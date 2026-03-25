'నీకు ఇల్లు గుర్తు రావడం లేదా? జస్సీ'- 'ధురంధర్ 2' డైలాగ్తో బుమ్రా భార్య సెటైర్!
సోషల్ మీడియాలో ధరంధర్ మీమ్స్ వైరల్- భర్తపై ఫన్నీ సెటైర్ వేసిన సంజనా గణేషన్
Published : March 25, 2026 at 4:00 PM IST
Bumrah Wife Dhurandhar 2 : భారత్లో ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన ధురంధర్ 2 మేనియా నడుస్తోంది. థియేటర్లలో హౌస్ఫుల్ షోలతో రన్ అవుతూ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ సినిమా సత్తా చాటుతోంది. ఈ క్రమంలోనే సినిమాలోని కొన్ని డైలాగులు సోషల్ మీడియాలో మీమ్స్ రూపంలో ఫేమస్ అవుతున్నాయి. అందులోని ఓ డైలాగ్తో టీమ్ఇండియా స్టార్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రాపై తన భార్య సంజనా గణేషన్ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసింది. అదేటంటే?
ఈ సినిమాలో పిందా అనే పాత్రలో నటుడు ఉదయ్బిర్ సంధు నటించారు. ఆయన రణ్వీర్ సింగ్తో చెప్పిన ఓ డైలాగ్ బాగా ఫేమస్ అయ్యింది. ఇదే డైలాగ్తో బుమ్రాపై సంజన ఫన్నీ సెటైర్ వేసింది. 'నీకు ఇల్లు గుర్తుకు రావడం లేదా? జస్సీ' అంటూ ఓ మీమ్ను షేర్ చేస్తూ దానికి బుమ్రాను ట్యాగ్ చేసింది. "బుమ్రా ఎప్పుడైతే తన ఫ్రెండ్స్తో కలిసి చిల్ అయ్యేందుకు పార్టీ ప్లాన్స్ వేస్తాడో, అప్పుడు మా మధ్య జరిగే సంభాషణ ఇదే. అప్పుడు 'నీకు ఇల్లు గుర్తుకు రావడం లేదా? జస్సీ' అని తనతో అంటాను" అని పోస్టులో రాసుకొచ్చింది.అయితే కాసేపటికే సంజన ఈ పోస్టు డిలీట్ చేసేసింది. కానీ అప్పటికే ఈ స్క్రీన్ షాట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిపోయింది. బుమ్రా భార్య సంజన ఫన్నీ అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు.
Sanjana Ganesan, wife of Bumrah, has won the Dhurandhar meme game. pic.twitter.com/6wCxLZiWgB— Gabbar (@GabbbarSingh) March 24, 2026