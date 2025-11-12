RCB కిట్తో అనయా బంగర్ బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్- సర్జరీ తర్వాత ఇదే తొలిసారి!
లింగ మార్పిడి తర్వాత తొలిసారి బ్యాటింగ్- సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు వైరల్
Published : November 12, 2025 at 11:41 AM IST
Anaya Bangar Cricket Match : మాజీ క్రికెటర్ సంజయ్ బంగర్ కుమార్తె అనయా బంగర్ హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ తర్వాత తొలిసారి బ్యాట్ పట్టారు. ప్యాడ్లు కట్టుకొని, హెల్మెట్ ధరించి నెట్స్లో బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేశారు. ఢిఫెన్స్, కవర్ డ్రైవ్ ఇలా అన్ని రకాల షాట్లు ప్రాక్టీస్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు అనయ రీసెంట్గా స్వయంగా తన సోషల్ మీడియా ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్లో పోస్టు చేశారు.
ఇది బతకడం కోసం!
బ్యాటింగ్ వీడియోను షేర్ చేస్తూ అనయ పెట్టిన క్యాప్షన్ ఇప్పుడు అందరి హృదయాలను టచ్ చేస్తోంది. "ఈ మార్పు పురుషుల క్రికెట్, మహిళల క్రికెట్ మధ్య ఎంచుకోవాల్సిన ఛాయిస్ కాదు. ఇది బతకడం, అంతరించిపోవడం మధ్య జరిగిన పోరాటం. నా మార్పునకు ముందు క్రికెట్ నా ఫస్ట్ లవ్, ఇప్పుడు కూడా క్రికెట్ పైనే నా లవ్ ఉంటుంది" అని ఆమె ఎమోషనల్గా ఒక వీడియోకు క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. తన పోరాటం ఆట కోసం కాదని, బతుకు కోసమని చెప్పిన తీరు అందరినీ కదిలిస్తోంది.
నెట్స్లో భారీ షాట్లు- వీడియో వైరల్!
అనయ షేర్ చేసిన వీడియో క్షణాల్లోనే వైరల్ అయ్యింది. ఆ వీడియోలో అనయ ప్యాడ్స్, హెల్మెట్ ధరించి నెట్స్లో బ్యాటింగ్ చేస్తున్నారు. చూడటానికి అమ్మాయిలా కనిపిస్తున్నా, ఆమె కొడుతున్న షాట్లు మాత్రం ప్రొఫెషనల్ క్రికెటర్లను తలపిస్తున్నాయి. పవర్ ప్యాక్డ్ పుల్ షాట్స్, స్వీప్, రివర్స్ స్వీప్ ఇలా అన్ని రకాల షాట్లతో చాలా సీరియస్గా ప్రాక్టీస్ చేశారు.
ఆర్సీబీ కిట్ బ్యాగ్తో!
నిజానికి, అనయ కొద్ది రోజుల క్రితం సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో పోస్ట్ చేశారు. ఆమె రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) అఫీషియల్ కిట్ బ్యాగ్తో గ్రౌండ్లోకి నడుస్తూ కనిపించారు. ఆ వీడియోలో రన్నింగ్, వార్మప్, స్ట్రెచింగ్ చేసినా ఎక్కడా బ్యాటింగ్ చేయలేదు. అప్పుడు మొదలైన క్యూరియాసిటీకి, ఇప్పుడు ఈ ఫుల్ పవర్ప్యాక్డ్ బ్యాటింగ్ వీడియోతో ఫుల్స్టాప్ పెట్టారు. అయితే ఆమె తండ్రి సంజయ్ బంగర్ గతంలో ఆర్సీబీకి కోచ్గా పనిచేశారు. బహుషా ఆ విధంగా ఆ కిట్ ఆమె దగ్గరకి వచ్చి ఉండవచ్చని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
యశస్వి, సర్ఫరాజ్తో క్రికెట్ ఆడిన అనయ
అనయకు ఈ రేంజ్ స్కిల్స్ ఉండటంలో ఆశ్చర్యం లేదు. ఎందుకంటే, ఆర్యన్గా ఉన్నప్పుడు ఆమె ముంబయి అండర్- 16 జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. అంతేకాదు, ఇప్పుడు టీమ్ఇండియాలో స్టార్ ప్లేయర్లుగా ఉన్న యశస్వీ జైస్వాల్, సర్ఫరాజ్ ఖాన్, ముషీర్ ఖాన్ వీరందరితో కలిసి అనయ ఒకప్పుడు డ్రెస్సింగ్ రూమ్ షేర్ చేసుకున్నారు. వారితో కలిసి క్రికెట్ ఆడారు.
'ఆర్యన్' టు 'అనయ'
ఈ స్టార్ కిడ్ మరెవరో కాదు, టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్, స్టార్ బ్యాటింగ్ కోచ్ సంజయ్ బంగర్ కుమార్తె అనయ బంగర్. అనయ కొద్ది కాలం క్రితం జెండర్ ట్రాన్సిషన్ (లింగ మార్పిడి) చేయించుకున్నారు. అబ్బాయిగా ఉన్నప్పుడు ఆమె పేరు ఆర్యన్ బంగర్. ఆర్యన్గా ఉన్నప్పుడు అనయ ఒక ప్రొఫెషనల్ క్రికెటర్. కానీ, తన అస్తిత్వం కోసం పోరాటంలో కొన్నాళ్లు ఆటకు దూరమయ్యారు. ఇప్పుడు పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో, అనయగా మళ్లీ మైదానంలోకి అడుగుపెట్టారు.
