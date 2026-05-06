ETV Bharat / sports

వైభవ్ సంచలన ఫామ్- టీమ్​ఇండియాలోకి ఎంట్రీ సాధ్యమే కానీ- మంజ్రేకర్ మాటల్లో షాకింగ్ ట్విస్ట్

ఐపీఎల్​లో 10 మ్యాచ్​ల్లోనే 404 పరుగులు చేసిన వైభవ్- టీ20 ఫార్మాట్​లో అరంగేట్రానికి వైభవ్ సిద్ధం అన్న సంజయ్ మంజ్రేకర్- టెస్ట్ క్రికెట్​లో చోటు దక్కించుకోవడం అంత ఈజీ కాదని షాకింగ్ ట్విస్ట్

Sanjay Manjrekar On Vaibhav Sooryavanshi
Vaibhav Sooryavanshi (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 6, 2026 at 12:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Sanjay Manjrekar On Vaibhav Sooryavanshi : ప్రస్తుత ఐపీఎల్ సీజన్​లో వైభవ్ సూర్యవంశీ పేరు మారుమోగిపోతోంది. టీనేజ్ వయసులోనే పెద్ద పెద్ద బౌలర్లను ఉతికి ఆరేస్తున్న ఈ కుర్రాడి దూకుడు చూసి క్రికెట్ ప్రపంచం ఫిదా అవుతోంది. అయితే వైభవ్ సూర్యవంశీ టీమ్​ఇండియా ఎంట్రీ గురించి ఇప్పుడు ఒక ఆసక్తికరమైన చర్చ మొదలైంది. వైభవ్ బ్యాటింగ్ స్టైల్‍ను గమనించిన మాజీ ప్లేయర్ సంజయ్ మంజ్రేకర్ ఇటీవల కొన్ని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. వైభవ్ టీ20లకు వంద శాతం రెడీ అని చెబుతూనే, ఒక కీలక విషయంలో మాత్రం షాకింగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చారు. అసలు వైభవ్ సెలెక్షన్ విషయంలో మంజ్రేకర్ లేవనెత్తిన ఆ సందేహం ఏమిటి? సెలక్టర్లకు సదరు మాజీ క్రికెటర్ ఇచ్చిన వార్నింగ్ ఏంటి? ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

వైభవ్ సూర్యవంశీ విధ్వంసం- మంజ్రేకర్ ఏమన్నాడంటే?
యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ ప్రదర్శనపై సంజయ్ మంజ్రేకర్ ప్రశంసలు కురిపించాడు. ఐపీఎల్ అనేది టీమ్​ఇండియాలోకి వెళ్లడానికి ఒక గొప్ప అవకాశం అని, వైభవ్ ఇప్పటికే ఆ అవకాశాన్ని వాడుకున్నాడని మంజ్రేకర్ అభిప్రాయపడ్డాడు. సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో మహారాష్ట్రపై సదరు ఆటగాడు చేసిన సెంచరీ, ఈ ఐపీఎల్​లో చూపిస్తున్న ఫామ్ చూస్తుంటే టీ20 జట్టులోకి రావడానికి అన్ని విధాలా అర్హుడు అని పేర్కొన్నాడు. ఏమాత్రం భయం లేకుండా అటాకింగ్ గేమ్ ఆడుతుండటం వైభవ్ కి ఉన్న అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అని మంజ్రేకర్ వివరించాడు.

టెస్ట్ టీమ్‍లో చోటు దక్కడం కష్టమేనా?
టీ20ల్లో వైభవ్ రాణిస్తున్నప్పటికీ, టెస్ట్ క్రికెట్‍లో చోటు దక్కించుకోవడానికి ఇంకా సమయం పడుతుందని మంజ్రేకర్ అభిప్రాయపడ్డాడు. వైభవ్ బ్యాటింగ్ స్టైల్ పూర్తిగా వైట్ బాల్ ఆటకు తగ్గట్టుగా ఉందని, టెస్టుల్లో ఓపెనింగ్ స్లాట్ కోసం ఇప్పటికే చాలామంది సీనియర్లు క్యూలో ఉన్నారని గుర్తు చేశాడు. వైభవ్ సిద్ధంగా ఉండవచ్చు కానీ, సదరు ప్లేయర్ కోసం సీనియర్లు పక్కకు తప్పుకుంటారా అనేది అసలు ప్రశ్న అని మంజ్రేకర్ అన్నాడు. రెడ్ బాల్ క్రికెట్‍లో నిలదొక్కుకోవాలి అంటే వైభవ్ తన టెక్నిక్ లో మరికొన్ని మార్పులు చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని సూచించాడు.

