిన్న జరిగిన డూ ఆర్ డై మ్యాచ్లో టీమిండియా అద్భుత విజయం సాధించి సెమీ ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. ఈ గెలుపులో స్టార్ బ్యాటర్ సంజు శాంసన్ పోషించిన పాత్ర వెలకట్టలేనిది. గత కొంతకాలంగా సరైన ఫామ్ లేక విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న తరుణంలో, అత్యంత ఒత్తిడి ఉన్న మ్యాచ్లో ఆడిన ఇన్నింగ్స్ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. వెస్టిండీస్ విసిరిన భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో వికెట్లు పడుతున్నా సంజు ఏమాత్రం బెదరకుండా ఆఖరి వరకు నిలబడి మ్యాచ్ను ముగించారు. ఈ విజయం తర్వాత సంజు తన మనసులోని మాటలను పంచుకుంటూ, కష్టకాలంలో తాను తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఈరోజు ఫలితాన్ని ఇచ్చాయని చెప్పారు. ఆ ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
సోషల్ మీడియాకు దూరం..
వెస్టిండీస్పై మ్యాచ్ గెలిచిన తర్వాత సంజు శాంసన్ మాట్లాడుతూ.. గత కొన్ని రోజులుగా తనపై వస్తున్న విమర్శలను ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదని చెప్పారు. ఫామ్ లేమితో ఇబ్బంది పడుతున్న సమయంలో సెల్ఫ్ బిలీఫ్ కోల్పోకుండా ఉండటానికి తన ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి, సోషల్ మీడియాకు పూర్తిగా దూరంగా ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. "ఎవరో చెప్పే మాటలు వినడం కంటే, నా అంతరాత్మ చెప్పే మాటలు వినాలని నిర్ణయించుకున్నాను" అని సంజు పేర్కొన్నారు. తన టెక్నిక్ లో చిన్న మార్పులు చేసుకుంటూ, తన బేస్పై వర్క్ చేయడం వల్లే ఈ కీలక మ్యాచ్లో రాణించగలిగానని వివరించారు. విమర్శలు వస్తున్నప్పుడు బయటి ప్రపంచం కంటే మన మనసు చెప్పే మాటే బలమైనదని సంజు ఈ ఇన్నింగ్స్తో నిరూపించారు.
ఒంటరి పోరాటం.. వికెట్లు పడుతున్నా చెదరని గురి
ఈ మ్యాచ్లో 196 పరుగుల భారీ లక్ష్య ఛేదనలో భారత్ తడబడింది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ (18), తిలక్ వర్మ (27) కొంత సహకారం అందించినప్పటికీ, వికెట్లు వరుసగా పడటంతో మ్యాచ్ ఉత్కంఠగా మారింది. అయితే ఓపెనర్ గా వచ్చిన సంజు శాంసన్ మాత్రం ఒకవైపు పట్టుదలతో బ్యాటింగ్ చేస్తూ 12 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లతో 97 పరుగులు చేసి నాటౌట్ గా నిలిచారు.
ఈడెన్ గార్డెన్స్లో మంచు కురిసే సమయంలో బ్యాటింగ్ సులభం అవుతుందని అనుకున్నామని, కానీ వికెట్లు పడటం వల్ల ఛేజింగ్ కష్టమైందని సంజు అంగీకరించారు. తన అనుభవాన్ని రంగరించి జట్టును గెలిపించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని చెప్పారు.
10 రోజుల విరామం ఇచ్చిన బలం
వెస్టిండీస్ మ్యాచ్ కంటే ముందు తన ఫామ్ పై వస్తున్న విమర్శలను సంజు చాలా లోతుగా ఆలోచించారు. న్యూజిలాండ్ సిరీస్లో విఫలమైనప్పుడు వరల్డ్ కప్ జట్టులో ఉండాలనే తన కోరిక నెరవేరుతుందో లేదో అని భయపడ్డట్లు ఆయన తెలిపారు. అయితే ఆ తర్వాత దొరికిన 10 రోజుల విరామంలో ఎక్కడా మ్యాచులు ఆడకుండా తన టెక్నిక్లో ఉన్న లోపాలను సరిదిద్దుకున్నట్లు వెల్లడించారు. "సంజు.. ఇంకేం కావాలి? ఎందుకు ఇది వర్కవుట్ అవ్వడం లేదు?" అని తనలో తాను ప్రశ్నించుకున్నానని, ఆ ఆత్మశోధనే తన బేస్ను మార్చుకోవడానికి ఉపయోగపడిందని చెప్పారు. మూడు అంతర్జాతీయ సెంచరీలు చేసిన పాత సెటప్ తోనే మళ్ళీ నిలబడతానని తనపై తాను నమ్మకం ఉంచుకున్నారు.
