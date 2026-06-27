'2027 వరల్డ్ కప్కు రోహిత్ శర్మ వద్దు!- ఆ ఛాన్స్ కుర్రాళ్లకు ఇవ్వాలి'- మాజీ క్రికెటర్ కాంట్రవర్సీ కామెంట్స్!
2027 వరల్డ్ కప్కు రోహిత్ శర్మ ఛాయిస్పై మంజ్రేకర్ కామెంట్స్- యువ ఆటగాళ్లకు ఓపెనింగ్ ఛాన్స్ ఇవ్వాలని మాజీ క్రికెటర్ వ్యాఖ్యలు!
Published : June 27, 2026 at 1:03 PM IST
Sanjay Manjrekar on Rohit sharma: టీమ్ఇండియా వన్డే జట్టులో మార్పులు చేర్పులపై ఎప్పుడూ ఏదో ఒక కాంట్రవర్సీ నడుస్తూనే ఉంటుంది. వచ్చే నెలలో ఇంగ్లాండ్తో జరగనున్న వన్డే సిరీస్ కోసం సెలక్టర్లు జట్టును ప్రకటించారు. ఈ జట్టులో సీనియర్ ఆటగాడు రోహిత్ శర్మకు చోటు దక్కడంతో రాబోయే 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్ ప్రణాళికలపై అప్పుడే ఒక టాక్ మొదలైంది. మరో ఏడాదిన్నరలో జరగనున్న ఈ మెగా టోర్నీ సమయానికి రోహిత్ ఫామ్ అలాగే ఫిట్నెస్ ఎలా ఉంటాయనే దానిపై రకరకాల కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి. యశస్వీ జైస్వాల్ లాంటి యువ ఆటగాళ్లు గట్టి పోటీ ఇస్తున్న టైమ్లో రోహిత్ను కొనసాగిస్తారా? లేదా అన్నది అసలు ప్రశ్న. ఇదే విషయంపై మాజీ క్రికెటర్ సంజయ్ మంజ్రేకర్ చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
మంజ్రేకర్ షాకింగ్ కామెంట్స్
ఒక స్పోర్ట్స్ ఛానెల్లో జరిగిన చర్చలో '2027 వరల్డ్ కప్లో రోహిత్ శర్మ ఆడే ఛాన్స్ ఉందా?' అని యాంకర్ అడిగిన ప్రశ్నకు మంజ్రేకర్ చాలా ఓపెన్గా సమాధానం ఇచ్చారు. తాను చెప్పే మాటలు వివాదాస్పదం అవుతాయని తనకు తెలుసని, కానీ తాను ఎవరి గురించీ పట్టించుకోనని ఆయన అన్నారు. మనం ఇప్పుడు 2026 మధ్యలో ఉన్నామని, కానీ ఆ వరల్డ్ కప్ 2027 చివర్లో జరుగుతుందని గుర్తుచేశారు. ఆ సమయానికి ఇండియన్ టీమ్ దగ్గర చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయని విరాట్ కోహ్లీ తన ఫిట్నెస్తో గట్టి పోటీ ఇస్తున్నాడని వివరించారు.
భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించాలి
జట్టును ఎంపిక చేసేటప్పుడు కేవలం రోహిత్ శర్మ విరాట్ కోహ్లీ లాంటి సీనియర్ల గురించే ఆలోచించడం కరెక్ట్ కాదని మంజ్రేకర్ అభిప్రాయపడ్డారు. 'ఇండియన్ క్రికెట్ భవిష్యత్తుకు ఏది మంచిది?' అనే కోణంలో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ముఖ్యంగా 50 ఓవర్ల ఫార్మాట్లో ఓపెనింగ్ చేయడం అనేది జట్టులో స్ఫూర్తినిచ్చే ప్రోగ్రామ్ లాగా చూడాలని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో రోహిత్ శర్మ గురించి మాత్రమే ఆలోచించడం సరైన పద్ధతి కాదని ఆయన చాలా క్లియర్గా చెప్పారు.
ఓపెనింగ్ వాళ్లకే ఇవ్వాలి
వన్డే ఫార్మాట్లో ఓపెనింగ్ చేసే అవకాశాన్ని ఫామ్లో ఉన్న కుర్రాళ్లకు ఇవ్వాలని మంజ్రేకర్ అన్నారు. కనీసం మరో 5 నుంచి 10 ఏళ్ల పాటు కెరీర్ ఉన్న యువ ఆటగాళ్లను ఓపెనర్లుగా ఎంకరేజ్ చేస్తే జట్టుకు ఎంతో లాభం చేకూరుతుందని వివరించారు. ఈ లెక్కలన్నీ పరిగణనలోకి తీసుకుంటే 2027 వరల్డ్ కప్ స్క్వాడ్లో తన ఛాయిస్ రోహిత్ శర్మ కానేకాదని మంజ్రేకర్ చాలా క్లారిటీగా తన అభిప్రాయాన్ని బయటపెట్టారు. జట్టు ప్రయోజనాల దృష్ట్యా భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకునే తాను ఈ మాటలు చెబుతున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
🚨 DROP ROHIT SHARMA FOR INDIA FUTURE? – SANJAY MANJREKAR 🤯— Harshit (@I_am_Harshit_17) June 27, 2026
India should pick CWC 2027 squad based on the team's future, not just big names. He believes opening in ODIs is ideal for younger players in their prime. He says Rohit sharma not fit in his plans...…
జట్టులోకి వచ్చిన సీనియర్లు
ఇంగ్లాండ్తో జరగనున్న ఈ వన్డే సిరీస్ కోసం బీసీసీఐ ఇప్పటికే జట్టును ప్రకటించింది. గాయం కారణంగా అఫ్గానిస్థాన్ సిరీస్కు దూరమైన స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ మళ్లీ జట్టులోకి వచ్చాడు. రోహిత్ శర్మ విరాట్ కోహ్లీలతో పాటు స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా కూడా జట్టులో చేరాడు. బుమ్రా నేతృత్వంలోని పేస్ విభాగంలో అర్ష్దీప్ సింగ్ ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ హర్షిత్ రాణా గుర్నూర్ బ్రార్ లాంటి యువ బౌలర్లు ఉన్నారు. అలాగే స్పిన్ డిపార్ట్మెంట్ను కుల్దీప్ యాదవ్ అక్షర్ పటేల్ వాషింగ్టన్ సుందర్ చూసుకోనున్నారు. వికెట్ కీపర్లుగా కేఎల్ రాహుల్ ఇషాన్ కిషన్ ఎంపికయ్యారు.
సునీల్ గావస్కర్ ప్రశంసలు
సెలక్టర్లు ప్రకటించిన ఈ వన్డే జట్టులో సీనియర్లు కుర్రాళ్ల కాంబినేషన్ చాలా బాగుందని దిగ్గజ క్రికెటర్ సునీల్ గావస్కర్ ప్రశంసించారు. సీనియర్ ఆటగాళ్లతో కలిసి ఆడే అవకాశం రావడం కుర్రాళ్లకు ఎంతో కలిసి వస్తుందని ఆయన అన్నారు. రాబోయే జనరేషన్ ఆటగాళ్లు తమ టాలెంట్ నిరూపించుకోవడానికి ఈ ఇంగ్లాండ్ టూర్ ఒక అద్భుతమైన అవకాశం అని తెలిపారు. సీనియర్ ఆటగాళ్లతో కలిసి డ్రెస్సింగ్ రూమ్ పంచుకోవడం వల్ల యంగ్ ప్లేయర్లు ఎన్నో కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారని గావస్కర్ చెప్పుకొచ్చారు.
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