వైభవ్ కొత్త తరం బ్యాటింగ్ స్టైల్- టెక్నిక్ ఎలా ఉంది?
వైభవ్ సూర్యవంశీ బ్యాటింగ్ టెక్నిక్‍పై మంజ్రేకర్ ఒక ఆసక్తికరమైన పాయింట్ చెప్పాడు. వైభవ్ బంతికి దూరంగా ఉంటూ రూమ్ క్రియేట్ చేసుకుని షాట్లు ఆడతాడని, ఇది టీ20లకు బాగా పనికొస్తుందని అన్నాడు. మిడిల్ స్టంప్ మీదకు వచ్చే బంతిని కూడా పాయింట్ దిశగా కొట్టడం అతని ప్రత్యేకత అని తెలిపాడు. కానీ టెస్ట్ క్రికెట్‍లో బంతికి దగ్గరగా వెళ్లడం అనేది ప్రాథమిక సూత్రం అని, అక్కడ వైభవ్ అప్రోచ్ డిఫరెంట్ గా ఉండాలి అని మంజ్రేకర్ హెచ్చరించాడు. ప్రస్తుతం ఉన్న ఫియర్ లెస్ బ్యాటర్ల జాబితాలో వైభవ్ ఒక ప్రత్యేకమైన ప్లేయర్ అని కొనియాడాడు.

అభిషేక్ శర్మ రికార్డుకు ఎసరు- సిక్సర్ల వేట!
వైభవ్ సూర్యవంశీ ఈ సీజన్​లో కేవలం అత్యధిక పరుగులు చేయడమే కాదు, సిక్సర్ల రికార్డులపై కూడా కన్నేశాడు. ఒకే ఐపీఎల్ సీజన్​లో అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన భారతీయ ఆటగాడిగా అభిషేక్ శర్మ పేరిట ఉన్న రికార్డును వైభవ్ అధిగమించడానికి సిద్ధం అయ్యాడు. 2024 సీజన్​లో అభిషేక్ శర్మ 42 సిక్సర్లు కొట్టగా, వైభవ్ ఇప్పుడు ఆ మార్కుకు కేవలం ఆరు సిక్సర్ల దూరంలోనే ఉన్నాడు. శనివారం గుజరాత్ టైటాన్స్ మ్యాచ్ ఉంది. ఈ మ్యాచ్​లో వైభవ్ ఈ ఫీట్ సాధించే అవకాశం ఉందని అభిమానులు లెక్కలు వేస్తున్నారు.

10 మ్యాచ్​ల్లోనే 404 పరుగులు- అదిరిపోయే యావరేజ్
ఈ ఐపీఎల్ సీజన్​లో వైభవ్ సూర్యవంశీ గణాంకాలు చూస్తుంటే ఆశ్చర్యం కలగక మానదు. ఇప్పటివరకు ఆడిన 10 మ్యాచ్​ల్లో 40.4 సగటుతో 404 పరుగులు సాధించాడు. ఏమాత్రం తడబడకుండా కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయడం ఈ కుర్రాడి ప్రత్యేకత. టీమ్ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా బాధ్యతాయుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడుతూ మేనేజ్ మెంట్ నమ్మకాన్ని గెలుచుకున్నాడు. టీనేజ్‍లోనే ఇంత మెచ్యూరిటీతో ఆడటం వల్ల సెలక్టర్ల కళ్లు పడ్డాయి.

సెలక్టర్ల ముందు పెద్ద సవాలు- కాంపిటీషన్ మామూలుగా లేదు
ప్రస్తుతం టీమ్​ఇండియాలో ఓపెనింగ్ స్లాట్ కోసం చాలా పెద్ద పోటీ నెలకొంది. యశస్వి జైస్వాల్, శుభ్ మన్ గిల్, అభిషేక్ శర్మ వంటి ప్లేయర్స్ ఇప్పటికే రేసులో ఉన్నారు. ఇలాంటి సమయంలో వైభవ్ వంటి యువ ఆటగాడు పర్ఫార్మెన్స్ తో గట్టిగా పోటీలో ఉండడం సెలక్టర్లకు తలనొప్పిగా మారింది. మంజ్రేకర్ చెప్పినట్లు ఇతర ప్లేయర్స్ ప్లేస్ వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా అనేది ఇప్పుడు తేలాల్సి ఉంది. రాబోయే ఐసీసీ టోర్నీల దృష్ట్యా వైభవ్‍ను టీ20 స్క్వాడ్ లోకి తీసుకుంటే అది జట్టుకు అదనపు బలం అవుతుందని చెబుతున్నారు. మరి వైభవ్ టీమ్​ఇండియాలో ఎంత త్వరగా చోటు దక్కించుకుంటాడో చూడాలి.

వికెట్ తీశాక రఘు శర్మ ఆ 'మిస్టరీ పేపర్' ఎందుకు చూపించాడు? 'జై శ్రీరామ్' నోట్ వెనుక కథేంటి?

జస్ప్రీత్ బుమ్రా వరుస వైఫల్యాలు- అసలు కారణం అదేనన్న గావస్కర్

TAGGED:

SOORYAVANSHI TEAM INDIA ENTRY
VAIBHAV VS GUJARAT TITANS
VAIBHAV SOORYAVANSHI IPL RECORDS
VAIBHAV SOORYAVANSHI TEAM SELECTION
SANJAY ON VAIBHAV SOORYAVANSHI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.