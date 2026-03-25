'నీకు ఇల్లు గుర్తు రావడం లేదా? జస్సీ'- 'ధురంధర్ 2' డైలాగ్​తో బుమ్రా భార్య సెటైర్!

సోషల్ మీడియాలో ధరంధర్ మీమ్స్​ వైరల్- భర్తపై ఫన్నీ సెటైర్ వేసిన సంజనా గణేషన్

Bumrah Sanjana (Source : Bumrah Insta Post)
Published : March 25, 2026 at 4:00 PM IST

Bumrah Wife Dhurandhar 2 : భారత్​లో ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన ధురంధర్ 2 మేనియా నడుస్తోంది. థియేటర్లలో హౌస్​ఫుల్ షోలతో రన్ అవుతూ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ సినిమా సత్తా చాటుతోంది. ఈ క్రమంలోనే సినిమాలోని కొన్ని డైలాగులు సోషల్ మీడియాలో మీమ్స్​ రూపంలో ఫేమస్ అవుతున్నాయి. అందులోని ఓ డైలాగ్​తో టీమ్ఇండియా స్టార్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రాపై తన భార్య సంజనా గణేషన్ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసింది. అదేటంటే?

ఈ సినిమాలో పిందా అనే పాత్రలో నటుడు ఉదయ్​బిర్ సంధు నటించారు. ఆయన రణ్​వీర్ సింగ్​తో చెప్పిన ఓ డైలాగ్ బాగా ఫేమస్ అయ్యింది. ఇదే డైలాగ్​తో బుమ్రాపై సంజన ఫన్నీ సెటైర్ వేసింది. 'నీకు ఇల్లు గుర్తుకు రావడం లేదా? జస్సీ' అంటూ ఓ మీమ్​ను షేర్ చేస్తూ దానికి బుమ్రాను ట్యాగ్ చేసింది. "బుమ్రా ఎప్పుడైతే తన ఫ్రెండ్స్​తో కలిసి చిల్ అయ్యేందుకు పార్టీ ప్లాన్స్ వేస్తాడో, అప్పుడు మా మధ్య జరిగే సంభాషణ ఇదే. అప్పుడు 'నీకు ఇల్లు గుర్తుకు రావడం లేదా? జస్సీ' అని తనతో అంటాను" అని పోస్టులో రాసుకొచ్చింది.అయితే కాసేపటికే సంజన ఈ పోస్టు డిలీట్ చేసేసింది. కానీ అప్పటికే ఈ స్క్రీన్ షాట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్​ అయిపోయింది. బుమ్రా భార్య సంజన ఫన్నీ అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు.

