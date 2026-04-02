'15ఏళ్లైనా ఇంకా మనతోనే'- 2011 వరల్డ్​కప్ విక్టరీపై సచిన్ ఎమోషనల్ పోస్ట్!

టీమ్ఇండియా వన్డే వరల్డ్​కప్ గెలిచి నేటికి 15ఏళ్లు పూర్తి- అభిమానుల కళ్లలో మెదులుతున్న ధోనీ విన్నింగ్ షాట్

2011 world cup (Source: Getty Images)
Published : April 2, 2026 at 10:52 AM IST

15 Years For 2011 World Cup Win : '2011 ఏప్రిల్ 02' తేదీ యావత్ భారత క్రికెట్ అభిమానులకు మర్చిపోలేని రోజు. ఆ రోజున దాదాపు 28ఏళ్ల తర్వాత టీమ్ఇండియా అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన వన్డే వరల్డ్​కప్​ను ముద్దాడింది. మహేంద్రసింగ్ ధోనీ నాయకత్వంలో సచిన్ తెందుల్కర్, గౌతమ్ గంభీర్, వీరేంద్ర సెహ్వాగ్, యువరాజ్ సింగ్, జహీర్ ఖాన్, హర్భజన్ సింగ్ లాంటి మేటి క్రికెటర్లు ఆ జట్టులో ఉన్నారు.

ముంబయి వాంఖడే వేదికగా శ్రీలంకతో జరిగిన ఆ మ్యాచ్​లో భారత్ 6 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. ఆనాడు ధోనీ కొట్టిన విన్నింగ్ షాట్ ఇంకా అభిమానుల కళ్లలో కదలాడుతూనే ఉంది. ఈ అపురూప విజయానికి నేటితో 15ఏళ్లు ముగిశాయి.

సచిన్ స్పెషల్ వీడియో
భారత్ వరల్డ్​కప్ నెగ్గి 15ఏళ్లైన సందర్భంగా మాజీ క్రికెటర్ సచిన్ తెందుల్కర్ తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్​లో ఓ స్పెషల్ పోస్టు షేర్ చేశాడు. 15 ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఆ విజయం తాలూకు అనుభుతి తన మనసులో అలాగే ఉందంటూ ఎమోషనల్ నోట్ రాసుకొచ్చాడు. ఈ మేరకు ఏఐతో క్రియేట్ చేసిన వీడియోను షేర్ చేశాడు.

'కెరీర్​లో మొదటి బంతి ఎల్లప్పుడూ గుండె వేగంగా కొట్టుకునేలా చేస్తుంది. ఆ రాత్రి మాత్రం, ఆ ఉత్కంఠ అస్సలు తగ్గలేదు. 15 ఏళ్ల తర్వాత కూడా, ఆ అనుభూతి మాలో అలాగే ఉంది. మా జట్టు యంగ్ క్రికెటర్లతో ఉండేది. అయితే భారత్​ కోసం ప్రపంచకప్‌ను గెలవాలనే కల మా అందరినీ ఏకం చేసింది. ఈ ప్రయాణంలో భాగమైన ప్రతి ఒక్కరికీ, అలాగే అభిమానులందరికీ ఈ అనుభూతిని మాతో పంచుకున్నందుకు, దీనిని ఇంత ప్రత్యేకంగా మార్చినందుకు ధన్యవాదాలు. జై హింద్!' అని సచిన్ పేర్కొన్నాడు.

రెండుసార్లు టాస్
ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్​ రోజు రెండుసార్లు టాస్ వేశారని మీకు తెలుసా? వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా ఇది నిజమే! అయితే టాస్ సమయానికి భారత కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనీ- శ్రీలంక కెప్టెన్ కుమార సంగక్కర మైదానానికి వచ్చారు. ఆ సమయంలో, ఫైనల్ మ్యాచ్ చూడటానికి మైదానం వద్దకు భారీ సంఖ్యలో ప్రేక్షకులు తరలివచ్చారు. మైదానం సామర్థ్యానికి మించి నిండిపోయింది. అభిమానుల అరుపులు, కోలాహలం నెలకొంది. ప్రతి ఒక్కరూ టీమ్ఇండియాను ఉత్సాహపరుస్తూ కేకలు వేస్తున్నారు.

సరిగ్గా అప్పుడే రవిశాస్త్రి టాస్ కోసం ఇద్దరు కెప్టెన్లను పిలిచాడు. ధోనీ కాయిన్​ను గాల్లోకి విసరగా, కుమార సంగక్కర ఆప్షన్ ఎంచుకున్నాడు. కానీ, అభిమానుల అరుపుల కారణంగా, సంగక్కర ఏమి చెప్పాడో రిఫరీకి స్పష్టంగా వినిపించలేదు. దీని కారణంగా, ఇద్దరు కెప్టెన్ల అంగీకారంతో టాస్‌ను మళ్లీ వేశారు. సంగక్కర తర్వాత " హెడ్స్" అని గట్టిగా అరిచాడు. దానికి అనుగుణంగా, టాస్ గెలిచిన సంగక్కర తొలుత బ్యాటింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఇలా అప్పుడు ఫైనల్​లో టాస్ రెండుసార్లు వేయాల్సి వచ్చింది.

ధోనీ విన్నింగ్ షాట్
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన శ్రీలంక 274 పరుగులు చేసింది. కుమార సంగక్కర (48), మహేల జయవర్దనే (103) రాణించారు. అనంతరం లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో భారత్‌కు పేలవమైన ఆరంభం లభించింది. ఓపెనర్లు సెహ్వాగ్ (0) డకౌట్ అవ్వగా, సచిన్ (18 పరుగులు) స్వల్ప స్కోరుకే వెనుదిరిగారు. ఈ క్రమంలో విరాట్ కోహ్లీ, గౌతమ్ గంభీర్ మూడో వికెట్‌కు 83 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. అనంతరం యువరాజ్ సింగ్ (21), ధోనీ (91) మ్యాచ్​ను ముగించారు.

