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'49ఏళ్లు గడిచినా ఆ 'బ్యాట్' నాతోనే ఉంది'- తెందుల్కర్ స్పెషల్ పోస్ట్

Sachin Tendulkar November 15: క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్​కు 'నవంబర్ 15'తో ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. 1989లో ఇదే రోజున డెబ్యూ చేసిన సచిన్, 2013లో ఇదే తేదీన ఆఖరి మ్యాచ్ ఆడాడు.

Sachin Tendulkar
సచిన్ తెందుల్కర్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 15, 2026 at 12:37 PM IST

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'నవంబర్ 15' భారత క్రికెట్ చరిత్రలో ఓ ప్రత్యేకమైన రోజు. టీమ్ఇండియా దిగ్గజం, గాడ్ ఆఫ్ క్రికెట్ సచిన్ తెందుల్కర్ కెరీర్ ప్రారంభమైన రోజు ఇదే. అంతేనా? ఆయన కెరీర్​లో అంతర్జాతీయంగా ఆఖరి మ్యాచ్​ ఆడిన రోజు కూడా ఇదే కావడం విశేషం. తన కెరీర్​లో రెండు అద్భుతమైన సందర్భాలు ఈరోజు నాడే జరగడంతో నవంబర్ 15 తేదీ సచిన్ జీవితంలో ఓ చిరస్మరణీయగా నిలిచిపోయింది. ఈ క్రమంలో తన క్రికెట్ అరంగేట్రం గురించి సచిన్ తాజాగా ఎక్స్​లో ఓ ఆసక్తికరమైన పోస్టు పెట్టాడు.

తొలి బ్యాట్​తో సచిన్ ఫొటో
తనకు నాలుగేళ్ల వయసున్నప్పుడు తొలిసారిగా పట్టుకున్న బ్యాట్​ను సచిన్ ఇంకా పదిలంగా తనతోనే ఉంచుకున్నాడు. తాజాగా అదే బ్యాట్​తో తీసుకున్న ఫొటోను ఎక్స్​లో షేర్ చేశారు. 'ఇది తొలిసారి బ్యాట్ పట్టుకున్నప్పటినాటి కథ. 49 ఏళ్లు గడిచినా, అది ఇప్పటికీ నా జ్ఞాపకాల్లో అలాగే ఉండిపోయింది' అని క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చాడు. దీంతో సచిన్​కు తన అభిమానులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. కాగా, చిన్నప్పుడు ఆ బ్యాట్ పట్టుకొని తీసుకున్న ఫొటోను గతంలోనే సచిన్ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు.

అరంగేట్రం - ఆఖరి మ్యాచ్ ఇదే!
1989 నవంబర్ 15న సచిన్ క్రికెట్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. 16ఏళ్లకే అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో అరంగేట్రం చేసి అప్పట్లోనే సంచనలం సృష్టించాడు. పాకిస్థాన్‌తో టెస్టు మ్యాచ్​లో డెబ్యూ చేశాడు. ఆ మ్యాచ్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 15 పరుగులు చేసిన సచిన్​కు, రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో బ్యాటింగ్‌కు దిగే ఛాన్స్ రాలేదు. అయితే ఆ తర్వాత మాత్రం ప్రపంచ క్రికెట్​పైన తనదైన ముద్ర వేశాడు. టన్నుల కొద్ది పరుగులు, వంద సెంచరీలు సాధించి క్రికెట్​లో ఎవరికీ అందనంత ఎత్తులో నిలిచాడు. 24ఏళ్లపాటు భారత్​కు ప్రాతినిధ్యం వహించిన సచిన్ అన్ని ఫార్మాట్లలో 34,357 పరుగులు చేశాడు. ఇక 2013 నవంబర్ 15నే వెస్టిండీస్​తో తన కెరీర్​లో ఆఖరి మ్యాచ్ ఆడాడు. ఇందులో తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 74 పరుగులు చేశాడు. ఇదే తన కెరీర్​లో చివరి మ్యాచ్.

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