వరల్డ్కప్లో ఫెయిల్ - శ్రీలంక హెడ్కోచ్ సంచలన నిర్ణయం
Published : March 1, 2026 at 11:35 AM IST
Sanath Jayasuriya Coach : సొంతగడ్డపై జరుగుతున్న టీ20 వరల్డ్కప్లో శ్రీలంక సెమీఫైనల్కు చేరకుండానే ఇంటిబాట పట్టింది. ఈ క్రమంలో ఆ జట్టు హెడ్కోచ్, మాజీ క్రికెటర్ సనత్ జయసూర్య సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. తాను కోచ్ పదవి నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు సంచలన ప్రకటన చేశాడు. అయితే జయసూర్య పదవీకాలం ఈ ఏడాది జూన్ దాకా ఉంది.
'శ్రీలంక జట్టుకు కోచ్గా నా కాంట్రాక్ట్ 2026 జూన్ వరకు ఉంది. అయినప్పటికీ ఈ పదవిలో కొనసాగే ఉద్దేశం నాకు లేదు. జట్టు బాధ్యతలను ఇంకొకరికి అప్పగించాల్సిన సమయం వచ్చిందని నేను భావిస్తున్నా' అని పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్ అనంతరం జయసూర్య వెల్లడించాడు. అయితే తక్షణమే సూర్య జట్టుకు దూరమయ్యే అవకాశం లేదు. అఫ్గానిస్థాన్తో మార్చి రెండో వారంలో శ్రీలంక టీ20, వన్డే సిరీస్ ఆడాల్సి ఉంది. దుబాయ్ వేదికగా ఈ సిరీస్ జరగనుంది. అయితే ఈ సిరీస్కు మాత్రం జయసూర్య లంక జట్టుతో ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది.