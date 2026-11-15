'49ఏళ్లు గడిచినా ఆ 'బ్యాట్' నాతోనే ఉంది'- తెందుల్కర్ స్పెషల్ పోస్ట్
Sachin Tendulkar November 15: క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్కు 'నవంబర్ 15'తో ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. 1989లో ఇదే రోజున డెబ్యూ చేసిన సచిన్, 2013లో ఇదే తేదీన ఆఖరి మ్యాచ్ ఆడాడు.
Published : November 15, 2026 at 12:37 PM IST
'నవంబర్ 15' భారత క్రికెట్ చరిత్రలో ఓ ప్రత్యేకమైన రోజు. టీమ్ఇండియా దిగ్గజం, గాడ్ ఆఫ్ క్రికెట్ సచిన్ తెందుల్కర్ కెరీర్ ప్రారంభమైన రోజు ఇదే. అంతేనా? ఆయన కెరీర్లో అంతర్జాతీయంగా ఆఖరి మ్యాచ్ ఆడిన రోజు కూడా ఇదే కావడం విశేషం. తన కెరీర్లో రెండు అద్భుతమైన సందర్భాలు ఈరోజు నాడే జరగడంతో నవంబర్ 15 తేదీ సచిన్ జీవితంలో ఓ చిరస్మరణీయగా నిలిచిపోయింది. ఈ క్రమంలో తన క్రికెట్ అరంగేట్రం గురించి సచిన్ తాజాగా ఎక్స్లో ఓ ఆసక్తికరమైన పోస్టు పెట్టాడు.
తొలి బ్యాట్తో సచిన్ ఫొటో
తనకు నాలుగేళ్ల వయసున్నప్పుడు తొలిసారిగా పట్టుకున్న బ్యాట్ను సచిన్ ఇంకా పదిలంగా తనతోనే ఉంచుకున్నాడు. తాజాగా అదే బ్యాట్తో తీసుకున్న ఫొటోను ఎక్స్లో షేర్ చేశారు. 'ఇది తొలిసారి బ్యాట్ పట్టుకున్నప్పటినాటి కథ. 49 ఏళ్లు గడిచినా, అది ఇప్పటికీ నా జ్ఞాపకాల్లో అలాగే ఉండిపోయింది' అని క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చాడు. దీంతో సచిన్కు తన అభిమానులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. కాగా, చిన్నప్పుడు ఆ బ్యాట్ పట్టుకొని తీసుకున్న ఫొటోను గతంలోనే సచిన్ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు.
Pehle bat ki baat hai, 49 saal baad bhi mere saath hai!❤️ https://t.co/kuRzxTfOoF— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 15, 2026
అరంగేట్రం - ఆఖరి మ్యాచ్ ఇదే!
1989 నవంబర్ 15న సచిన్ క్రికెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. 16ఏళ్లకే అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేసి అప్పట్లోనే సంచనలం సృష్టించాడు. పాకిస్థాన్తో టెస్టు మ్యాచ్లో డెబ్యూ చేశాడు. ఆ మ్యాచ్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 15 పరుగులు చేసిన సచిన్కు, రెండో ఇన్నింగ్స్లో బ్యాటింగ్కు దిగే ఛాన్స్ రాలేదు. అయితే ఆ తర్వాత మాత్రం ప్రపంచ క్రికెట్పైన తనదైన ముద్ర వేశాడు. టన్నుల కొద్ది పరుగులు, వంద సెంచరీలు సాధించి క్రికెట్లో ఎవరికీ అందనంత ఎత్తులో నిలిచాడు. 24ఏళ్లపాటు భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహించిన సచిన్ అన్ని ఫార్మాట్లలో 34,357 పరుగులు చేశాడు. ఇక 2013 నవంబర్ 15నే వెస్టిండీస్తో తన కెరీర్లో ఆఖరి మ్యాచ్ ఆడాడు. ఇందులో తొలి ఇన్నింగ్స్లో 74 పరుగులు చేశాడు. ఇదే తన కెరీర్లో చివరి మ్యాచ్.