ఈరోజు అది నిజమైంది
తన కెరీర్ లో ఈ ఇన్నింగ్స్ ఎంతో ప్రత్యేకమైనదని సంజు శాంసన్ ఎమోషనల్ అయ్యారు. దేశంలో కోట్లాది మంది క్రికెటర్లు ఇలాంటి ఒక రోజు కోసం కలలు కంటారని, తాను కూడా చిన్నప్పుడు తిరువనంతపురంలో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి మ్యాచులు గెలవాలని అనుకున్నానని చెప్పారు. "నేను ఆ కలను కనడానికి ధైర్యం చేశాను, ఈరోజు అది నిజమైంది" అని సంజు గర్వంగా చెప్పుకొచ్చారు. నెగిటివ్ ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడు వాటిని పాజిటివ్ గా మార్చుకోవడం నేర్చుకున్నానని, ఆ మార్పు వల్లే ఈరోజు భారత్ ను సెమీస్ కు చేర్చే ఇన్నింగ్స్ ఆడగలిగానని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. కేరళ నుంచి వచ్చి దేశాన్ని గెలిపించడం ఒక గొప్ప అనుభూతిని ఇస్తోందని అన్నారు.
ఒత్తిడిలో షాట్ సెలక్షన్.. అనుభవం నేర్పిన పాఠం
భారీ లక్ష్య ఛేదనలో రిస్క్ తీసుకోకుండా బౌండరీలపై దృష్టి పెట్టానని సంజు శాంసన్ వివరించారు. వికెట్లు పడుతున్న సమయంలో మ్యాచ్ ను ఆఖరి వరకు తీసుకెళ్లడమే తన ప్రధాన లక్ష్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు. "సాధారణంగా ఇలా చేయాలని అనుకుంటాం కానీ ప్రతిసారీ అది సాధ్యం కాదు, ఈసారి కుదిరినందుకు కృతజ్ఞతతో ఉన్నాను" అని సంజు చెప్పారు. జట్టులో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్ల సంఖ్య పెరగడం వల్ల దక్షిణాఫ్రికా మ్యాచ్ తర్వాత తనను ఓపెనర్ గా పంపించారని, ఆ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవడం సంతృప్తిని ఇచ్చిందని వెల్లడించారు. జట్టు అవసరాలకు తగ్గట్టుగా తన బ్యాటింగ్ శైలిని మార్చుకోవడం తన బాధ్యతగా భావించానని సంజు వివరించారు.
సెమీస్ పోరుకు సిద్ధం..
వెస్టిండీస్ పై సాధించిన ఈ విజయంతో భారత్ అధికారికంగా సెమీ ఫైనల్ కు చేరుకుంది. గ్రూప్ 1 లో కీలక మ్యాచులు గెలిచి టాప్ లో నిలిచిన భారత్, ఇప్పుడు సెమీస్ లో ఇంగ్లాండ్ ను ఎదుర్కోబోతోంది. ఈ కీలక పోరు మార్చి 5న ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో జరగనుంది. సంజు శాంసన్ ఫామ్ లోకి రావడం టీమ్ ఇండియాకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పవచ్చు. ఒత్తిడి ఉండే ఇలాంటి మ్యాచుల్లో సంజు వంటి ఆటగాళ్లు రాణించడం జట్టులో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది.
చాలా మంది నుంచి తనకు సూచనలు వచ్చాయని, అందులో కొన్ని మంచి పాయింట్లు ఉన్నా తన సహజమైన శైలిని మాత్రం వదులుకోలేదని సంజు స్పష్టం చేశారు. తనపై తాను ఉంచుకున్న నమ్మకమే ఈ విజయానికి పునాది అని ఆయన నమ్ముతున్నారు. ఈ ఇన్నింగ్స్ ఇచ్చిన ఊపుతో సెమీస్ లో కూడా రాణించి దేశానికి వరల్డ్ కప్ అందించాలనే పట్టుదలతో సంజు ఉన్నారు. తన టెక్నిక్ సెటప్ లో అతిగా మార్పులు చేయకుండా కేవలం మానసికంగా బలంగా ఉండడం వల్ల ఈ విజయం సాధ్యమైందని చెప్పారు. ఏదేమైనా సంజు శాంసన్ లోని ఈ విశ్వాసం రాబోయే కీలక మ్యాచుల్లో టీమ్ ఇండియాకు ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది. ఇక నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో ఎలాంటి ఆటను చూపిస్తాడో చూడాలి.