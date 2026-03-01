ETV Bharat / sports

వరల్డ్​కప్​లో ఫెయిల్ - శ్రీలంక హెడ్​కోచ్ సంచలన నిర్ణయం

టీ20 వరల్డ్​కప్​ నుంచి శ్రీలంక ఔట్- కోచ్ పదవి నుంచి వైదొలగిన జయసూర్య

Sanath Jayasuriya Coach : సొంతగడ్డపై జరుగుతున్న టీ20 వరల్డ్​కప్​లో శ్రీలంక సెమీఫైనల్​కు చేరకుండానే ఇంటిబాట పట్టింది. ఈ క్రమంలో ఆ జట్టు హెడ్​కోచ్, మాజీ క్రికెటర్ సనత్ జయసూర్య సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. తాను కోచ్ పదవి నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు సంచలన ప్రకటన చేశాడు. అయితే జయసూర్య పదవీకాలం ఈ ఏడాది జూన్ ​దాకా ఉంది.

'శ్రీలంక జట్టుకు కోచ్​గా నా కాంట్రాక్ట్ 2026 జూన్ వరకు ఉంది. అయినప్పటికీ ఈ పదవిలో కొనసాగే ఉద్దేశం నాకు లేదు. జట్టు బాధ్యతలను ఇంకొకరికి అప్పగించాల్సిన సమయం వచ్చిందని నేను భావిస్తున్నా' అని పాకిస్థాన్​తో మ్యాచ్ అనంతరం జయసూర్య వెల్లడించాడు. అయితే తక్షణమే సూర్య జట్టుకు దూరమయ్యే అవకాశం లేదు. అఫ్గానిస్థాన్​తో మార్చి రెండో వారంలో శ్రీలంక టీ20, వన్డే సిరీస్​ ఆడాల్సి ఉంది. దుబాయ్ వేదికగా ఈ సిరీస్ జరగనుంది. అయితే ఈ సిరీస్​కు మాత్రం జయసూర్య లంక జట్టుతో ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

